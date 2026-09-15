Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Mới học ballet 3 buổi đã "phiêu" cỡ này, hơn 2 triệu người xuýt xoa trước khoảnh khắc của bé Lisa

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ một khoảnh khắc ngắn của cô con gái út Lisa trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh cô bé 3 tuổi say sưa múa theo điệu nhạc, nhận về hơn 2,1 triệu lượt xem cùng nhiều lời khen dành cho sự đáng yêu và năng khiếu nghệ thuật của nhóc tỳ.

Đoạn clip của bé Lisa được mẹ Khánh Thi chia sẻ.

Trong clip, bé Lisa diện một bộ váy đỏ xinh xắn, chuẩn bị cho tiết mục múa. Đáng chú ý, mẹ Khánh Thi giới thiệu con gái là "học viên mới vừa học được 3 buổi lớp múa ballet". Dù mới chỉ làm quen với ballet trong thời gian rất ngắn, cô bé đã cho thấy khả năng cảm nhạc khá tự nhiên.

Trong lúc ngồi cùng các bạn để chờ đến tiết mục của mình, Lisa gần như không thể ngồi yên. Cô bé liên tục đưa tay múa theo tiếng nhạc, khi thì nhún nhảy, khi lại thực hiện những động tác nhỏ một cách đầy hào hứng. Biểu cảm tập trung nhưng vẫn vô cùng đáng yêu của cô bé khiến người xem không khỏi bật cười thích thú.

Nhiều người lập tức để lại những lời xuýt xoa trước màn thể hiện của Lisa, thậm chí nhận xét: "Đúng là con nhà nòi". Sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều gắn bó với dancesport, Lisa từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc và những bước nhảy. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thích thú là càng lớn, cô bé càng bộc lộ rõ sự yêu thích và năng khiếu với bộ môn này.

Bé Lisa, tên thật là Thùy Linh, là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, sau anh trai Kubi và chị gái Anna. Cô bé sinh năm 2023 và vừa đón sinh nhật tuổi lên 3.

Điều thú vị là hành trình đến với nhảy múa của Lisa không phải lúc nào cũng hào hứng như hiện tại. Trước đây, trong một số khoảnh khắc được bố mẹ chia sẻ, cô bé từng tỏ ra khá "hờ hững" với chuyện nhảy múa. Có lần, Phan Hiển trực tiếp hướng dẫn con gái nhưng Lisa lại chẳng mấy hợp tác, khiến ông bố kiện tướng không khỏi bất lực.

Chính vì vậy, sự thay đổi của cô bé hiện tại càng khiến mọi người thích thú. Từ một em bé từng bị trêu là "anti nhảy", Lisa dần chủ động nhập cuộc, hào hứng tập luyện và khám phá các động tác mới. Trước đó, cô bé cũng từng được làm quen với dancesport từ khi còn rất nhỏ, thậm chí khi hơn 1 tuổi đã theo mẹ đến lớp học nhảy và được Khánh Thi gọi vui là "học viên nhỏ tuổi nhất".

Càng lớn, Lisa càng thường xuyên xuất hiện trong phòng tập cùng bố mẹ và các anh chị. Cô bé quan sát rồi bắt chước những động tác được hướng dẫn, tập múa, tập nhảy và làm quen với các bài vận động phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, Lisa còn rất thích "học ké" chị gái Anna. Mỗi khi chị tập luyện, cô em út thường tìm cách nhập cuộc và làm theo từng động tác.

Không chỉ ở phòng tập, niềm yêu thích nhảy múa của Lisa còn được thể hiện ngay trong những sinh hoạt thường ngày. Ở nhà, cô bé thường xuyên tự thực hiện những động tác đã được học, hễ nghe thấy nhạc là lại hào hứng chuyển động theo giai điệu.

Bé Lisa tròn 3 tuổi và mới chỉ học ballet được vài buổi, những gì cô bé thể hiện vẫn chủ yếu là sự tò mò, thích bắt chước và niềm vui khi được vận động. Thế nhưng, sự say mê tự nhiên ấy cũng đủ khiến nhiều người mong chờ xem cô bé sẽ còn bộc lộ thêm những năng khiếu gì trong tương lai.