Chiếc quần phổ biến nơi công sở nhưng rất “hại” cho dáng của chị em sau 35

Có một thời, quần tây ống đứng là "bảo chứng" cho sự chỉn chu nơi công sở. Dáng quần ôm sát phần hông, thẳng tắp xuống đến gấu quần tạo vẻ nghiêm túc, gọn gàng cho người mặc. Tuy nhiên, chuẩn mực thời trang không đứng yên. Những gì từng được coi là chuẩn mực thanh lịch giờ đây lại dễ khiến phụ nữ sau 35 tuổi trông "dừ" hơn, lộ khuyết điểm dáng người hay làm mất đi sự mềm mại trong phong cách.

Vì sao quần tây ống đứng không còn hợp thời?

Thứ nhất, dáng quần ôm sát phần hông và quá cứng khiến tổng thể cơ thể trông nặng nề, đặc biệt là với chị em không còn vòng eo "con kiến" như tuổi đôi mươi. Đường cắt thẳng từ hông đến gấu dễ tạo cảm giác thô cứng, khiến đôi chân kém thanh thoát. Thứ hai, chất liệu của những mẫu quần kiểu cũ thường dày và ít độ rũ, khi kết hợp cùng áo sơ mi cơ bản dễ mang đến hình ảnh nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Chính vì vậy, nếu vẫn gắn bó với item này, phái đẹp ngoài 35 có thể vô tình tự "cộng tuổi" cho chính mình.

Chiếc quần trông rất thanh lịch và tôn dáng, nhưng chỉ dành cho những nàng dáng cao, gầy.

Xu hướng thay thế: Ống rộng và ống suông hiện đại

Sự trở lại của các dáng quần ống rộng, có thể hơi loe nhẹ hoặc quần suông thẳng hiện đại đang chiếm trọn cảm tình của hội công sở. Với độ rũ mềm mại, chúng vừa che khuyết điểm phần hông và đùi, vừa tạo hiệu ứng đôi chân dài và thon hơn khi kết hợp với giày cao gót. Một điểm cộng lớn là những dáng quần này mang hơi thở trẻ trung, giúp outfit công sở trở nên thanh thoát, tinh tế mà không cần quá cầu kỳ.

Nếu muốn thanh lịch nhưng vẫn thời trang, chị em có thể chọn quần suông màu be, xám nhạt hay pastel, kết hợp cùng sơ mi oversize. Còn khi cần một chút phá cách, quần ống loe tối màu mix cùng áo len ôm hay blazer oversize sẽ giúp tổng thể vừa trendy, vừa giữ được sự gọn gàng đúng chất công sở.

Điểm khác biệt của thời trang công sở hiện đại là sự linh hoạt. Quần tây ống đứng kiểu cũ từng là "chuẩn mực", nhưng giờ đây phụ nữ 35+ hoàn toàn có thể trẻ trung mà vẫn sang trọng với nhiều lựa chọn mới. Không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, chỉ cần tinh tế thay đổi phom dáng và màu sắc, outfit công sở đã khác biệt hoàn toàn.