Nếu trước đây, món trang sức này thường bị gắn với hình ảnh già dặn, thì giờ đây nó lại trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế.

Khác với vẻ lấp lánh sắc sảo của kim cương, ngọc trai mang đến ánh sáng dịu nhẹ, giúp làn da trông rạng rỡ và tổng thể gương mặt mềm mại hơn. Chính vì vậy, ngọc trai ngày càng xuất hiện nhiều trong phong cách của phụ nữ công sở.

Đi làm đòi hỏi sự chỉn chu nhưng không phô trương. Kim cương đôi khi quá nổi bật, vàng dễ tạo cảm giác rực rỡ, còn đá màu lại khá cá tính. Ngọc trai là lựa chọn vừa vặn nhất. Chỉ một đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ hoặc một sợi dây chuyền ngắn cũng đủ tạo điểm nhấn cho áo sơ mi, blazer hay váy tối giản mà vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp.

Điểm mạnh của ngọc trai còn nằm ở khả năng phối đồ linh hoạt. Blazer xám đi cùng ngọc trai trắng tạo vẻ trí thức, áo len màu kem kết hợp ngọc trai ánh vàng mang đến cảm giác dịu dàng, còn váy đen phối ngọc trai Nam Dương lại tăng thêm khí chất sang trọng. Chỉ cần thay đổi kiểu vòng cổ hoặc khuyên tai, cùng một bộ trang phục có thể phù hợp từ văn phòng, cuộc họp đến bữa tối sau giờ làm.

Để dễ ứng dụng nhất, hãy ưu tiên ngọc trai kích thước 6-8 mm . Đây là kích cỡ vừa đủ nổi bật nhưng không quá phô trương. Người mới bắt đầu có thể chọn loại 3-5 mm để tạo cảm giác trẻ trung, còn ngọc 8-10 mm phù hợp với những dịp cần vẻ ngoài quyền lực hơn.

Về dây chuyền, độ dài 40-45 cm là lựa chọn lý tưởng vì nằm ngay xương quai xanh, dễ kết hợp với áo sơ mi hoặc blazer. Với màu sắc, người có làn da sáng nên chọn ngọc trai trắng hoặc ánh bạc, trong khi da vàng sẽ hợp hơn với ngọc trai màu kem hoặc champagne để tôn da và tạo cảm giác ấm áp.

Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ yêu ngọc trai hơn sau tuổi 30 không phải vì xu hướng thay đổi, mà bởi đây là giai đoạn họ hiểu rằng sự sang trọng không đến từ những món đồ hào nhoáng. Một chuỗi ngọc trai nhỏ cũng đủ thể hiện vẻ đẹp điềm tĩnh, tinh tế và bản lĩnh – đúng với khí chất của người phụ nữ trưởng thành.