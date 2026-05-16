Phong cách nghỉ dưỡng miền Nam nước Pháp hóa ra chỉ xoay quanh 3 món đồ đơn giản này

Không cần váy áo cầu kỳ hay những món đồ mang logo nổi bật, mùa hè năm nay, nhiều cô gái lại tìm đến những outfit mang tinh thần "thở được" hơn: chất liệu mềm nhẹ, phom dáng rộng vừa phải và bảng màu vàng dịu như nắng miền Nam nước Pháp. Đây cũng là kiểu ăn mặc đang phủ sóng khắp Pinterest hay Instagram của các fashion blogger theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng thanh lịch.

Khác với sắc vàng chanh nổi bật hay vàng neon từng gây sốt nhiều năm trước, gam vàng được yêu thích mùa này thiên về các tông vàng bơ, vàng kem, vàng mật ong hoặc vàng ngả beige. Những sắc độ này mang lại cảm giác dịu mắt, nhẹ nhàng và rất "thư giãn". Khi kết hợp cùng các chất liệu như linen, cotton mỏng hay voan rũ, tổng thể outfit tạo cảm giác phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè miền Nam nước Pháp.

Một trong những công thức dễ mặc nhất chính là váy hoa nhí hai dây phối cùng tóc búi lơi. Họa tiết hoa nhỏ trên nền vàng nhạt khiến tổng thể vừa nữ tính vừa có chút vintage kiểu Pháp. Thiết kế hai dây giúp khoe vai và xương quai xanh tinh tế, trong khi kiểu tóc búi tự nhiên lại tạo cảm giác như vừa trở về từ một kỳ nghỉ ở vùng biển Địa Trung Hải. Đây là kiểu outfit không cần cố gắng quá nhiều nhưng vẫn rất có "khí chất nghỉ dưỡng".

Nếu thích phong cách thanh lịch hơn, những chiếc váy dài buộc eo hoặc váy wrap dress màu vàng nhạt sẽ là lựa chọn đáng thử. Phom váy rũ nhẹ không chỉ giúp cơ thể trông mềm mại hơn mà còn tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát. Chỉ cần thêm đôi sandal quai mảnh hoặc giày mule tối giản là đã đủ để tổng thể trở nên sang và tinh tế theo kiểu rất tự nhiên.

Ngoài váy, các set áo ngắn kết hợp cùng chân váy cạp cao hoặc quần ống rộng cũng đang được nhiều fashion blogger yêu thích. Công thức này vừa tạo cảm giác trẻ trung, vừa giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Đặc biệt, khi phối cùng các gam màu vàng nhạt, kem hoặc trắng ngà, outfit mang lại cảm giác nhẹ tênh và rất "đi nghỉ", dù chỉ là diện xuống phố uống cà phê cuối tuần.

Một điểm thú vị của phong cách này là sự ưu tiên dành cho cảm giác thoải mái. Không có những item bó sát hay layering phức tạp, mọi thứ đều hướng đến sự thư giãn: váy bồng nhẹ, áo linen rộng, tóc buộc lỏng, túi cói hoặc túi baguette nhỏ xinh. Chính sự đơn giản ấy lại khiến người mặc trông có gu hơn, bởi tổng thể toát ra cảm giác sống chậm, nhẹ nhàng và tận hưởng cuộc sống.

Những cô gái theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng kiểu Pháp cũng rất chú trọng bảng màu. Ngoài vàng, họ thường phối thêm các gam trắng kem, nâu nhạt, xanh pastel hoặc be để giữ tổng thể hài hòa. Đây đều là những màu sắc dễ mặc, dễ kết hợp và đặc biệt cực kỳ ăn ảnh dưới nắng mùa hè.

Không khó để nhận ra vì sao phong cách này đang được yêu thích đến vậy. Trong nhịp sống ngày càng bận rộn, những bộ đồ mang cảm giác thư giãn và dễ chịu dường như trở thành "liều vitamin tinh thần" cho nhiều người. Chỉ cần một chiếc váy vàng mềm nhẹ, một đôi sandal đơn giản và mái tóc buộc lơi, bạn đã có thể mang cả tinh thần nghỉ dưỡng miền Nam nước Pháp vào những ngày hè thường nhật.