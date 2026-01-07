Cách đơn giản để "lên đời" phong cách trong năm 2026 chính là sắm 5 mẫu quần ống rộng đang hot nhất

Trong vài năm trở lại đây, quần ống rộng đã trở thành món đồ "ruột" của nhiều tín đồ thời trang. Không chỉ mang lại sự thoải mái khi mặc, kiểu quần này còn giúp tổng thể trang phục trông thời thượng, phóng khoáng và dễ biến hóa hơn rất nhiều. Dù bạn theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch hay cá tính, chỉ cần sở hữu đúng những mẫu quần ống rộng cơ bản, việc mặc đẹp mỗi ngày sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 5 mẫu quần ống rộng được xem là "xương sống" của tủ đồ hiện đại:

Quần âu ống rộng

Quần âu ống rộng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc. Khác với quần âu dáng ôm truyền thống, thiết kế ống rộng mang lại cảm giác thoải mái, đồng thời giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Đây là item rất được ưa chuộng trong môi trường công sở hiện đại, nơi sự chuyên nghiệp và phong cách cá nhân được cân bằng tinh tế.

Quần âu ống rộng có thể kết hợp linh hoạt với áo sơ mi, áo blouse, áo thun trơn hoặc blazer. Chỉ cần sơ vin gọn gàng và chọn một đôi giày mũi nhọn, loafer hay sneaker tối giản, bạn đã có ngay một outfit vừa lịch sự vừa hợp xu hướng. Đặc biệt, những gam màu trung tính như xám, đen, nâu hay be sẽ giúp quần âu ống rộng dễ phối đồ và không lo lỗi mốt.

Quần màu be

Quần ống rộng màu be mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và rất "tây". Đây là gam màu trung tính sáng, dễ kết hợp nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục. Quần màu be đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch hoặc theo đuổi style nhẹ nhàng, trưởng thành.

Bạn có thể phối quần be ống rộng với áo trắng, áo nâu, pastel hoặc các gam màu đất để tạo nên tổng thể hài hòa. Vào mùa hè, quần be kết hợp cùng áo hai dây, áo linen hay áo thun mỏng sẽ mang lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Trong khi đó, vào những ngày se lạnh, chỉ cần thêm một chiếc cardigan hoặc blazer dáng rộng là outfit đã trở nên hoàn chỉnh và rất thời trang.

Quần màu đen

Nếu phải chọn ra một chiếc quần "an toàn" nhất trong tủ đồ, quần ống rộng màu đen chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Màu đen không chỉ giúp che khuyết điểm tốt mà còn tạo cảm giác gọn gàng, sang trọng và dễ phối với mọi kiểu áo. Dù xu hướng có thay đổi thế nào, quần đen ống rộng vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc trong làng thời trang.

Ưu điểm lớn nhất của quần ống rộng màu đen là khả năng biến hóa phong cách. Bạn có thể mặc đi làm, đi chơi hay thậm chí dự những buổi gặp gỡ quan trọng. Phối cùng áo phông và sneaker cho phong cách năng động, hoặc kết hợp với áo sơ mi, áo cổ lọ và giày da để tạo vẻ ngoài chín chắn, thời thượng hơn.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng là món đồ không thể thiếu nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung, cá tính. Khác với skinny jeans từng "làm mưa làm gió", jeans ống rộng mang lại cảm giác thoải mái, phóng khoáng và rất hợp với xu hướng hiện đại. Kiểu quần này cũng giúp tổng thể outfit trông cool hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Jeans ống rộng có thể kết hợp với áo croptop, áo thun oversized, áo sơ mi hoặc hoodie. Tùy vào cách phối, bạn có thể biến hóa từ phong cách đường phố năng động đến style casual gọn gàng. Một đôi sneaker trắng, giày thể thao hoặc thậm chí là sandal đế bệt cũng đủ để hoàn thiện set đồ mang đậm tinh thần thời trang đời thường.

Quần trắng

Quần ống rộng màu trắng luôn mang lại cảm giác sạch sẽ, thanh lịch và rất bắt mắt. Dù không phải là gam màu "dễ chiều" nhất, nhưng nếu biết cách phối đồ, quần trắng sẽ giúp diện mạo của bạn trở nên nổi bật và tinh tế hơn hẳn. Đây là item đặc biệt phù hợp với mùa hè hoặc những outfit mang hơi hướng tối giản, sang trọng.

Khi mặc quần ống rộng màu trắng, bạn có thể kết hợp cùng áo màu trung tính như đen, xám, be hoặc các gam pastel nhẹ nhàng. Để tổng thể không bị "quá sáng", nên chú ý đến chất liệu quần và độ đứng phom. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách tối giản và đôi giày phù hợp, quần trắng ống rộng sẽ trở thành điểm nhấn đắt giá cho cả set đồ.

Ảnh: Instagram