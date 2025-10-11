Phụ nữ Hàn chỉ cần 2 món phụ kiện để mặc đẹp tới công sở

Nếu có một điều khiến phụ nữ Hàn luôn được ngưỡng mộ, thì đó chính là khả năng biến mọi không gian đời thường thành sàn diễn thời trang kể cả văn phòng. Họ không ăn mặc cầu kỳ, cũng chẳng cần khoác lên mình hàng hiệu từ đầu đến chân, nhưng chỉ với vài món phụ kiện nhỏ, tổng thể trang phục bỗng trở nên thời thượng, tinh tế và có thần thái riêng. Giữa muôn kiểu cách chạy deadline, phụ nữ Hàn vẫn giữ được vẻ chỉn chu rất đặc trưng: vừa phải nhưng luôn có điểm nhấn. Và 2 món phụ kiện được họ tận dụng khéo léo nhất chính là khăn lụa và đồng hồ - những item tạo nên tiểu tiết nhưng có thể xoay chuyển hoàn toàn phong cách công sở.

Khăn lụa

Nếu để ý street style hay những bộ ảnh của các diễn viên, fashion influencer Hàn, bạn sẽ nhận ra: khăn lụa là vũ khí bí mật của họ. Không còn gói gọn trong hình ảnh quý bà cổ điển, chiếc khăn được phụ nữ Hàn biến tấu linh hoạt theo đúng tinh thần thời trang đương đại. Họ có thể buộc hờ quanh cổ khi đi làm, gấp gọn làm băng đô, hoặc thắt nhẹ qua quai túi để thêm điểm nhấn tinh tế. Một chiếc sơ mi trắng, quần tây và túi tote vốn dĩ khá khô khan sẽ trở nên sống động và có chiều sâu hơn nhiều khi có thêm mảnh khăn họa tiết tinh tế, phối khéo với màu son hoặc đôi giày.

Cách họ chọn khăn cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ. Thay vì chọn loại in logo to hay màu sắc rực rỡ, phụ nữ Hàn ưa chuộng những chiếc khăn có họa tiết trừu tượng, gam màu trung tính hoặc pastel, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Đồng hồ đeo tay

Nếu chiếc khăn là yếu tố làm mềm phong cách, thì đồng hồ lại là món phụ kiện mang đến sức nặng của sự tự tin và bản lĩnh. Không khó để bắt gặp hình ảnh phụ nữ Hàn diện những chiếc đồng hồ có thiết kế cổ điển, mặt vuông nhỏ hoặc dây da nâu - những mẫu mã gợi nhắc về phong cách Pháp tối giản mà vẫn sang trọng. Họ ít khi chạy theo đồng hồ đính kim cương lấp lánh, mà chọn kiểu dáng tinh gọn, vừa vặn cổ tay, như thể món đồ đó đã đi cùng họ suốt nhiều năm.

Với phụ nữ Hàn, đồng hồ không chỉ là công cụ xem giờ, mà còn là cách thể hiện thái độ sống. Một người phụ nữ đúng giờ, chỉn chu, và biết mình muốn gì luôn tạo ấn tượng mạnh hơn cả bộ đồ hiệu. Thậm chí, nhiều người còn có thói quen phối đồng hồ với trang sức nhỏ như vòng tay vàng mảnh hoặc nhẫn đơn để tạo điểm nhấn nhẹ mà vẫn giữ sự tinh tế.