6 thói quen sai lầm khiến nám, thâm mụn nặng hơn và kéo dài thời gian mờ vết

Trước khi bắt tay vào chăm sóc để làm mờ nám hay thâm mụn, các bác sĩ da liễu cảnh báo rằng có một số thói quen hằng ngày có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và làm chậm tiến trình cải thiện.

Bác sĩ da liễu Mamina Turegano chia sẻ: "Thông thường, để một vết thâm mờ đi cần khoảng 1 tháng, thậm chí có khi kéo dài 3 tháng". Dù bạn đã đầu tư nhiều sản phẩm dưỡng trắng, nám và thâm vẫn cần thời gian để cải thiện, đặc biệt nếu bạn vô tình duy trì những thói quen xấu dưới đây.

Tại sao nám, thâm mụn lại khó trị?

Dưới bề mặt da, khi cơ thể sản sinh quá nhiều melanin, sẽ hình thành các vết nâu, đỏ hoặc tím. Nguyên nhân có thể đến từ:

+ Tiếp xúc ánh nắng mà không bảo vệ da

+ Thay đổi hormone (như khi mang thai)

+ Phản ứng viêm do mụn bùng phát, nặn mụn, hay vết côn trùng đốt

Dưới đây là 6 thói quen phổ biến khiến vết thâm, nám nặng hơn và cách khắc phục:

1. Dùng quá nhiều hoạt chất làm sáng cùng lúc

Vitamin C, retinol, các loại acid tẩy tế bào chết… đều có tác dụng cải thiện màu da. Nhưng nếu chồng quá nhiều hoạt chất mạnh một lúc, da dễ bị kích ứng, viêm, dẫn đến xỉn màu.

Giải pháp: Chỉ chọn 1 hoạt chất chính, dùng ít nhất 2 tuần để theo dõi phản ứng. Có thể dùng Vitamin C buổi sáng, retinol buổi tối hoặc cách ngày.

2. Không xử lý mụn trước khi trị thâm

Mụn viêm đang bùng phát chính là nguồn gốc tạo thêm thâm mới. Nếu chỉ tập trung trị thâm mà bỏ qua mụn, tình trạng sẽ không bao giờ cải thiện.

Giải pháp: Điều trị mụn trước bằng sản phẩm hoặc thuốc kê toa. Có thể dùng retinol, acid tẩy tế bào chết (glycolic acid, lactic acid), hoặc niacinamide.

3. Bỏ quên chống nắng và không thoa lại

Tia UV không chỉ làm đậm vết thâm hiện có mà còn khiến da sạm màu chung.

Giải pháp: Dùng kem chống nắng mỗi ngày, thoa lại sau 2 giờ.

4. Để da tiếp xúc nhiệt độ cao quá lâu

Nhiệt độ cao (tắm nước nóng lâu, xông hơi, sauna, hot yoga) kéo dài tình trạng viêm, kích thích tế bào tạo melanin.

Giải pháp: Giảm thời gian tắm nước nóng, hạn chế ở môi trường nhiệt cao quá lâu.

5. Tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc sai cách

Tẩy tế bào chết vừa đủ sẽ giúp da đều màu hơn. Nhưng lạm dụng, đặc biệt với scrub hạt to, sẽ làm tổn thương hàng rào bảo vệ, gây viêm và tăng sắc tố.

Giải pháp: Ưu tiên tẩy tế bào chết hóa học (AHA, BHA), bắt đầu 1–2 lần/tuần.

6. Nhầm lẫn giữa thâm và đỏ sau mụn

PIH (thâm nâu): Do melanin tăng sinh, cần ức chế melanin bằng vitamin C, kojic acid, tranexamic acid, chiết xuất cam thảo…

PIE (đỏ/hồng/tím): Do mao mạch bị tổn thương, cần thành phần làm dịu như niacinamide, azelaic acid, centella.

Nếu dùng sai nhóm hoạt chất thì hiệu quả sẽ chậm hơn, nhưng chăm sóc đúng đích sẽ cải thiện nhanh hơn.

Kết luận: Muốn vết nám, thâm mờ đi, ngoài sản phẩm đúng, cần thay đổi thói quen sống: ổn định làn da, chống nắng đầy đủ, tránh kích ứng và kiên nhẫn. Đây mới là chìa khóa để cải thiện sắc tố bền vững.

