Phương Ly trở lại với da trắng sáng

Là một trong những mỹ nhân Việt đầu tiên theo đuổi trào lưu da nâu, Phương Ly từng nhận về không ít ý kiến trái chiều với màn thay đổi diện mạo. Nhiều khán giả cho rằng những đường nét vốn ngọt ngào, trong trẻo của nữ ca sĩ hợp với làn da sáng hơn. Phong cách trình diễn của cô cũng nhiều lần gây tranh cãi vì chưa “ăn nhập” với làn da khỏe khoắn, cá tính. Mới đây, Phương Ly lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý bởi visual rạng rỡ, tươi tắn đúng chuẩn “vợ quốc dân”. Điều đáng nói là làn da nâu từng gây bàn tán gần như không còn, thay vào đó, nữ ca sĩ quay trở về tông da sáng quen thuộc.

Phương Ly với giao diện cực cool trong buổi rehearsal mới đây. (Ảnh: Threads)

Phương Ly xuất hiện với diện mạo vừa cá tính vừa cuốn hút. Nữ ca sĩ diện set đồ đơn giản, hiện đại gồm: áo tank top trắng ôm sát kết hợp cùng quần jeans cạp thấp và áo khoác da oversized khoác hờ bên ngoài, mang vibe phóng khoáng, trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật. Chiếc kính râm trở thành phụ kiện tăng thêm vẻ cool ngầu cho mỹ nhân sinh năm 1990.

Tất cả như làm nền cho làn da sáng màu của nữ ca sĩ. Có thể thấy, gương mặt và phần thân trên của cô trông trắng sáng hơn, gần như trở lại với hình ảnh trắng mịn quen thuộc từng gắn liền với Phương Ly trước đây. Nước da trắng mướt mịn kết hợp với makeup nhẹ và mái tóc bồng bềnh giúp Phương Ly bùng nổ visual. Tuy nhiên, có thể làn da trắng của nữ ca sĩ chỉ đơn giản là hiệu ứng từ kem nâng tông kết hợp cùng makeup, bởi ở phần eo lộ ra giữa áo croptop và quần jeans, làn da vẫn có sắc ngăm rõ rệt hơn so với vùng mặt và cổ.

Phần da mặt và cổ của Phương Ly trắng hơn thấy rõ.

Không thể phủ nhận nữ ca sĩ rất hợp với nước da trắng. (Ảnh: Threads)

So với hình ảnh Phương Ly đi rehearsal cuối tháng 3 vừa qua, có thể thấy sự chênh lệch giữa 2 màu da. (Ảnh: Threads)

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1990 cũng "đốn tim" cộng đồng mạng với diện mạo xinh như búp bê trong 1 tạo hình nữ tính, điệu đà. Làn da của nữ ca sĩ lúc này cũng được makeup để giảm ánh nâu hơn. (Ảnh: Threads)

Làn da nâu kết hợp với phong cách của Phương Ly, nhất là trên sân khấu trình diễn không nhận được nhiều đồng tình. Lý do nằm ở chỗ dù nhuộm tông da cá tính, sexy nhưng nữ ca sĩ vẫn trung thành với style điệu đà, váy bèo nhún, nơ buộc điệu đà, tạo cảm giác khá lệch tông. Vẻ sexy, khỏe khoắn của nước da nâu dường như đòi hỏi phong cách sắc sảo hoặc phóng khoáng hơn. Do đó, sự “không đổi style nhưng đổi màu da” đã vô tình làm giảm đi lợi thế visual của Phương Ly thay vì tạo ra cú lột xác như kỳ vọng. Việc nhận nhiều phản ứng trái chiều có thể cũng chính là lý do nữ ca sĩ muốn quay trở về làn da trắng mỗi khi tham gia các buổi trình diễn.