Chiếc quần "sang trọng trong thầm lặng" chuẩn style old money diện quanh năm không chán

Nếu phải chọn một món đồ vừa dễ mặc, vừa sang trọng lại không bao giờ lỗi mốt, quần ống suông màu nâu chắc chắn là cái tên xứng đáng đứng đầu danh sách. Trong vài năm trở lại đây, gam màu nâu đã trở thành biểu tượng của xu hướng "quiet luxury" (sang trọng trong thầm lặng), xuất hiện dày đặc trên sàn diễn của các nhà mốt lớn cũng như trong street style của các fashionista. Kết hợp cùng phom quần ống suông thanh lịch, đây là món đồ có thể đồng hành cùng phái đẹp từ công sở, dạo phố cho đến những chuyến du lịch.

Không quá nổi bật như màu đỏ hay trắng, cũng không quen thuộc như quần đen, quần ống suông màu nâu lại sở hữu sức hút rất riêng. Chính sự nền nã ấy khiến tổng thể trang phục trông tinh tế và có chiều sâu hơn, đồng thời mang đến cảm giác trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung.

Không phải ngẫu nhiên mà các tín đồ thời trang ngày càng yêu thích gam màu nâu. Từ nâu chocolate, nâu mocha, nâu caramel cho đến nâu cà phê, đây đều là những tông màu tạo cảm giác ấm áp và sang trọng. Khác với màu đen đôi khi mang lại vẻ cứng nhắc, màu nâu mềm mại hơn, dễ tạo thiện cảm và rất phù hợp với phong cách tối giản đang được ưa chuộng. Chỉ cần kết hợp quần nâu với áo sơ mi trắng hoặc áo len mỏng màu kem, bạn đã có ngay một bộ trang phục mang hơi hướng thanh lịch của các quý cô châu Âu. Dù không sử dụng quá nhiều phụ kiện hay hàng hiệu, outfit vẫn toát lên vẻ chỉn chu và cao cấp.

Thiết kế phần hông ôm nhẹ rồi buông thẳng xuống mắt cá chân giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn. Với những cô nàng có bắp chân to, chân cong hoặc đùi kém thon, quần ống suông cũng che khuyết điểm rất hiệu quả. Đặc biệt, khi chọn quần cạp cao và sơ vin áo gọn gàng, tỷ lệ cơ thể sẽ được cải thiện rõ rệt. Vòng eo trở nên cao hơn, đôi chân như được kéo dài thêm vài centimet, tạo cảm giác vóc dáng cân đối mà không cần đến giày cao gót quá cao. Đây cũng là lý do quần ống suông luôn nằm trong danh sách những món đồ "must-have" của phụ nữ công sở.

Một trong những ưu điểm khiến quần ống suông màu nâu được yêu thích chính là khả năng kết hợp với rất nhiều màu sắc khác nhau. Nếu thích phong cách thanh lịch, hãy phối cùng áo sơ mi trắng hoặc áo blouse màu kem. Đây là công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, phù hợp từ văn phòng đến các buổi gặp gỡ khách hàng.

Muốn trẻ trung hơn, bạn có thể mix quần với áo thun trắng và sneaker. Chỉ vài món đồ cơ bản đã tạo nên một outfit năng động, thoải mái nhưng vẫn rất thời trang. Vào những ngày đầu thu, áo dệt kim màu be, cardigan màu kem hay blazer màu ghi cũng là lựa chọn hoàn hảo để kết hợp cùng quần nâu. Những gam màu trung tính này tạo nên tổng thể hài hòa, nhẹ nhàng và rất "high fashion". Ngoài ra, quần nâu còn phối đẹp với áo xanh dương nhạt, hồng pastel, xanh olive hoặc đỏ burgundy, giúp bạn dễ dàng làm mới phong cách mà không cần mua quá nhiều quần áo.

Ít có món đồ nào linh hoạt như quần ống suông màu nâu. Đi làm, bạn chỉ cần kết hợp cùng sơ mi và giày cao gót mũi nhọn là đã có vẻ ngoài chuyên nghiệp. Nếu môi trường công sở thoải mái hơn, áo polo hoặc áo dệt kim ôm nhẹ cũng là lựa chọn rất đẹp. Cuối tuần, chỉ cần thay sơ mi bằng áo hai dây, áo thun hoặc croptop, kết hợp sandal hoặc sneaker là bộ trang phục lập tức trở nên trẻ trung và phóng khoáng hơn. Khi đi du lịch, quần nâu cũng rất "ăn ảnh". Kết hợp cùng áo linen trắng, mũ cói và túi tote sẽ tạo nên outfit mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, vừa thoải mái vừa thanh lịch.

Điều khiến quần ống suông màu nâu trở thành khoản đầu tư đáng giá là món đồ này không hề giới hạn độ tuổi. Các cô gái đôi mươi có thể phối cùng áo croptop, áo tank top hoặc sneaker để tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Trong khi đó, phụ nữ ngoài 30 hay U40 lại dễ dàng kết hợp với sơ mi lụa, blazer hoặc áo dệt kim để xây dựng hình ảnh thanh lịch, trưởng thành. Chỉ cần thay đổi kiểu áo và phụ kiện, cùng một chiếc quần có thể phù hợp với rất nhiều phong cách khác nhau.

Để phát huy tối đa ưu điểm của quần ống suông màu nâu, bạn nên ưu tiên những thiết kế cạp cao, phần ống rủ tự nhiên và có chiều dài chạm mu bàn chân. Kiểu quần này giúp vóc dáng thanh thoát hơn và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Về chất liệu, mùa hè nên chọn linen pha hoặc cotton để tạo cảm giác mát mẻ. Khi sang thu, quần vải tuyết mưa, wool pha hoặc kaki mềm sẽ giúp trang phục đứng phom và sang trọng hơn. Nếu sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, hãy tránh những chiếc quần quá rộng hoặc quá dài vì có thể khiến cơ thể bị "nuốt dáng". Ngược lại, quần có độ suông vừa phải sẽ giúp tổng thể cân đối và thanh lịch hơn.

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Xu hướng thời trang có thể thay đổi mỗi mùa, nhưng những món đồ cơ bản, dễ ứng dụng vẫn luôn giữ được giá trị lâu dài. Quần ống suông màu nâu chính là một trong số đó. Không chỉ giúp che khuyết điểm, tôn dáng và dễ phối đồ, thiết kế này còn mang đến vẻ ngoài sang trọng theo cách rất tự nhiên.

Nếu tủ đồ của bạn đã có quần đen, quần trắng hay quần jeans xanh, thì một chiếc quần ống suông màu nâu sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để làm mới phong cách. Chỉ với một món đồ, bạn có thể tạo nên hàng chục outfit khác nhau, từ công sở thanh lịch, dạo phố trẻ trung đến những set đồ du lịch đầy cảm hứng. Đó cũng là lý do vì sao quần ống suông màu nâu xứng đáng trở thành item mà cô gái nào cũng nên sở hữu.