"Rich kid" nhà Ronaldo lấy túi Hermes làm đồ chơi

Sở hữu cuộc sống thượng lưu hàng đầu thế giới giải trí và thể thao, gia đình siêu sao Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông. Mới đây, khoảnh khắc các con gái nhỏ nhà CR7 tỏ ra mê mẩn, hào hứng khám phá và chơi đùa bên tủ túi xách đắt đỏ của mẹ đã khiến cộng đồng mạng thích thú trước mức độ xa hoa của gia đình này. Trước đó, người đẹp gốc Tây Ban Nha cũng từng gây chú ý khi cho con gái đeo thử chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương lớn trị giá hàng trăm nghìn USD.

Đối với Georgina Rodriguez, bộ sưu tập túi xách không đơn thuần là phụ kiện thời trang mà còn là gia tài giá trị vượt con số 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng). Cô sở hữu hàng trăm thiết kế xa xỉ từ các nhà mốt đỉnh cao thế giới, trong đó điểm nhấn đắt giá nhất là hàng loạt mẫu Hermès Birkin và Kelly đủ mọi màu sắc, kích cỡ và chất liệu. Đáng chú ý nhất trong "kho báu" này là chiếc Hermès Birkin Himalaya làm từ da cá sấu sông Nile bạch tạng vô cùng quý hiếm, món đồ chơi xa xỉ bậc nhất có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD trên thị trường thứ cấp. Bên cạnh đó là vô số phiên bản Birkin làm từ da đà điểu hay da cá sấu cao cấp khác.

Không dừng lại ở thương hiệu Hermès, tủ đồ hiệu của mỹ nhân sinh năm 1994 còn chật kín các thiết kế thời thượng đến từ Chanel, Louis Vuitton, Prada, cùng bộ sưu tập Dior Oblique Embroidery đắt giá. Ngoại trừ túi xách, Georgina còn sở hữu khối tài sản trang sức và đồng hồ đính kim cương xa xỉ trị giá hàng triệu USD từ các thương hiệu lớn trên thế giới.

Những khoảnh khắc đời thường tưởng chừng giản dị nhưng đậm chất "rich kid" của các bé tiếp tục khẳng định phong cách sống xa hoa của gia đình CR7. Nguồn thu nhập khổng lồ từ sự nghiệp bóng đá vĩ đại của siêu sao người Bồ Đào Nha, kết hợp cùng tài sản cá nhân ước tính hơn 10 triệu USD của Georgina nhờ công việc người mẫu, quảng cáo và kinh doanh, đã mang đến cho các con một không gian sống ngập tràn hàng hiệu, nơi những món đồ đắt đỏ bậc nhất thế giới trở thành điều vô cùng quen thuộc mỗi ngày.