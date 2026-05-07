Phong cách đời thường của "Nữ hoàng rating" màn ảnh Hàn Quốc đúng chuẩn “giáo trình” mặc đẹp cho dân công sở 30+

Cô luôn biết cách tận dụng những món đồ cơ bản trong tủ quần áo để tạo nên các outfit đi làm vừa gọn gàng, thanh lịch lại sang trọng. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng mọi set đồ đều có sự tính toán về tỷ lệ và chất liệu. Cũng vì thế mà cư dân mạng liên tục săn lùng những item cô từng diện. Dưới đây là những bí quyết phối đồ đời thường của Shin Hye Sun mà bạn hoàn toàn có thể học theo.

Bí quyết 1: Phối đồ cùng tông màu để tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể

Một trong những công thức được Shin Hye Sun áp dụng nhiều nhất là diện các món đồ cùng tông màu để tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể.

Dù là phối các sắc độ đậm – nhạt khác nhau để tăng chiều sâu hay diện nguyên set suit đồng màu và nhấn bằng thắt lưng mảnh, cách phối này đều giúp vóc dáng trông cao ráo và thon gọn hơn. Tổng thể cũng trở nên thanh lịch, chuyên nghiệp và cực kỳ phù hợp với môi trường công sở của phụ nữ 30+.

Bí quyết 2: Chọn blazer có phần vai rõ nét

Trong tủ đồ của Shin Hye Sun, blazer có phom vai đứng luôn xuất hiện với tần suất dày đặc, đặc biệt là những thiết kế có đệm vai nhẹ.

Vì sở hữu vóc dáng mảnh và khung người nhỏ, cô thường tận dụng đường vai sắc nét để tạo cảm giác cơ thể cân đối và có thần thái hơn. Kiểu áo này cũng giúp khắc phục tình trạng vai xuôi khá hiệu quả.

Cô thường kết hợp blazer với sơ mi trắng hoặc váy hoa mềm mại, đi cùng túi da tối giản. Công thức này vừa đơn giản vừa tinh tế, rất đáng để dân công sở học theo.

Bí quyết 3: Mặc màu đen để tạo hiệu ứng thon gọn

Những outfit đen toàn tập hoặc đen, trắng xuất hiện liên tục trong street style của Shin Hye Sun.

Màu đen vốn có khả năng tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông gọn gàng và thanh mảnh hơn. Cô thường chọn váy liền đen, áo crop top hoặc quần âu đen làm nền, sau đó nhấn nhá bằng túi da hay phụ kiện kim loại để tạo điểm nhấn.

Cách phối "lấy màu đen làm chủ đạo, thêm phụ kiện làm điểm sáng" vừa giúp outfit sang hơn vừa tránh cảm giác nặng nề, nhàm chán – cũng là công thức đi làm ít khi mắc lỗi nhất.

Bí quyết 4: Dùng thắt lưng để nâng tỷ lệ cơ thể

Với Shin Hye Sun, thắt lưng không chỉ là món phụ kiện giữ quần áo gọn gàng mà còn là "vũ khí" giúp outfit trông chỉn chu hơn.

Cô thường dùng thắt lưng bản nhỏ để nhấn vào vòng eo, giúp tổng thể cơ thể trông cân đối và cao hơn. Đồng thời, món phụ kiện này cũng tạo thêm lớp lang cho các set đồ tối giản như quần âu hay jeans basic.

Đặc biệt trong các outfit đồng màu, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng có chất liệu đẹp là trang phục công sở lập tức trở nên sắc sảo và có điểm nhấn hơn hẳn.