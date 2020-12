Review chi tiết 8 cây mascara đã dùng, cô thợ makeup “ghim” cả những loại dành riêng cho các nàng thích mi dày

Đối với mascara cũng vậy, có loại mạnh về khoản làm dài mi, có loại lại chiếm ưu thế hơn về khoản làm cong mi hay dày mi,... Không một sản phẩm nào là có thể làm hài lòng tất cả, bởi mỗi người đều có cho mình một sở thích, phong cách riêng biệt. Vậy nên để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn được loại mascara theo ý thích, Vân Phạm đã review chi tiết đặc điểm của 8 cây mascara quen thuộc đối với các tín đồ làm đẹp.

Cùng tham khảo những chia sẻ riêng của Vân Phạm để tìm được cây mascara đúng gu của mình nhé!

1. Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara (bản xanh) - Khoảng 690K

Đây là cây mascara high-end duy nhất mà mình thấy ưng ý. Với phần đầu chải siêu to, loại mascara này giúp làm dày, dài và đen mi thấy rõ, chuốt lên cái là khỏi gắn mi giả luôn. Nhưng đặc điểm đầu chải to đó cũng là một hạn chế vì mình thấy khá khó chuốt, thao tác không được linh hoạt. Một điểm trừ nữa đó là bản xanh này rất khó tẩy trang và cũng sẽ gây sụp mi nếu để lâu.

P/s: Mascara này không dành cho ai thích kiểu mi tơi tự nhiên.

2. Mascara Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof - Khoảng 138K

Sản phẩm này thì hẳn là cây mascara “quốc dân” rồi. Giá thành thì khá rẻ, chỉ hơn 100K xíu tùy chỗ mua mà lại có rất nhiều ưu điểm như không vón cục, làm mi tơi cực tự nhiên và rất dễ tẩy trang nữa. Tuy nhiên theo mình thấy thì em nó không làm dày mi được như hãng quảng cáo đâu nhé và cũng sẽ dễ bị lem xuống dưới nếu mí bạn là mí dầu.

3. Kiss Me Heroine Make Long and Curl Mascara Super Waterproof - Khoảng 250K

Thêm một em mascara quốc dân nữa trong list này với giá chỉ cao hơn chút đỉnh mà thôi. Về em này thì mình thấy không có gì để chê hết, làm dài tốt, làm dày mi vừa phải và vẫn giữ được độ tơi tự nhiên. Hơn nữa là chuốt em này thì để cả ngày cũng không lo bị sụp mi. Thực sự là quá đỉnh cao rồi nên mình không phải khen chê thêm nhiều nữa. Nếu nói về hạn chế của em nó thì chắc chỉ là vấn đề khó tẩy trang mà thôi.

4. Lemonade SuperNatural Mascara - Khoảng 189K

Theo mình đánh giá thì mình cây mascara Lemonade này như là bản dupe của cây Too Faced Better Than Sex vậy. Có thể kể sơ sơ vài ưu điểm như đầu nhỏ dễ chải, làm dày và dài mi không cần xài mi giả, không làm sụp mi mà giá thành lại rẻ. Đúng kiểu mascara mà mình thích luôn.

P/s: Mascara này không dành cho ai thích kiểu mi tơi tự nhiên.



6. Mascara Maybelline The Falsies Lash Lift Waterproof Very Black - Khoảng 218K



Loại mascara này thì mới ra cách đây không lâu. Điểm mạnh là làm dày mi thấy rõ, giữ mi cong lâu và không lo bị sụp. Tuy nhiên điểm hạn chế là khả năng làm dài mi thì không bằng mấy cây mascara phía trên đâu. Nói chung là mình cũng rất ưng em này, bạn nào có nhu cầu thiên về làm dày và cong mi thì hãy tham khảo nhé.

P/s: Mascara này không dành cho ai thích kiểu mi tơi tự nhiên.

7. Maybelline Lash Sensational Curvitude Waterproof Mascara - Khoảng 175K





Lại thêm một cái tên khác của nhà Maybelline điểm mặt trong list này. Loại này thì mình thấy y chang với cây Maybelline Hyper Curl phía trên với thế mạnh là làm dài và tơi mi rất tự nhiên, khả năng giữ cong cũng khá ổn áp. Điểm cộng nữa là phần đầu chải của em này đã được cải tiến giúp thao tác chuốt mi dễ dàng hơn. Nếu bạn nào đã “phải lòng” cây Maybelline Hyper Curl hồng thì mình nghĩ nên thử loại này, chắc chắn sẽ còn ưng ý hơn nữa đấy.

8. innisfree Skinny Longlongcara Mascara - Khoảng 230K

Không cần miêu tả nhiều mà nhìn hình ảnh thực tế thôi là bạn sẽ thấy, cây mascara này không những chẳng làm dài mi mà còn khiến cho mi bị sụp nữa.

Kết:

Mỗi cây Mascara đều đem lại những loại hiệu ứng khác nhau, đều có ưu hoặc nhược điểm riêng của mình. Vậy nên tùy theo sở thích mà bạn lựa chọn cho phù hợp. Riêng mình thì mình thích kiểu làm dày mi nên tất cả các em mascara trên mình đều ưng, chỉ trừ riêng cây của nhà innisfree ra thôi.

