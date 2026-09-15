Photostory: “Con để mẹ yên một lát được không?” - Mẹ đã trút giận lên đứa trẻ không có lỗi như thế đấy...

Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn, mọi người bắt đầu chia sẻ việc nhà. Chồng rửa bát, bà giúp gấp quần áo, còn mẹ ngồi đọc sách và ôm con. Căn nhà vẫn có hóa đơn, áp lực và những ngày không như ý, nhưng mẹ không còn phải một mình gánh tất cả. Mẹ hiểu rằng muốn dịu dàng với con, trước hết mẹ phải biết lên tiếng khi quá tải. Một người mẹ không cần trở thành siêu nhân. Mẹ chỉ cần được nghỉ ngơi, được thấu hiểu và có người cùng mình vun vén mái nhà.