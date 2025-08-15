Cường Đô La và vợ đưa con gái đi nhập học, cả nhà cùng mang giày "đồng phục" của giới siêu giàu

Trong không khí của mùa tựu trường hiện tại, mạng xã hội của dàn sao Vbiz có con nhỏ cũng ngập tràn hình ảnh đưa các nhóc tì trở lại trường lớp. Sáng 13/8, Cường Đô La và bà xã Đàm Thu Trang cũng chia sẻ loạt ảnh đưa con gái đầu lòng Suchin (SN 2020) đi nhập học. Được biết nam doanh nhân đã lựa chọn ngôi trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Nam để con gái học tập, phát triển.

Đặc biệt, trong khung hình 3 người hạnh phúc, lần này không phải những chiếc siêu xe giá chục tỷ được chú ý, mà là cách gia đình nhỏ lựa chọn mang cùng một mẫu giày để thể hiện tình cảm. Đương nhiên, đi cùng với đẳng cấp của họ, cái tên được lựa chọn chính là Loro Piana - thương hiệu được xem là đồng phục ngầm của giới siêu giàu thế giới.

3 thành viên gia đình Cường Đô La cùng chọn đi giày loafer của Loro Piana trong ngày nhập học của con gái.

Cường Đô La và vợ cùng chọn mẫu giày loafer kinh điển của thương hiệu - Summer Charms Walk Loafer, là ngôi sao sáng của Lora Piana kể từ khi ra đời cách đây 20 năm. Nam doanh nhân chọn phiên bản xanh pastel "Spring Waterfall Melange", trong khi cựu người mẫu đi bản màu trắng xám "Pearl Powder" ăn khách. Ngoài ra, doanh nhân Cường Đô La còn sở hữu các màu sắc khác của dòng giày này như đen hay nâu sậm, từng được lên sóng trên trang cá nhân.

Giá cho mỗi đôi Summer Charms Walk chất da lộn là 1085 USD (hơn 28 triệu đồng) nhưng khá khó mua vì hãng thường xuyên thông báo hết hàng.

Thiết kế tinh tế và bản màu đa dạng giúp đôi giày này phù hợp với nhiều loại trang phục trong các môi trường có tính chất khác nhau.

Loro Piana không chỉ phục vụ các vị khách thượng lưu mà còn cả những đứa trẻ của họ. Cô bé Suchin 5 tuổi cũng được ba mẹ cho đi mẫu giày sang trọng không kém - Dot Sole Walk Loafer của Loro Piana có giá 985 USD (hơn 25 triệu đồng).

Ái nữ nhà Cường Đô La cũng đi giày tương tự bố mẹ.

Ngoài tên gọi Summer Charms Walk mang đến cảm giác gần gũi với biển cả, đôi giày này còn hay được gọi bằng cái tên cực "kêu" là Billionaire Loafer (giày lười của tỷ phú). Thiết kế Summer Walk từng là một sản phẩm khá kén người dùng trong một thời gian dài, cho đến khi Loro Piana bắt đầu mạnh tay quảng bá chúng vào năm 2019 như một đôi giày dành cho giới thượng lưu. Toàn bộ thiết kế và chiến lược tiếp thị của dòng giày này hướng đến phong cách quiet luxury - một sản phẩm thủ công đắt tiền, không nhiều người biết đến nhưng nếu bạn am hiểu, bạn sẽ biết.

Được làm từ da lộn mềm mại với đế cao su trắng khắc logo nổi, đôi giày có độ nhẹ và ôm sát chân, mang lại cảm giác đi lại êm ái. Một chi tiết độc đáo là khoảng trống nhỏ ở gót giày, nơi chủ nhân có thể ghi tên mình như một nét cá nhân hóa mang đậm phong cách của những người yêu du thuyền, tăng thêm sự độc quyền và đẳng cấp.