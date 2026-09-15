Con gái à! Trước khi lấy chồng, nhất định phải hỏi người đàn ông ấy 4 câu này

Con gái của mẹ,

Ngày con nói muốn kết hôn, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã tìm được người muốn cùng mình xây dựng gia đình. Lo vì mẹ hiểu hôn nhân không chỉ có những buổi hẹn hò, những món quà hay lời nói ngọt ngào.

Sau đám cưới là tiền điện, tiền nhà, là những đêm thức trắng vì con ốm, là lúc hai vợ chồng giận nhau nhưng sáng hôm sau vẫn phải cùng giải quyết bao việc. Đó còn là cách hai người đối xử với bố mẹ hai bên và cùng nhau gánh vác những khó khăn không thể đoán trước.

Mẹ không muốn con bước vào hôn nhân với sự nghi ngờ. Nhưng mẹ càng không muốn con nhắm mắt làm ngơ trước những điều cần được nói rõ.

Có người bạn của mẹ từng yêu suốt ba năm rồi mới cưới. Khi yêu, chồng cô ấy rất dịu dàng, chu đáo. Vậy mà cưới xong, cô mới phát hiện tháng nào chồng cũng đưa hết tiền lương cho mẹ giữ. Cô muốn mua một bộ quần áo hay sắm đồ trong nhà cũng phải thông qua chồng để xin tiền mẹ chồng.

Khi cô ấy hỏi tại sao trước cưới anh không nói, người chồng chỉ ngạc nhiên đáp:

“Anh tưởng nhà nào cũng như vậy.”

Con thấy không, điều một người cho là bình thường đôi khi lại là điều người còn lại không thể chấp nhận.

Vì vậy, trước khi cưới, mẹ mong con hãy ngồi lại với người đàn ông ấy và trao đổi thật rõ bốn chuyện sau đây.

1. Sau khi cưới, tiền của chúng con sẽ được quản lý ra sao?

Con đừng ngại nói về tiền vì sợ bị cho là thực dụng. Người thật lòng muốn cùng con xây dựng gia đình sẽ không né tránh một vấn đề quan trọng như vậy.

Hãy hỏi anh ấy sau khi cưới, tiền lương của hai người sẽ được giữ riêng hay góp vào một quỹ chung. Chi phí sinh hoạt sẽ phân chia thế nào? Những khoản mua sắm lớn có cần cả hai bàn bạc không?

Quan trọng hơn, con cần biết anh ấy có nợ nần gì không, mỗi tháng phải trả bao nhiêu và có trách nhiệm tài chính nào với gia đình.

Nếu bố mẹ một bên cần hỗ trợ, hai vợ chồng sẽ cùng lo hay người nào tự chịu trách nhiệm với gia đình người ấy? Khi anh chị em hỏi vay tiền, anh ấy có trao đổi với con trước không?

Mẹ không cần chồng con phải giàu. Mẹ chỉ mong cậu ấy trung thực và có trách nhiệm.

Một người kiếm được nhiều tiền nhưng luôn giấu giếm, tự ý quyết định hoặc coi thu nhập của vợ là tài sản chung còn tiền mình là của riêng thì con sống cùng cũng khó hạnh phúc.

Con hãy quan sát cách anh ấy dùng tiền, thái độ khi nói về chuyện chia sẻ chi phí và cách ứng xử khi người thân hỏi vay. Quan niệm tiền bạc của một người thường được bộc lộ qua những chuyện rất nhỏ.

2. Nếu sau này có con, ai sẽ chăm sóc đứa trẻ?

Khi đang yêu, người ta thường nói rất dễ dàng:

“Sau này anh sẽ chăm con cùng em.”

Nhưng con cần hỏi cụ thể hơn. Khi con thức đêm cho con bú, anh ấy sẽ làm gì? Khi con ốm, ai đưa đi khám? Nếu con muốn tiếp tục công việc sau khi sinh, anh ấy có ủng hộ không?

Đừng để mọi câu trả lời dừng lại ở hai chữ “tùy em”. Việc sinh và nuôi một đứa trẻ không phải chuyện của riêng người mẹ.

Con cũng nên hỏi sau này ai sẽ hỗ trợ chăm cháu. Nếu ông bà có quan điểm nuôi dạy khác với hai vợ chồng, anh ấy sẽ cùng con trao đổi hay chỉ nói: “Mẹ anh có kinh nghiệm, em cứ nghe lời mẹ”?

Mẹ từng thấy nhiều người phụ nữ sau khi sinh mới nhận ra mình giống như đang nuôi con một mình. Chồng họ vẫn ở trong nhà, nhưng không thay bỉm, không thức đêm, không đưa con đi khám và cũng chẳng bao giờ hỏi vợ có mệt không.

