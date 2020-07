Rosé bị chê mặc quần không hợp, bất ngờ hơn là màn cắt váy từ stylist dành cho Jennie

Trong buổi biểu diễn ca khúc "How You Like That" trên Music Core, 4 cô nàng BLACK PINK đã thật sự khiến sân khấu bùng nổ. Dù sân khấu không được trang trí tỉ mỉ, lộng lẫy như các sân khấu trước nhưng 4 cô gái vẫn khiến người xem thỏa mãn vì khả năng trình diễn tuyệt vời. Trong lần xuất hiện này, 4 mẩu "Hắc Hường" diện outfit mới toanh với tone xanh denim là chủ đạo.

Nhìn tổng thể trang phục của tất cả các thành viên đều ổn, chỉ riêng chiếc quần short có chi tiết bèo nhúm của Rosé, nhiều người cho rằng chi tiết bèo bèo của chiếc quần này không hợp, nó hơi rườm rà và nếu bỏ đi thì sẽ hợp hơn.

Tuy nhiên, khi bóc tiếp các set đồ của các thành viên khác, set đồ của Jennie lại tiếp tục gây ấn tượng và khiến nhiều người phải nể phục tài "chế cháo" váy áo của stylits. Là nàng thơ của Chanel nên không có lẽ gì mà Jennie lại không mặc đồ của hãng, và stylits đã có màn cắt váy + xẻ tít lên eo, biến chiếc váy lệch vai tưởng chừng già đanh lại trông chất hết sức.

Váy và thắt lưng mà Jennie diện đều nằm trong BST Pre - Fall 2020 của Chanel.

Jennie trông cực kỳ thu hút trong bộ outfit này.

Từ trang điểm, kiểu tóc cho tới các phụ kiện đi kèm, tất cả đều tạo visual đỉnh cao.