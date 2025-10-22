Nữ giảng viên đại học đi vi vu ở trời Âu nhưng tâm điểm là phong cách thời trang đẹp tới từng set đồ

Hoa hậu Lương Thùy Linh, người đang là giảng viên trợ giảng tại một trường đại học, gần đây đã có một chuyến đi tới trời Âu. Có thể thấy qua trang Instagram cá nhân, Lương Thùy Linh đã vi vu từ Paris nước Pháp cho tới London (Anh). Không chỉ thu hút với loạt hình check-in ở những địa điểm nổi tiếng, Lương Thùy Linh còn mặc đẹp tới từng set đồ trong chuyến công tác kết hợp với du lịch này.

Style ở trời Âu của Lương Thùy Linh bao gồm những món thời trang khá quen thuộc, có tính ứng dụng cao nhưng vẫn tạo được sự nổi bật cho người mặc. Ngắm những outfit sau đây của Lương Thùy Linh, chị em sẽ có vô vàn ý tưởng diện đồ trong mùa đông năm nay:

Áo khoác dạ màu trắng kem và quần jeans xanh đính hạt cườm đã tạo nên bộ trang phục tươi tắn, trẻ trung. Công thức này cũng toát lên nét thanh lịch và trang nhã, có khả năng nâng tầm phong cách rất hiệu quả. Để tô điểm thêm nét ngọt ngào và yêu kiều cho diện mạo, Lương Thùy Linh đã đội một chiếc mũ nồi.

Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, nhưng vẫn ghi điểm phong cách trong tích tắc, chị em nên tham khảo outfit trên của Lương Thùy Linh. Sự kết hợp giữa áo gile và chân váy ngắn, xếp ly vải tweed không chỉ toát lên nét ngọt ngào, mà còn gây ấn tượng ở vẻ sang chảnh. Chiếc thắt lưng ở eo là một điểm nhấn đắt giá vì không chỉ tôn dáng, mà còn nâng tầm đẳng cấp cho cả bộ đồ.

Áo trắng và chân váy ngắn màu đen trẻ trung nhưng khá đơn giản. Dẫu vậy, Lương Thùy Linh đã giúp bộ cánh này trở nên bắt mắt hơn bằng cách tô điểm khăn họa tiết và đi giày ballet có thiết kế dạng lưới lạ mắt. Một chiếc túi màu trắng sẽ làm cho bộ cánh trở nên hài hòa hơn.

Áo thun lệch vai, tông màu hồng có rất nhiều điểm thu hút, đó là sự quyến rũ, nữ tính nhưng không kém phần ngọt ngào. Lương Thùy Linh tăng hiệu quả hack tuổi bằng cách kết hợp mẫu áo với quần jeans xanh đính hạt cườm. Chiếc mũ nồi tiếp tục chứng minh khả năng tăng sự nổi bật, sang chảnh cho cả tổng thể.

Ý tưởng diện đồ trên rất hữu ích trong mùa đông năm nay. Nếu như áo dạ nhấn eo toát lên sự sang trọng, trang nhã thì quần jeans ống suông lại tăng độ trẻ trung và bụi bặm cho người diện. Chi tiết nhấn eo là cần thiết cho set đồ, vì giúp tôn dáng rất hiệu quả. Lương Thùy Linh còn thể hiện sự khéo léo từ trong cách chọn túi xách cho tới mẫu giày đính kèm.

Vào những ngày cuối tuần lười phối đồ, chị em có thể áp dụng một set đồ đồng bộ để diện xuống phố. Công thức gồm áo sơ mi và quần ống rộng trắng ống suông của Lương Thùy Linh tuy mang tông màu nhã nhặn, nhưng vẫn tạo sự nổi bật cho người mặc. Với bộ cánh phóng khoáng trên, giày mũi nhọn và khuyên tai tròn chính là những mảnh ghép giúp tăng vẻ long lanh, sang chảnh.

Kết hợp áo gile màu hồng nhạt với chân váy bút chì tông màu xám, Lương Thùy Linh tạo nên bộ cánh trẻ trung, đầy nữ tính. Màu sắc của outfit được phối rất khéo léo, tạo nên sự sang trọng và tinh tế. Đôi giày slingback mũi nhọn là một mảnh ghép hoàn hảo vì giúp kéo chân dài hơn, tôn dáng tối ưu.

Theo đuổi phong cách sang chảnh, chị em không nên bỏ qua bộ cánh trên của Lương Thùy Linh. Tâm điểm của outfit chính là áo dạ trắng. Bằng cách kết hợp mẫu áo với quần jeans xanh ống suông, Lương Thùy Linh có được vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn, nhưng độ sang xịn mịn và long lanh không hề giảm sút. Đối với bộ cánh trên, chị em nên đi giày cao gót mũi nhọn và đeo khuyên tai vàng lung linh.

Set chân váy ngắn vải tweed của Lương Thùy Linh siêu nổi bật và sang chảnh. Bộ cánh tôn lên vóc dáng của người diện, giúp vẻ ngoài tỏa sáng nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những buổi tiệc tối hay đi hẹn hò lãng mạn.

Những chiếc đầm màu đen luôn gây ấn tượng ở sự sang trọng và trang nhã. Với chi tiết cổ chữ V và kiểu dáng ôm nhẹ, chiếc váy của Lương Thùy Linh đã tôn lên những điểm mạnh vóc dáng của nàng hậu. Ngoài ra, cổ tay áo và chân váy xếp diềm giúp người mặc trông yêu kiều, nổi bật hơn mà không trở nên "sến".

