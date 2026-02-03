Rosé bị chê mặc xấu, thua cả đại thảm hoạ mặc lố, chuyện gì vậy?

Ngày 1/2 (giờ Mỹ), lễ trao giải Grammy lần thứ 68 chính thức diễn ra, vinh danh những thành tựu nổi bật nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu trong suốt một năm qua. Đây cũng là sự kiện được giới mộ điệu đặc biệt chờ đợi bởi không chỉ âm nhạc, mà thời trang thảm đỏ Grammy luôn là "đấu trường" nơi cá tính, tư duy thẩm mỹ và cả tranh cãi cùng lúc bùng nổ.

Là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất năm nay với bản hit toàn cầu APT., Rosé (BLACKPINK) bước vào Grammy với vị thế đặc biệt: nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải danh giá này. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng thắng lớn, giọng ca người Úc lại trải qua một đêm Grammy khá chông chênh khi vừa trắng tay ở hạng mục giải thưởng, mà diện mạo hôm nay của cô cũng nhận 1 cú tát như trời giáng từ The Cut - một ấn phẩm trực tuyến thuộc tạp chí New York Magazine, tập trung sâu vào lĩnh vực thời trang, làm đẹp và đời sống phụ nữ.

Ảnh Getty Images

Theo đó, trong danh sách tổng hợp những bộ trang phục đẹp nhất, tệ nhất và kỳ lạ nhất Grammy 2026, Rosé bị xếp vào nhóm sao mặc tệ, thậm chí bị đánh giá thấp hơn cả bộ trang phục lố đến không thể chấp nhận của Chappell Roan.

Ảnh Getty Images

Nhận xét của The Cut dành cho Rosé khá thẳng thắn: "The proportions look off; bigger hair or an asymmetrical skirt would have helped balance out the look." (Tạm dịch: Tỷ lệ tổng thể chưa hợp lý, một kiểu tóc bồng bềnh hơn hoặc chân váy bất đối xứng có thể giúp cân bằng diện mạo của cô ấy hơn.)

Xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2026, Rosé lựa chọn thiết kế Haute Couture đến từ Giambattista Valli. Chiếc váy quây đen với phom dáng gọn gàng ôm sát phần thân trên tôn lên vóc dáng mảnh mai đặc trưng của nữ ca sĩ. Phần chân váy được xử lý xếp nếp cầu kỳ, bung xoè mềm mại, mang tinh thần couture cổ điển và sang trọng. Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa phần thân trên quá tối giản, phom váy thiếu điểm nhấn mạnh và mái tóc bob xoăn rối theo tinh thần boho lại khiến tổng thể bị đánh giá là "lệch tỷ lệ".

Ảnh Getty Images

Trái ngược hoàn toàn với Rosé, Chappell Roan mang đến một trong những tạo hình táo bạo nhất lịch sử Grammy khi xuất hiện trong thiết kế Mugler màu burgundy xuyên thấu, được "gắn" vào vòng 1 bằng chi tiết khuyên đính đá lấp lánh. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng loạt hình xăm giả chằng chịt.

Ngay khi xuất hiện, tạo hình của Chappell Roan lập tức châm ngòi tranh cãi dữ dội. Không ít khán giả cho rằng bộ trang phục phản cảm, phô trương hình thể và vượt quá giới hạn chấp nhận của một thảm đỏ danh giá như Grammy. Tuy nhiên, với The Cut, đây lại là một lựa chọn thời trang thành công khi tạo được ấn tượng mạnh. Tờ báo này nhận định: "This is one of those Grammys red-carpet looks that'll be remembered and referenced for years to come." (Tạm dịch: Một trong những tạo hình thảm đỏ Grammy sẽ còn được nhắc lại trong nhiều năm tới.)

Ảnh Getty Images

Sự đối lập giữa Rosé và Chappell Roan phản ánh rõ một thực tế của thời trang thảm đỏ hiện đại, đẹp thôi là chưa đủ. Trong một sân chơi nơi cá tính và thông điệp ngày càng được đặt ngang thậm chí cao hơn tính thẩm mỹ truyền thống, một tạo hình gây tranh cãi nhưng có tuyên ngôn rõ ràng đôi khi lại được đánh giá cao hơn sự an toàn, chỉn chu.

Đêm Grammy 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện thắng thua về chuyên môn, mà còn là bài toán khó về bản lĩnh thời trang. Với Rosé, có lẽ đây là khoảnh khắc nhắc nhớ rằng: ở những thảm đỏ lớn nhất thế giới, sự tinh tế đôi khi cần thêm một chút liều lĩnh để không bị lu mờ.