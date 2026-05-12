Phụ nữ mặc đẹp thường không có quá nhiều đồ: Họ chỉ chọn đúng giày và túi

Nhiều người nghĩ rằng muốn mặc đẹp phải đầu tư thật nhiều quần áo mới, nhưng thực tế, cảm giác "có gu" đôi khi lại đến từ đôi giày và chiếc túi đi kèm. Chỉ cần chọn đúng phụ kiện, ngay cả áo thun đen, sơ mi trắng hay quần jeans cơ bản cũng có thể trông thanh lịch và đắt tiền hơn hẳn.

① Giày loafer đen + túi đeo vai đen: Công thức an toàn nhưng luôn sang

Đây là combo gần như không bao giờ sai cho môi trường công sở. Giày và túi cùng tông màu giúp tổng thể trông gọn gàng, chỉn chu hơn, đồng thời khiến những món đồ basic như quần trắng, sơ mi xanh hay chân váy midi trở nên tinh tế hơn mà không cần phối quá cầu kỳ.

Điểm hay của phụ kiện màu đen là khả năng "siết" outfit lại, giúp tổng thể không bị rời rạc hay xuề xòa. Chỉ cần một chiếc áo đen đơn giản phối cùng quần trắng và loafer đen là đã đủ tạo cảm giác thanh lịch kiểu Pháp.

② Giày gót thấp phối màu + túi xách tay đen: Tinh tế kiểu Pháp

Nếu muốn outfit mềm mại và nữ tính hơn một chút nhưng vẫn giữ được vẻ trưởng thành, hãy thử những đôi giày gót thấp phối màu kem – đen cùng túi xách tay tối giản.

Kiểu giày này mang đậm tinh thần Parisian chic: nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không quá phô trương. Khi phối với sơ mi trắng, quần tây đen, áo len mỏng hay chân váy midi, tổng thể sẽ có cảm giác rất tinh tế mà không hề bị "dừ".

③ Loafer nâu + túi tote nâu: Cảm giác thư thái và đời thường hơn

So với màu đen, tông nâu tạo cảm giác mềm mại và ấm áp hơn rất nhiều. Loafer nâu phối cùng túi tote da nâu là combo rất dễ tạo cảm giác "quiet luxury" mà không cần cố gắng quá nhiều.

Tông nâu giúp outfit công sở bớt lạnh và tăng cảm giác gần gũi, tự nhiên hơn. Bạn có thể mặc set đồ này đi làm, đi cà phê cuối tuần hoặc những ngày cần vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn đẹp mắt.

④ Giày sáng màu + túi trắng kem: Công thức "mát mắt" cho mùa hè

Với những ai yêu thích tủ đồ xuân hè tông sáng, giày màu kem hoặc trắng ngà kết hợp cùng túi bucket sáng màu là lựa chọn rất đáng thử.

Khi đi cùng sơ mi trắng, sơ mi xanh hoặc chân váy màu be, tổng thể sẽ tạo cảm giác nhẹ, thoáng và rất "clean". Outfit nhờ vậy cũng trông đắt tiền hơn dù thực chất chỉ là những món đồ cơ bản.

Nhiều người thường cố tìm những món phụ kiện thật nổi bật, nhưng thực tế, thứ đáng đầu tư nhất lại là những đôi giày và chiếc túi có thể phối đi phối lại với đồ basic trong tủ quần áo.

Chỉ cần vài combo phù hợp, bạn đã có thể tạo ra rất nhiều phong cách khác nhau. Đôi khi, bí quyết mặc đẹp không nằm ở việc mua thêm thật nhiều quần áo, mà là học cách khiến những món đồ đơn giản trở nên "đắt giá" hơn nhờ lựa chọn phụ kiện đúng cách.

