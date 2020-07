Những kiểu quần diện lên dễ “phát tướng” của idol Hàn, có cho không bạn chưa chắc đã dám mặc

Không nói đâu xa, Lisa trong MV "How You Like That" đã có màn lên đồ hết sức ấn tượng với crop top được chế lại từ quần, trong khi đó kiểu quần daddy jeans cô nàng chưng diện cũng không dành cho tất cả chị em khi có thiết kế phồng, cầu kì, dễ khiến nhiều người trông "phát tướng" hơn.