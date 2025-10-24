Phụ nữ Pháp mê mẩn 4 kiểu áo khoác tối giản, vậy mà vẫn tạo nên phong cách mùa đông đẳng cấp thế giới

Phong cách thời trang của phụ nữ Pháp luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Với sự chú trọng đến những món đồ cổ điển nhưng không kém phần thanh lịch, họ luôn biết cách tạo dấu ấn riêng biệt mà vẫn giữ được vẻ đẹp tinh tế. Trong số các món đồ đó, những chiếc áo khoác không chỉ giữ ấm mà còn giúp các quý cô Pháp tỏa sáng trong mọi dịp.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác đẹp trường tồn trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, những món đồ không thể thiếu để tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo, vừa sang trọng, vừa thời thượng.

Áo blazer

Áo blazer là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và sang trọng, áo blazer có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ quần jeans đơn giản đến những bộ đồ công sở nghiêm túc. Phụ nữ Pháp ưa chuộng các màu sắc cổ điển như trắng, đen và be, giúp tạo nên vẻ ngoài trang nhã mà không quá nổi bật. Đôi khi, họ cũng tô điểm thêm sự đa dạng cho phong cách với những chiếc blazer họa tiết kẻ hay răng sói, tạo nên sự phá cách nhưng vẫn rất duyên dáng.

Áo blazer không chỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày làm việc mà còn có thể mặc khi đi dạo phố hay dự tiệc nhẹ. Họ thường kết hợp blazer với quần jeans hoặc quần âu đứng dáng, tạo nên tổng thể trang phục vừa lịch sự lại vừa thoải mái, dễ chịu.

Áo khoác da

Áo khoác da không chỉ dành cho những ai yêu thích phong cách bụi bặm mà còn là một món đồ cực kỳ sang trọng, phù hợp cho những buổi hẹn hò hay các sự kiện đặc biệt. Phụ nữ Pháp biết cách mặc áo khoác da để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình, giúp mình trở nên nổi bật mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ. Họ thường phối áo khoác da với quần ống rộng, tạo nên sự đối lập giữa cá tính và sự mềm mại.

Với áo khoác da, màu sắc thường được chọn là đen hoặc nâu, những tông màu cơ bản nhưng lại dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Sự kết hợp này không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn rất thời thượng, mang đậm dấu ấn cá nhân của người mặc.

Áo khoác dạ

Áo khoác dạ là một trong những món đồ không thể thiếu trong mùa đông của phụ nữ Pháp. Với chất liệu dày dặn và khả năng giữ ấm tuyệt vời, áo khoác dạ vừa mang lại cảm giác thoải mái, vừa giúp phái đẹp tôn lên vẻ sang trọng, quý phái. Áo khoác dạ có nhiều kiểu dáng khác nhau, từ dáng dài đến dáng ngắn, mỗi kiểu đều mang một phong cách riêng biệt. Màu sắc của áo dạ thường nghiêng về các tông màu trung tính như nâu, be, hay trắng kem, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau.

Khi mặc áo khoác dạ, phụ nữ Pháp thường chọn những chiếc áo đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng tinh tế. Họ biết cách biến hóa trang phục với các phụ kiện như khăn quàng cổ, giày cao gót hay túi xách, tạo nên tổng thể hoàn hảo, vừa trang nhã lại vừa ấm áp.

Áo trench coat

Trench coat là một món đồ không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Với thiết kế cổ điển và thanh lịch, trench coat giúp các quý cô Pháp thêm phần trẻ trung và nổi bật, đồng thời vẫn toát lên sự sang trọng, trang nhã. Những chiếc trench coat được làm từ chất liệu dày dặn như vải dạ hay vải cotton, mang lại sự thoải mái trong suốt cả ngày dài.

Màu sắc phổ biến của trench coat là be, camel, hoặc đen, những gam màu trung tính dễ phối hợp với bất kỳ trang phục nào. Phụ nữ Pháp thường diện trench coat cùng váy midi, quần jeans hoặc chân váy, tạo nên vẻ ngoài thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn đầy quyến rũ. Đặc biệt, trench coat luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày trời mưa hoặc gió lạnh, vừa bảo vệ sức khỏe lại vừa giúp người mặc trở nên phong cách hơn.

Ảnh: Sưu tầm