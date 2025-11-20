Phong cách tuổi 60 của mẹ tôi: 4 tips mặc đẹp, tinh tế mà thế hệ trẻ cũng phải học theo

Khi kể về mẹ tôi - một người phụ nữ vừa bước qua tuổi 60, chính tôi vẫn luôn ngưỡng mộ phong cách thời trang của mẹ. Không phải vì mẹ chạy theo mốt, mà vì mẹ hiểu rõ mình muốn gì, hợp gì, và làm thế nào để tuổi 60 vẫn thanh lịch mà không gượng ép.

Điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất ở mẹ không phải việc bà cố gắng trẻ ra, mà là sự tươi vui và chỉn chu từ những điều rất nhỏ. Mẹ từng bảo, già đi là chuyện không thể tránh, nhưng xuề xòa lại là sự lựa chọn.

Đây là ảnh mẹ tôi thời trẻ, bà không sở hữu gương mặt sắc sảo, thanh tú, tất cả đường nét đều vừa phải. Nhưng khi mẹ tôi bước vào tuổi 60, nhìn bà rất khác, từ thần thái đến gu thời trang đều thu hút hơn hẳn so với thời trẻ.

Tôi vẫn nhớ có những sáng mẹ chuẩn bị đi dạo, dù chỉ là mặc một chiếc áo thun trơn và quần ống đứng, nhưng mái tóc được chải gọn, chiếc khăn nhỏ quàng nhẹ trên cổ, đôi giày sạch sẽ… tất cả nhau tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ có sức hút dù bà đã bước vào tuổi 60.

1. Cơ bản và tối giản luôn là mấu chốt của sự thanh lịch

Tủ đồ của mẹ không hề cầu kỳ. Mẹ ít khi mua những món quá thời thượng vì sợ nó "chỉ đẹp đúng một mùa". Thay vào đó, mẹ ưu ái những trang phục cơ bản mà thời gian chẳng thể khiến nó lỗi thời: áo sơ mi trắng, áo thun trơn, quần ống rộng mềm mại, váy cotton hay linen thoải mái.

Mẹ tôi chia sẻ rằng những món đồ này luôn có sức hút vượt thời gian. Bà có thể mặc ở tuổi 50, 60 hay ngoài 70 vẫn rất hợp. Đó cũng chính là mấu chốt cho vẻ ngoài thanh lịch của phụ nữ trung niên.

2. Mặc đồ trung tính, tươi sáng, chứ không lòe loẹt, sặc sỡ

Bà hiếm khi chọn họa tiết cầu kỳ hay những gam màu sặc sỡ. Từ ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã luôn thích những tông trung tính hoặc sáng nhẹ, như trắng kem, be, xám nhạt hay xanh pastel. Mẹ bảo rằng màu sắc càng đơn giản thì con người càng thanh thoát. Với mẹ tôi họa tiết rườm rà hay màu quá nổi luôn khiến tổng thể trở nên nặng nề và rườm rà, trong khi bà chỉ muốn bản thân trông nhẹ nhàng, và dễ nhìn.

3. Set đồ đồng điệu vừa dễ mix đồ vừa thể hiện khí chất

Một điều tôi học được từ mẹ là sự đồng bộ trong trang phục. Mẹ tôi không phối đồ theo kiểu phức tạp hay nhiều lớp rối mắt. Bà chỉ đơn giản chọn cùng tông màu hoặc cùng chất liệu để tạo sự hài hòa.

Nhiều lần tôi thấy mẹ mặc một bộ đồ denim xanh nhạt, thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng màu và đôi giày vải trắng. Chỉ vậy thôi mà trông mẹ năng động đến mức bạn bè tôi nhìn vào còn tưởng bà mới 50.

Hay như có khi bà chọn một chiếc blazer màu be kết hợp cùng quần vải cùng tông màu, thêm chiếc áo sơ mi hay áo phông trơn mặc bên trong, là đã có ngay một set đồ chỉn chu, thanh lịch tuyệt đối.

4. Nhấn nhá thêm phụ kiện như khăn lụa, trang sức thanh mảnh

Điều đặc biệt ở mẹ còn nằm ở sự tinh tế trong cách dùng phụ kiện. Bà không bao giờ đeo quá nhiều thứ cùng lúc. Với mẹ tôi, một món phụ kiện đẹp phải là điểm nhấn nhỏ chứ không phải điểm thu hút duy nhất.

Có những ngày mẹ chỉ quàng một chiếc khăn lụa mỏng nhưng đủ khiến cả bộ đồ trở nên sang hơn. Có hôm mẹ thắt một chiếc thắt lưng để tạo dáng gọn gàng, hay đeo một đôi bông tai ngọc trai thanh thoát để nhấn nhá thêm nét sang trọng cho set đồ.

Khi mẹ tôi mặc váy cũng sẽ chọn phụ kiện, giày dép phù hợp. Ví dụ như váy denim mang lại cảm giác thoải mái năng động sẽ hợp với một đôi sneaker trắng, trong khi váy cotton và vải linen cho phong cách lại thoải mái hơn nên sẽ hợp với một đôi sandal vừa nữ tính.

Nhìn mẹ, tôi học được rằng sự thanh lịch không nằm ở giá tiền của quần áo hay mức độ thời thượng của xu hướng, mà ở sự tinh tế trong cách lựa chọn. Mẹ tôi không cố làm mình trẻ hơn, cũng không cố tỏ ra sang trọng. Bà chỉ chọn những gì hợp với tuổi, hợp với dáng, và chính điều đó làm mẹ tôi đẹp theo một cách rất tự nhiên, một kiểu đẹp khiến tôi - một người thuộc thế hệ trẻ, luôn thay đổi tủ đồ theo từng mùa, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ.