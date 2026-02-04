Rosé hãy đổi stylist cho bớt "nhạt"!

Từ lâu, Rosé đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và phong cách nổi bật nhất Kpop. Sở hữu vóc dáng mảnh mai chuẩn mẫu, làn da sáng cùng mái tóc vàng bạch kim gần như đã trở thành thương hiệu, thành viên BLACKPINK luôn là gương mặt được giới mộ điệu ưu ái mỗi khi xuất hiện. Phong cách thời trang của nữ idol gắn liền với tinh thần tối giản, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm vừa đủ, đặc biệt khi cô đảm nhiệm vai trò Đại sứ toàn cầu của Saint Laurent. Không cần quá cầu kỳ, Rosé vẫn thường tỏa sáng nhờ thần thái sang chảnh, makeup tinh tế và khả năng "nâng tầm" trang phục bằng khí chất riêng.

Rosé là biểu tượng nhan sắc và phong cách nổi bật của K-pop. (Nguồn: Instagram)

Chính vì vậy, mỗi lần Rosé bước lên thảm đỏ hay xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, kỳ vọng dành cho cô luôn ở mức rất cao. Công chúng không chỉ chờ đợi một Rosé xinh đẹp, mà còn mong nữ idol mang đến những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần đây, loạt tạo hình của "bông hồng nước Úc" lại liên tục vấp phải tranh cãi, thậm chí bị nhận xét là an toàn quá mức, thiếu điểm nhấn - mở ra làn sóng chê bai nhắm thẳng vào stylist đứng sau hình ảnh của cô.

Tại Global Citizen Festival ở New York, Rosé xuất hiện trong thiết kế hồng ngọt ngào của AKNVAS - một bộ váy mang tinh thần nổi loạn, giải phóng của những "công chúa Đan Mạch". Ý tưởng thú vị là vậy, nhưng khi đặt cạnh sân khấu quy tụ Shakira, Cardi B hay Tyla, outfit của Rosé lại bị nhận xét là quá hiền, thiếu năng lượng bùng nổ cần có cho một màn trình diễn trước 60.000 khán giả.

Mẫu váy được đánh giá là chẳng có gì ấn tượng được nữ idol diện thuộc BST Thu Đông 2025 của AKNVAS. (Nguồn: Instagram)

Hay tại Paris Fashion Week trong show Saint Laurent, Rosé tiếp tục gây tranh luận khi xuất hiện trong bộ romper lụa xanh nhạt viền ren hồng phấn, kết hợp cùng tất xuyên thấu và sandal satin cao gót, mái tóc bạch kim đặc trưng được buộc cao gọn gàng. Tổng thể mang đến một hình ảnh mới mẻ, nữ tính nhưng không kém phần mong manh. Tuy nhiên, trong mắt nhiều khán giả, lần xuất hiện này lại là một bước lùi của cả Đại sứ toàn cầu lẫn thương hiệu khi outfit bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, trông như đồ ngủ và chưa thể hiện được phong thái thời thượng vốn là "thương hiệu cá nhân" của Rosé.

Nhiều người gọi đùa Rosé mặc váy ngủ tham dự Paris Fashion Week. (Nguồn: Instagram)

Ngay cả tại Met Gala 2024 - nơi được xem là "đấu trường sáng tạo" của thời trang - Rosé cũng chọn một chiếc váy đen ngắn tối giản của Saint Laurent, lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe. Thanh lịch, sang trọng nhưng lại bị chê là quá an toàn, thiếu liên kết rõ ràng với chủ đề, để lại cảm giác tròn vai nhưng không đột phá.

Tạo hình của Rosé bị đánh giá là quá đơn điệu, có phần nhàm chán so với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion" (Lấy cảm hứng và tôn vinh thời trang Mỹ). (Nguồn: Instagram)

Và gần đây nhất là Lễ trao giải Grammy 2026, với vị thế nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải danh giá này, Rosé được kỳ vọng sẽ có một màn xuất hiện bùng nổ. Tuy nhiên, trái với mong đợi, giọng ca APT. không chỉ trắng tay ở hạng mục giải thưởng mà còn bị The Cut - ấn phẩm trực tuyến thuộc New York Magazine - xếp vào nhóm sao mặc tệ. Theo nhận xét, thiết kế Haute Couture của Giambattista Valli mà Rosé lựa chọn bị đánh giá là "lệch tỷ lệ", phần thân trên quá tối giản trong khi chân váy thiếu điểm nhấn, còn kiểu tóc bob xoăn theo tinh thần boho lại không đủ sức cân bằng tổng thể.

Trang phục của Rosé nằm trong danh sách tổng hợp những bộ trang phục tệ nhất Grammy 2026. (Nguồn: Instagram)

Nhìn tổng thể, vấn đề không nằm ở việc Rosé mặc xấu, mà ở chỗ stylist đang để cô trở nên quá an toàn trong chính hào quang của mình. Các lựa chọn trang phục đều vừa vặn, đúng tinh thần thương hiệu, không sai về kỹ thuật hay thẩm mỹ, nhưng lại na ná nhau, đặc biệt là thiếu cú nhấn đủ mạnh để tạo dấu ấn giữa hàng loạt sự kiện lớn.

Khi đặt cạnh những nghệ sĩ sẵn sàng thử nghiệm phom dáng lạ, màu sắc táo bạo hay concept rõ ràng, Rosé dễ rơi vào tình trạng "đẹp nhưng chẳng để lại ấn tượng gì", xuất hiện rồi… biến mất khỏi ký ức thời trang của khán giả. Stylist dường như đang ưu tiên việc giữ hình ảnh an toàn, thanh lịch thay vì khai thác triệt để lợi thế vóc dáng, khí chất high fashion và sức hút toàn cầu của Rosé. Chính sự dè dặt ấy vô tình khiến nữ idol bị nhạt nhoà - điều khó chấp nhận với một ngôi sao đang ở đỉnh cao danh tiếng và luôn được kỳ vọng tạo ra những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng.

Nhiều bình luận "chê" stylist của Rosé. (Nguồn: Facebook)