Sự cô độc trong một cuộc hôn nhân đôi khi còn đáng sợ hơn sống một mình.

Mẹ không mong con chọn một người đã biết làm mọi thứ. Nhưng cậu ấy phải là người sẵn sàng học, sẵn sàng chia sẻ và hiểu rằng đứa trẻ là con của cả hai.

3. Khi chúng con cãi nhau, anh ấy sẽ giải quyết thế nào?

Con gái à, trên đời không có đôi vợ chồng nào chưa từng bất đồng. Mẹ và bố con cũng từng cãi nhau rất nhiều.

Điều quan trọng không phải là hai đứa có tranh cãi hay không, mà là sau đó cả hai làm gì để hàn gắn.

Con hãy để ý xem khi tức giận, anh ấy có xúc phạm con không. Anh ấy có đập phá, bỏ đi, chặn điện thoại hay im lặng nhiều ngày để trừng phạt con không?

Có người gọi việc biến mất sau mỗi cuộc cãi vã là “cần thời gian bình tĩnh”. Nhưng nếu lần nào anh ấy cũng bỏ mặc con trong lo lắng, sau đó quay lại như chưa từng xảy ra chuyện gì thì đó không phải cách giải quyết mâu thuẫn.

Con cần một người có thể nói: “Bây giờ anh đang rất nóng, cho anh một lúc, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.”

Một người biết kiểm soát cảm xúc không phải là người không bao giờ nổi giận, mà là người dù đang giận vẫn không cố tình làm tổn thương người mình yêu.

Đừng tin rằng sau khi kết hôn, con có thể khiến một người quen trốn tránh bỗng trở nên có trách nhiệm. Hôn nhân hiếm khi sửa được một tính cách mà chính người đó không muốn thay đổi.

4. Anh ấy thực sự đối xử với gia đình con như thế nào?

Mẹ không cần con rể phải quà cáp hay lúc nào cũng nói lời dễ nghe. Mẹ chỉ cần cậu ấy tôn trọng con và gia đình mình.

Con hãy nhìn cách anh ấy cư xử khi bố mẹ gọi điện, khi gia đình mình cần giúp đỡ hoặc khi con muốn dành thời gian về thăm nhà. Anh ấy có vui vẻ hay luôn tỏ ra khó chịu?

Một người đàn ông có thể yêu cầu vợ phải hiếu thảo với bố mẹ mình nhưng lại coi bố mẹ vợ là người ngoài. Nếu con nhận thấy sự bất công ấy từ trước khi cưới, đừng tự an ủi rằng sau này anh ấy sẽ thay đổi.

Có những điều rất nhỏ nhưng cho thấy sự tử tế thật lòng. Chẳng hạn, khi hai đứa đi ăn món ngon, anh ấy có tự nhiên nói: “Mình mua thêm một phần mang về cho bố mẹ nhé” hay không?

Mẹ không đánh giá một người qua giá trị món quà. Mẹ nhìn vào việc trong niềm vui của hai đứa, cậu ấy có nhớ đến người thân của con hay không.

Con lấy một người cũng có nghĩa là con phải sống cùng cách người ấy nhìn nhận và đối xử với gia đình mình.

Mẹ không mong con tìm được người hoàn hảo

Con gái à, mẹ nói những điều này không phải để con sợ kết hôn hay nghi ngờ người mình yêu.

Mẹ chỉ mong trước khi đưa ra quyết định quan trọng, con đừng dựa hoàn toàn vào cảm xúc. Tình yêu rất đẹp, nhưng cuộc sống vợ chồng còn có vô số điều vụn vặt mà chỉ tình yêu thôi chưa chắc đã giải quyết được.

Hãy nói với nhau về tiền bạc, con cái, cách giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm với hai bên gia đình. Nếu có điểm khác biệt, hai đứa vẫn còn thời gian để xem liệu mình có thể điều chỉnh và tìm được tiếng nói chung hay không.

Mẹ không cần con lấy một người giàu có, hoàn hảo hay lúc nào cũng chiều theo ý con. Mẹ chỉ mong con chọn được người cùng hướng, biết tôn trọng và không bỏ mặc con khi cuộc sống trở nên khó khăn.

Đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng hôn nhân là chuyện của rất nhiều năm sau đó.

Mẹ có thể nắm tay con bước đến cửa lễ đường, nhưng quãng đường còn lại, người đồng hành với con sẽ là cậu ấy.

Vì vậy, trước khi cưới, con hãy hỏi cho rõ.

Không phải vì con tính toán, mà vì mẹ mong con bước vào hôn nhân bằng sự tỉnh táo và được sống những tháng ngày thật sự bình yên.