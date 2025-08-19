Phụ nữ dù ở độ tuổi nào, mua giày cũng nên tránh xa 4 kiểu này: Vừa quê mùa vừa kém sang

Nhưng thực tế, chỉ cần thay một đôi giày thôi, khí chất và phong cách của cả set đồ có thể thay đổi hoàn toàn. Giày tuy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến dáng người và gu thời trang. Chính vì vậy, chọn giày phải thật cẩn thận.

Thế nhưng trong đời sống hàng ngày, nhiều chị em vẫn chọn sai giày: đi thì khó chịu, phối đồ thì lạc quẻ, kéo tụt cả độ thời thượng. Đặc biệt, 4 kiểu giày dưới đây, phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào cũng nên tránh xa.

1. Giày đế bánh mì

Lý do: Quá nặng, dìm dáng. Giày đế bánh mì từng một thời hot rần rần vì hiệu ứng tăng chiều cao. Nhưng thực tế đi lại cực kỳ khó chịu, nặng nề, chỉ vài bước đã mỏi chân. Không những không giúp bạn trông cao hơn mà còn khiến tỷ lệ cơ thể bị chia cắt, dễ tạo cảm giác lùn đi.

2. Giày da PU

Lý do: Chất liệu cứng, dễ gây đau chân. Nhiều người ham rẻ chọn giày da PU vì nhìn bề ngoài giống da thật, giá lại mềm. Tuy nhiên, loại da này cứng, dễ làm xước chân, gây phồng rộp. Thêm vào đó, giày PU kém thoáng khí: mùa hè thì hôi chân, mùa đông thì bí bách.

3. Giày mũi nhọn gót nhọn

Lý do: Đẹp nhưng như “công cụ tra tấn”. Nhiều chị em coi đây là vũ khí quyến rũ. Thế nhưng, với người bàn chân to hay bè, việc nhét vào đôi giày mũi nhọn chẳng khác nào tra tấn. Không chỉ khiến ngón chân bị biến dạng mà còn làm mất cân đối tổng thể, kém duyên dáng.

4. Giày Birkenstock (dép tổ ong bản sang)

Lý do: Thời trang kém, trông thô kệch. Birkenstock nổi tiếng vì sự thoải mái, tiện lợi. Nhưng về thẩm mỹ, kiểu dáng khá thô và cục mịch, dễ bị gắn mác “giày xấu”. Chất liệu da lộn cũng dễ bẩn, khó vệ sinh, đi lâu nhìn càng kém sang. Nếu bạn đang định mua, hãy cân nhắc kỹ.

2 bí quyết chọn giày chuẩn:

Giảm bớt chi tiết cầu kỳ, ưu tiên kiểu dáng cơ bản: Giày càng đơn giản càng dễ phối đồ, lại ít bị lỗi mốt.

Chọn giày theo dáng chân, ưu tiên sự thoải mái: Bàn chân to chọn mũi tròn hoặc vuông, bàn chân nhỏ có thể thử mũi nhọn. Quan trọng nhất là phải đi thử để cảm nhận sự thoải mái.

Những đôi giày vừa đẹp vừa dễ phối đồ nên sắm

Giày hở mu bàn chân (ballet flats, giày búp bê cut thấp): Giúp chân trông dài hơn, lại dễ đi, phù hợp từ xuân đến thu.

Giày thể thao: Được mệnh danh là bản nâng cấp của giày trắng basic, vừa thoải mái, vừa hợp cả đi làm lẫn đi chơi.

Tips đi giày để luôn đẹp

Tránh tạo cảm giác “nặng nề” ở phần dưới: Lộ mu bàn chân hoặc để hở mắt cá sẽ giúp cơ thể thanh thoát hơn.

Phối màu giày với trang phục: Chọn giày cùng tone với quần hoặc váy để tôn dáng, tránh chia cắt tỷ lệ.

Giày dép là người bạn đồng hành trên mọi hành trình. Đẹp chưa đủ, thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Hy vọng với những bí quyết trên, bạn sẽ chọn được đôi giày “chân ái” vừa êm ái vừa nâng tầm phong cách.