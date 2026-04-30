Phối váy với quần là một cách tuyệt vời đáng thử cho hè này!

Nếu bạn đã quá quen với cách mặc váy đơn lẻ, thì việc phối váy với quần chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới cho phong cách cá nhân. Nghe có vẻ “khó nhằn”, nhưng thực tế đây lại là một trong những công thức mặc đồ vừa thời trang vừa tôn dáng – đặc biệt phù hợp với những ngày bạn muốn vừa thoải mái, vừa trông thật phong cách.

Váy xẻ tà + quần ống rộng: Combo giúp vóc dáng thon gọn hơn

Những chiếc váy có đường xẻ cao khi kết hợp cùng quần ống rộng sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác rất đặc biệt. Phần xẻ giúp “chia nhỏ” tổng thể, để lộ vừa đủ ống quần bên trong, từ đó tạo cảm giác đôi chân dài hơn và vóc dáng nhẹ nhàng hơn.

Với những ai có phần đùi đầy đặn, đây gần như là một “chiêu hack dáng” tinh tế:

+ Quần ống rộng giúp che khuyết điểm phần đùi và hông

+ Đường xẻ váy làm giảm cảm giác nặng nề của form rộng

+ Tổng thể trở nên thanh thoát mà không cần ép dáng

+ Không cần giấu đi hoàn toàn, outfit này giúp bạn trông gọn gàng theo cách rất tự nhiên.

Sự tương phản chất liệu tạo nên điểm nhấn

Một trong những lý do khiến kiểu phối này trở nên cuốn hút là sự đối lập giữa các chất liệu. Váy ren, voan hoặc những thiết kế mềm mại khi kết hợp với quần denim hay quần tây đứng form sẽ tạo nên chiều sâu thú vị.

Sự tương phản này giúp outfit:

+ Trông “có gu” hơn mà không cần nhiều phụ kiện

+ Giữ được sự nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính

+ Dễ ứng dụng từ dạo phố đến đi cà phê, du lịch

Đặc biệt, váy ren mặc ngoài quần jeans là lựa chọn vừa nữ tính vừa hiện đại, rất đáng thử nếu bạn muốn làm mới bản thân.

Phối màu đơn giản để giữ sự tinh tế

Vì bản thân kiểu phối này đã khá nổi bật, nên bảng màu càng tối giản càng đẹp. Những combo như đen – xanh denim, trắng – xanh hoặc đen – trắng đều giúp tổng thể hài hòa và dễ mặc hơn.

Chỉ cần một chiếc váy đen ôm nhẹ mặc ngoài quần jeans, hoặc váy trắng xẻ tà phối cùng quần ống rộng, bạn đã có ngay một outfit vừa cá tính vừa thanh lịch.

Phối váy với quần không chỉ là một xu hướng thú vị, mà còn là cách mặc thông minh giúp tôn dáng và che khuyết điểm hiệu quả. Chỉ cần chọn đúng kiểu váy – đặc biệt là váy xẻ tà – và kết hợp với quần ống rộng, bạn sẽ bất ngờ với diện mạo của chính mình.

Đôi khi, chỉ cần thử một chút khác biệt, bạn đã có thể tìm ra phiên bản phong cách mới mẻ và cuốn hút hơn rất nhiều.

