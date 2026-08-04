Sau old money, giới thời trang đang chuyển sang theo đuổi Après Style

Nếu vài năm trước, "quiet luxury" hay "old money" là những từ khóa phủ sóng mạng xã hội thì mùa thu đông 2026 được dự đoán sẽ là thời điểm của Après Style – phong cách đại diện cho vẻ đẹp thư thái, tự nhiên nhưng vẫn chỉn chu.

Đây là lựa chọn dành cho những người yêu sự thoải mái nhưng không muốn đánh đổi vẻ ngoài thanh lịch. Thay vì tách biệt hoàn toàn giữa quần áo thể thao và trang phục thường ngày, Après Style kết hợp hai thế giới này để tạo nên diện mạo hiện đại, linh hoạt và dễ ứng dụng.

Après Style bắt nguồn từ đâu?

"Après" xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp "Après-ski" , có nghĩa là "sau khi trượt tuyết" . Vào những năm 1950 tại vùng Alps, sau khi kết thúc một buổi trượt tuyết, giới thượng lưu thường không vội thay trang phục. Họ vẫn giữ nguyên áo len, áo khoác hoặc boots rồi bước thẳng vào quán cà phê, nhà hàng hay các buổi gặp gỡ xã hội.

Theo thời gian, hình ảnh ấy không chỉ phản ánh một lối sống mà còn trở thành nguồn cảm hứng thời trang. Từ đó, Après Style ra đời với triết lý xóa nhòa ranh giới giữa đồ thể thao và trang phục thanh lịch.

Nói một cách đơn giản, đây là phong cách kết hợp một món đồ mang hơi hướng thể thao với một thiết kế có tính thời trang cao. Đó có thể là áo hoodie đi cùng chân váy dài, áo ba lỗ thể thao phối quần âu ống rộng hay áo khoác gió kết hợp túi da và giày loafer.

Điểm hấp dẫn của Après Style nằm ở cảm giác "mặc như không cố gắng". Người mặc trông thoải mái nhưng không xuề xòa, phóng khoáng nhưng vẫn có gu.

Ba nguyên tắc để mặc đẹp theo Après Style

Cân bằng tỷ lệ trang phục

Các món đồ thể thao thường có phom rộng, vì vậy cần tạo sự cân bằng khi phối. Nếu mặc áo sweatshirt hoặc hoodie oversized, hãy kết hợp cùng chân váy ôm, quần jeans ống đứng hoặc quần suông gọn gàng. Ngược lại, áo ba lỗ thể thao hoặc áo ôm có thể đi cùng quần ống rộng để tạo hiệu ứng hài hòa.

Nguyên tắc "rộng – ôm" hoặc "ôm – rộng" giúp tổng thể trông thanh thoát hơn và tránh cảm giác luộm thuộm.

Bắt đầu từ phụ kiện

Nếu chưa quen với việc phối đồ theo phong cách này, hãy thử từ những chi tiết nhỏ.

Một chiếc mũ lưỡi trai kết hợp cùng trench coat, dây chuyền kim loại đi với áo nỉ, hay sneaker trắng phối cùng blazer đều đủ để tạo điểm nhấn mà không khiến bộ trang phục trở nên quá cầu kỳ.

Chính những phụ kiện nhỏ này giúp tổng thể vừa mang tinh thần thể thao, vừa giữ được nét thanh lịch.

Chú ý đến màu sắc

Dù là phong cách pha trộn, Après Style vẫn ưu tiên sự hài hòa về bảng màu.

Các gam trung tính như trắng, đen, xám, be hoặc camel luôn là lựa chọn an toàn. Ngoài ra, có thể tạo sự liên kết bằng cách lặp lại màu sắc giữa giày, mũ, túi xách hoặc áo khoác để bộ trang phục trông thống nhất hơn.

Xu hướng dành cho nhịp sống hiện đại

Sức hút của Après Style không chỉ nằm ở cách phối đồ mà còn phản ánh lối sống của thế hệ mới. Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người mong muốn một tủ đồ có thể đồng hành từ phòng tập, quán cà phê đến văn phòng hay buổi hẹn cuối ngày mà không phải thay đổi quá nhiều.

Chính vì vậy, Après Style được xem là bước phát triển tiếp theo của xu hướng thời trang tối giản. Thay vì cố gắng tạo vẻ ngoài hoàn hảo, phong cách này hướng đến sự tự nhiên, linh hoạt và cảm giác dễ chịu khi mặc.

Có thể nói, Après Style không chỉ là một xu hướng mới của mùa thu đông 2026 mà còn là lời khẳng định rằng thời trang đẹp nhất chính là thời trang phù hợp với cuộc sống hằng ngày.

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