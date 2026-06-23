Quiet luxury phiên bản mùa hè: Học phụ nữ Pháp cách mặc đẹp bằng những điều đơn giản nhất.

Không phô trương, không chạy theo những món đồ "hot trend" chỉ tồn tại vài mùa, thời trang Pháp những năm 90 chinh phục người mặc bằng vẻ đẹp vượt thời gian. Đó là những gam màu trung tính được tiết chế vừa đủ, những đường cắt may rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, cùng sự tự tin đến từ việc hiểu rõ bản thân thay vì cố gắng gây ấn tượng với người khác.

Đây cũng chính là tinh thần được nhiều thương hiệu thời trang theo đuổi trong những bộ sưu tập mùa hè năm nay. Trong đó, phong cách Pháp cổ điển kết hợp cùng cảm hứng hàng hải và nét lãng mạn đồng quê đang trở thành công thức được yêu thích bởi tính ứng dụng cao và khả năng mặc đẹp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Điểm hấp dẫn nhất của phong cách này nằm ở sự cân bằng. Những chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng, váy midi nhẹ nhàng, quần ống suông hay áo gile dệt kim đều mang vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề cũ kỹ. Các thiết kế thường sử dụng chất liệu tự nhiên như cotton, linen hoặc vải dệt mềm mại, giúp người mặc cảm thấy dễ chịu ngay cả trong những ngày hè nóng bức.

Bảng màu cũng là yếu tố tạo nên sức hút riêng. Thay vì những gam màu quá rực rỡ, phong cách Pháp thập niên 90 ưu tiên trắng kem, be, xanh navy, nâu nhạt hay những sắc pastel dịu mắt. Những tông màu này không chỉ dễ phối đồ mà còn mang lại cảm giác sang trọng rất tự nhiên.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ phong cách hàng hải cũng giúp những bộ trang phục trở nên trẻ trung hơn. Áo kẻ sọc, khuy kim loại, quần ống rộng hay những chiếc khăn lụa buộc nhẹ nơi cổ đều gợi nhớ đến hình ảnh các cô gái Pháp trong những kỳ nghỉ ven biển. Chúng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự năng động và tươi mới.

Trong khi đó, hơi thở đồng quê lại xuất hiện qua những chi tiết thêu nhỏ, họa tiết hoa nhí, váy suông mềm mại hay những chiếc túi cói mộc mạc. Sự kết hợp này khiến tổng thể trang phục trở nên gần gũi, nữ tính và phù hợp với cuộc sống thường ngày hơn.

Điều đáng nói là phong cách này không giới hạn độ tuổi. Dù ở tuổi 25 hay 50, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng bằng cách lựa chọn những thiết kế vừa vặn với cơ thể và ưu tiên sự thoải mái. Bởi cốt lõi của phong cách Pháp chưa bao giờ nằm ở việc mặc thật nổi bật, mà là tạo nên cảm giác tự nhiên, thư thái và có gu.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến thời trang Pháp thập niên 90 vẫn được yêu thích cho đến tận ngày nay. Giữa vô số xu hướng đến rồi đi, vẻ đẹp của những món đồ kinh điển, chất liệu tự nhiên và phong cách sống chậm rãi vẫn luôn có chỗ đứng riêng. Đó không chỉ là cách ăn mặc, mà còn là một thái độ sống: thanh lịch, tự tin và không cần cố gắng quá nhiều để trở nên cuốn hút.

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