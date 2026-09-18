Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân, vì một món ăn mà nhất quyết "bảo vệ" chính kiến của mình, mới 13 tháng đã biết nịnh mẹ cỡ này

Bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, từ lâu đã nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng qua những khoảnh khắc đời thường được ba mẹ chia sẻ. Đặc biệt, cô bé còn nổi tiếng với hình ảnh một em bé ăn dặm vô cùng "điệu nghệ", ăn uống ngon lành và tập trung khiến không ít mẹ bỉm phải xuýt xoa, thậm chí hài hước "xin vía" ăn tốt từ bé Gạo.

Để có được thói quen ăn uống trộm vía ấy là cả một hành trình đồng hành đầy kiên nhẫn của ba mẹ. Ba Huy đảm nhận phần nghiên cứu dinh dưỡng và vào bếp chuẩn bị những bữa ăn phù hợp cho con, trong khi mẹ Vân chú trọng rèn cho bé thói quen tập trung trong mỗi bữa ăn.

Từ khi mới 5-6 tháng tuổi cho đến nay đã 13 tháng, bé Gạo vẫn duy trì phong độ ăn uống như vậy. Thậm chí cô bé còn ăn được tất cả các món mà ba Huy nấu, kể cả khổ qua cũng ăn ngon lành.

Và mới đây, một khoảnh khắc được mẹ Vân chia sẻ tiếp tục khiến mọi người thích thú. Bé Gạo vốn nổi tiếng là cô bé món gì cũng ăn được, nhưng điều đó không có nghĩa là em bé không có sở thích riêng. Ngược lại, cô bé 13 tháng tuổi đã sớm cho thấy mình có "chính kiến" rất rõ ràng: đã thích món nào thì nhất định phải ăn đúng món đó.

Khoảnh khắc ăn dặm của bé Gạo và mẹ Vân khiến người xem tan chảy.

Trong bữa ăn, trên đĩa của bé vẫn còn vài miếng thức ăn nên mẹ Vân định dùng thìa đút nốt cho bé. Bé Gạo thấy miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa, cô bé lập tức chỉ tay về phía món mình muốn ăn.

Mẹ Vân lại muốn đút cho con phần thịt và khoai trước. Thế nhưng bé Gạo nhất quyết không đồng ý. Mẹ nói nhẹ nhàng: "Ăn nốt miếng này đi rồi mẹ lấy bánh mì cho".

Nhưng cô bé 13 tháng tuổi dường như đã có sự quyết đoán của riêng mình. Đầu thì lắc lia lịa, tay vẫn kiên quyết chỉ về phía miếng bánh mì. Sợ mẹ Vân chưa hiểu ý, bé Gạo còn kéo tay mẹ chỉ thẳng vào miếng bánh mì như muốn nói: "Không phải món kia đâu mẹ ơi, con muốn miếng này cơ!".

Và ngay khi mẹ Vân đưa miếng bánh mì cho Gạo, cô bé lập tức nịnh mẹ bằng "chiêu" dựa đầu vào vai cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người xem tan chảy trước sự đáng yêu và tình cảm của bé Gạo.

Khoảnh khắc vốn rất bình thường trong một bữa ăn gia đình lại trở nên vô cùng hài hước qua những cử chỉ của cô bé 13 tháng tuổi. Ba Huy đứng sau máy quay cũng kịp ghi lại màn "thương lượng" đáng yêu của hai mẹ con, khiến người xem không nhịn được cười.

Mới 13 tháng tuổi nhưng bé Gạo đã biết thể hiện mong muốn của mình một cách rành rọt. Không cần nói thành lời, cô bé dùng cả ánh mắt, cái lắc đầu và đặc biệt là hành động cầm tay mẹ chỉ đúng món mình thích để truyền đạt thông điệp.

Đáng yêu hơn nữa là cô bé vốn đã có tiếng ăn uống rất trộm vía, món gì cũng có thể thưởng thức ngon lành. Thế nhưng khi đã "chấm" một món yêu thích thì Gạo cũng nhất định bảo vệ lựa chọn đến cùng.

Có lẽ đây chính là một trong những điều khiến những đoạn clip về bé Gạo luôn nhận được nhiều sự yêu thích. Bên cạnh hình ảnh một em bé ăn dặm ngoan, cô bé còn ngày càng bộc lộ cá tính riêng: nhỏ tuổi nhưng đã biết mình muốn gì, và giữ ý định đến cùng.