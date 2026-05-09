Người được Vogue bình chọn mặc đẹp hơn cả Lisa, Jisoo tại Met Gala từng có 2 màn lột đồ triệu view gây ấn tượng

Đại tiệc thời trang Met Gala 2026 vừa kết thúc cách đây ít lâu và khách mời quen thuộc của sự kiện - Janelle Monáe lại một lần nữa chứng minh cô không chỉ “mặc đẹp”, kể câu chuyện hay thông qua outfit mà lần này còn nâng level lên biến trang phục trở thành một hệ sinh thái sống.

Với dress code “Fashion is Art”, Janelle Monáe xuất hiện như một sinh thể lai giữa tự nhiên và công nghệ. Bộ trang phục custom từ NTK Christian Siriano mà nữ ca sĩ mặc không đơn thuần là một chiếc váy, mà là một hệ sinh thái vận hành gồm rêu thật, dây điện, và cả những cánh bướm, chuồn chuồn cơ học chuyển động ngay trên cơ thể.

Thoạt nhìn, tổng thể gợi cảm giác như một tác phẩm bước ra từ thế giới hậu nhân loại, nơi thiên nhiên và máy móc không đối đầu mà xâm nhập lẫn nhau. Nhưng càng quan sát, bộ đồ càng lộ rõ một lớp ý niệm khác: đây không phải là tương lai bị công nghệ chiếm lĩnh, mà là viễn cảnh tự nhiên “tái chiếm” cơ thể con người. Những chi tiết như dây cáp, mảnh bo mạch và hệ thống cơ khí nhỏ không bị giấu đi, mà được phô bày, tạo nên cảm giác nửa cyberpunk, nửa như đang điêu khắc chính bộ gen sinh học.

Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở phần chuyển động. Những con côn trùng cơ học như chuồn chuồn, bướm không chỉ đóng vai trò là chi tiết trang trí, mà thực sự vận hành, vỗ cánh trên cơ thể cô, tạo nên cảm giác bộ trang phục đang sống, đang thở. Khi Monáe di chuyển, toàn bộ hệ thống rung nhẹ, khiến cô giống một nhân vật bước ra từ những bộ phim viễn tưởng hơn là một celebrity trên thảm đỏ.

Chiếc váy của Janelle gây ấn tượng không chỉ bởi mặt ý tưởng mà còn bởi chuyển động vỗ cánh của bướm và chuồn chuồn.

Với màn xuất hiện này tại Met Gala 2026, Janelle được tạp chí Vogue xếp hạng thứ 32/68 ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện. Thứ hạng này còn vượt cả Lisa (hạng 34); Jisoo (hạng 41); Kylie Jenner (hạng 42) hay Kendall Jenner (hạng 53)

Nữ ca sĩ có “đồng phục” là các bộ tuxedo

Để hiểu vì sao Janelle Monáe luôn là một trong những cái tên được chờ đợi nhất mỗi mùa Met Gala, cần nhìn sâu hơn vào background, nơi hình thành tư duy thẩm mỹ rất riêng của cô.

Sinh ra vào năm 1985 tại Mỹ và thuộc một gia đình tầng lớp lao động phổ thông, Janelle Monáe lớn lên với những trải nghiệm rất xa vời thế giới của thời trang cao cấp. Mẹ cô làm lao công, cha là tài xế xe tải, những công việc gắn liền với các bộ đồng phục, tính kỷ luật và sự lặp lại. Chính điều này đã có ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn hình ảnh mang tính lặp lại của cô với các bộ tuxedo đen–trắng. Có thể nói, đây là cách nữ nghệ sĩ 8X vừa tôn vinh tầng lớp lao động, đồng thời tạo nên bản sắc thị giác rõ ràng.

Janelle Monáe từng chia sẻ: “Khi bắt đầu sự nghiệp bản thân tôi không có đủ kinh phí để đầu tư những bộ trang phục mới cho mỗi show diễn, vì vậy tôi phải biến tuxedo đen - trắng thành signature của bản thân.”

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Janelle Monáe gần như chỉ xuất hiện với tuxedo đen–trắng. Nhưng đó chưa bao giờ là lựa chọn an toàn mà là một chiến lược hình ảnh cực kỳ có ý thức. Trong một ngành công nghiệp nơi nữ nghệ sĩ thường bị kỳ vọng phải thay đổi liên tục, khoe cơ thể hoặc chạy theo xu hướng, Janelle Monáe làm điều ngược lại. Cô tự “đóng khung” mình trong một bộ đồng phục. Chính sự lặp lại này tạo ra nhận diện mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn, nó đặt ra câu hỏi về bản dạng giới, quyền lực và cái nhìn trong thời trang.

Tuxedo vốn là biểu tượng của menswear và quyền lực nam giới nhưng khi được nữ ca sĩ mặc lại trở thành một vùng trung tính. Cô không cố “nữ tính hóa” nó, cũng không “nam tính hóa” bản thân, mà giữ nó ở trạng thái lửng lơ, nơi danh tính không còn bị cố định.

Sau khi đã có nhiều thành công trong sự nghiệp, Janelle vẫn giữ nguyên bản sắc của mình với hàng loạt outfit tone màu đen trắng, hay cảm hứng từ tuxedo. Nhưng những outfit này luôn kèm theo cú twist trong phom dáng, chất liệu và đậm tinh thần avant-garde.

