Quy trình skincare tối giản cho tuổi 30+: Chỉ 5 bước nhưng giúp da cứ "tằng tằng" đẹp lên

Ở tuổi ngoài 30, làn da bắt đầu phải đối mặt với một vài vấn đề liên quan để tuổi tác, chẳng hạn như suy giảm collagen, tốc độ tái tạo da chậm lại, đòi hỏi bạn phải chú tâm hơn trong khoản skincare. Thế nhưng cẩn thận hơn cũng không đồng nghĩa, chị em phải xây dựng quy trình skincare lên tới cả chục bước cồng kềnh, tốn kém mà chưa chắc da đã đẹp hơn. Thực tế, chỉ cần một quy trình gọn nhẹ, nhưng đánh trúng các vấn đề và nhu cầu của làn da, chị em đã có thể tránh được viễn cảnh lão hóa sớm, da dẻ còn mịn màng, tươi sáng hơn. Sau đây là 5 bước skincare tối giản dành cho tuổi 30, các chị em mau áp dụng để tiết kiệm mà da vẫn đẹp căng.

1. Làm sạch da

Làm sạch da là thủ tục bao gồm đủ hai bước, đó là tẩy trang và rửa mặt. Hai thao tác này sẽ hỗ trợ cho nhau, giúp làn da của bạn được giải phóng sạch sẽ khỏi tàn dư makeup, kem chống nắng, bụi bẩn, dầu thừa… Và khi da được thông thoáng, lỗ chân lông sẽ dần nhỏ mịn đi (về phần nhìn), tránh được mụn và cũng dễ thẩm thấu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare tiếp theo. Có một lưu ý quan trọng khi chọn sữa rửa mặt, đó là bạn cần ưu tiên sản phẩm có công thức dịu nhẹ để không gây khô da, hay ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ. Ngoài ra, khi thực hiện bước rửa mặt, chị em nên massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, rồi xả lại bằng nước ấm để sức khỏe của da được bảo toàn.

2. Tẩy da chết

Như đã đề cập ở trên thì ở tuổi 30+, tốc độ tái tạo da sẽ chậm lại, khiến làn da gặp phải nhiều vấn đề như sần sùi, xỉn màu, nếp nhăn xuất hiện… Trước tình trạng này, chị em cần thêm một bước skincare, đó chính là tẩy da chết. Sản phẩm tẩy da chết sẽ loại bỏ những tế bào già cỗi, biến làn da từ thô ráp, xám xịt thành mịn màng và sáng bật tông. Có điều, chị em không nên thực hiện bước tẩy da chết với tần suất quá dày. Hợp lý nhất, chị em hãy tẩy da chết khoảng 2 - 3 lần/tuần, vậy là đủ để da được cải thiện, mà không gây kích ứng, bào mòn da.

3. Bôi serum vitamin C/retinol

Serum là sản phẩm chứa các dưỡng chất đậm đặc, giúp giải quyết nhiều vấn đề khó nhằn của làn da nên xứng đáng để nàng 30+ bổ sung vào quy trình. Có hai loại serum mà chị em 30+ nên lưu tâm, đó là serum vitamin C và serum chứa retinol.

Vào buổi sáng, bôi serum vitamin C trước khi thoa kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn nghiêm ngặt hơn khỏi các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa. Serum vitamin C còn giúp loại bỏ đốm thâm, kích thích sản sinh collagen cho da thêm căng mọng, và hack tông da tươi sáng, rạng rỡ.

Serum retinol là để dành cho buổi tối. Sản phẩm này mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da, bao gồm: kích thích da tái tạo, thúc đẩy sản sinh collagen, từ đó giúp làm mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da và thậm chí có thể trị được mụn. Với nhiều công dụng, lại cho hiệu quả cải thiện làn da mạnh mẽ nên retinol được khuyên dùng cho chị em 30+. Tuy nhiên, retinol là thành phần hoạt tính khá mạnh, nên để tránh tình trạng kích ứng trầm trọng thì ban đầu, chị em nên dùng với tần suất vừa phải, khoảng 1 - 2 lần/tuần, sau đó tăng dần khi làn da đã quen hơn.

4. Bôi kem dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm đầy đủ chính là chìa khóa giúp làn da khỏe mạnh, căng mọng và tránh được viễn cảnh lão hóa sớm. Chưa hết, kem dưỡng ẩm còn giúp khóa chặt những dưỡng chất từ các sản phẩm trước đó, giúp da bạn được hưởng lợi tối ưu từ quy trình skincare. Để bước thoa kem dưỡng ẩm phát huy công dụng tốt nhất, bạn nên chọn loại phù hợp với làn da. Bên cạnh đó, sản phẩm không gây bít tắc lỗ chân lông (non-comedogenic) chính là tiêu chí chị em cần tìm kiếm khi mua kem dưỡng, để da được cung cấp đủ ấm mà không bị bức bí, nổi mụn.

5. Bôi kem chống nắng

Bôi kem chống nắng là bước skincare không cần bàn cãi. Có điều, chị em cần phải thực hiện bước bảo vệ da này mỗi ngày, không kể thời tiết nóng hay lạnh, có nắng hay âm u. Kem chống nắng cần sắm phải là loại có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và chống được cả tia UVA lẫn UVB. Ngoài ra, nếu có thêm các thành phần chống oxy hóa, dưỡng ẩm hoặc ngăn chặn ánh sáng xanh, lọ kem chống nắng ấy càng đáng sắm vì sẽ giúp bảo vệ, chăm sóc da tốt hơn.