Đồng thời, lựa chọn này cũng mang tính cá nhân sâu sắc. Janelle Monáe từng xem tuxedo như một cách tôn vinh tầng lớp lao động, những con người mặc đồng phục mỗi ngày nhưng hiếm khi được nhìn nhận trong thời trang cao cấp. Bằng cách "đồng phục hoá" lên thảm đỏ và sân khấu, cô đảo ngược hệ giá trị: thứ bình thường trở thành biểu tượng.

Dù menswear, tuxedo là sở trường của mình nhưng mỗi khi Janelle diện váy dạ hội hay các thiết kế nữ tính nhiều hơn cũng đều tạo ra các moment được lòng tín đồ thời trang.

Chiến thần mặc đẹp có 2 màn lột đồ triệu view trên thảm đỏ Met Gala.

Met Gala chính là nơi Janelle Monáe tháo bỏ giới hạn mà chính cô từng dựng lên. Từ nền tảng tuxedo tối giản, cô dần bước vào những thiết kế mang tính ảo giác, đa lớp, rồi đến các cấu trúc gần như siêu thực.

Janelle Monáe đã có 12 lần tham dự Met Gala. Dù những lần xuất hiện đầu tiên, vì nhiều lý do khác nhau, nữ ca sĩ không để lại nhiều ấn tượng trong lòng giới mộ điệu thế nhưng Janelle đã để thời gian chứng mình gu thẩm mỹ của bản thân. Trong khoảng 8 năm trở lại đây, Janelle luôn khiến các tín đồ thời trang phải bàn tán về outfit của mình tại đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh.

Nữ ca sĩ lần đầu debut Met Gala vào năm 2011. Với vài lần tham dự đầu tiên tại sự kiện này, cô chưa để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu thời trang. Tuy nhiên Janelle vẫn giữ vững bản sắc trong phong cách cá nhân bằng những outfit đen - trắng.

Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, Janelle Monáe liên tục có những màn xuất hiện "đỉnh chóp" tại Met Gala và được nhiều người khen ngợi là "chiến thần mặc đẹp". Cô chơi với trompe-l'œil (nghệ thuật ảo thị giác) để đánh lừa người xem, hoặc tạo ra các outfit như một sân khấu thu nhỏ. Và điểm chung vẫn không thay đổi: mỗi lần xuất hiện là một concept hoàn chỉnh, không phải chỉ là một bộ đồ đẹp.

Mỹ nhân 8X cũng từng có 2 màn lột đồ triệu view ngay trên thảm đỏ Met Gala vào năm 2023 và 2025. Cả hai khoảnh khắc “để đời” của Janelle Monáe tại Met Gala đều gắn liền với thương hiệu Thom Browne, nhưng điều khiến chúng trở nên đặc biệt không nằm ở việc cô mặc gì, mà ở cách bộ đồ được kích hoạt ngay trên thảm đỏ.

Hai outfit ấn tượng của nữ ca sĩ tại Met Gala 2023 và Met Gala 2025.

3 năm trước, nữ hoàng tuxedo đã gây bão với 1 look biến hình 3 trong 1 được thiết kế custom bởi nhà mốt Thom Browne. Với chủ đề tôn vinh NTK Karl Lagerfeld ở Met Gala 2023, Janelle Monáe xuất hiện trong một chiếc coat đen–trắng phồng lớn, silhouette tròn trịa gần như “nuốt” toàn bộ cơ thể. Ở trạng thái ban đầu, thiết kế này gợi nhắc trực tiếp đến tinh thần đồ họa và kỷ luật thị giác của cố NTK:cứng, kín và mang tính biểu tượng. Nhưng chỉ vài phút sau, cô bắt đầu tháo bỏ lớp vỏ khổng lồ ấy. Khi lớp áo choàng rơi xuống, phần bên trong lộ ra một cấu trúc hoàn toàn khác với set đồ nội y kết hợp với khung crinoline trong suốt.

Chiếc váy 3 trong 1 của Janelle và màn lột đồ viral của cô ngay trên thảm đỏ Met Gala 2023.

Sự chuyển đổi này tạo ra một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ: từ che phủ sang phơi bày, từ biểu tượng sang cơ thể. Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền không chỉ vì yếu tố bất ngờ, mà bởi khán giả được chứng kiến trực tiếp quá trình biến đổi.

Đến Met Gala 2025, mọi thứ tiết chế hơn nhưng vẫn đủ để tạo moment. Mỹ nhân sinh năm 1985 xuất hiện trong một bộ suit tinh thần dandy chuẩn chỉnh của Thom Browne với áo khoác ngoài mang tính trình diễn. Cú twist lần này đơn giản: cô chỉ cởi bỏ áo khoác, để lộ phần tailoring bên trong gọn gàng và sắc nét hơn. Không còn nhiều lớp hay twist phức tạp, nhưng chính sự tối giản đó lại làm nổi bật kỹ thuật cắt may và tinh thần menswear, thứ luôn là DNA của cả Thom Browne lẫn hình ảnh của Janelle Monáe.

Màn lột đồ của Janelle tại Met Gala 2025 thu hút hàng chục triệu lượt view cùng vô vàn lượt tim và các bình luận khen ngợi.

