Mel Essentials bị chỉ trích vì "được" Lê Hà Trúc quay clip review: "Hà Trúc chủ động liên hệ đặt may váy theo số đo"

Liên quan đến ồn ào về KOL Lê Hà Trúc đang làm dậy sóng MXH Threads những ngày gần đây, theo đó, sau lùm xùm về cách xây dựng hình tượng, cách cư xử,... từ tháng 7/2025, lời xin lỗi của Lê Hà Trúc vẫn không thể xoa dịu sự bức xúc với một bộ phận công chúng kịch liệt kêu gọi các thương hiệu ngừng hợp tác với KOL sinh năm 1996.

Bẵng đi một khoảng thời gian, mới đây Lê Hà Trúc chính thức trở lại với các hoạt động thương mại như review thời trang, mỹ phẩm, gắn link affiliate. Trên trang cá nhân, series Try on Local Brand của Lê Hà Trúc cũng bắt đầu quay lại - đây là nội dung mà cô sẽ dành trọn vẹn một video để mặc thử và đánh giá những đồ của cùng một thương hiệu Việt.

Lê Hà Trúc đang dính rắc rối khi vừa comeback, lần này còn vạ lây đến những thương hiệu có sự xuát hiện của cô (Ảnh IGNV).

Cũng từ đây một làn sóng tranh cãi mới lại bùng lên cùng với phản ứng gắt gao của cộng đồng mạng. Nếu như giai đoạn trước, tâm điểm chỉ xoay quanh việc “bóc phốt” cá nhân Lê Hà Trúc, thì ở thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến đã chuyển hướng sang tấn công trực tiếp các nhãn hàng có liên quan. Trong đó có Mel Essentials - thương hiệu thời trang với hình tượng nữ tính, mỹ miều với các thiết kế ready to wear như váy dài, đầm lụa, hay áo dài, đồ bà ba gấm phục vụ theo mùa.

Mel Essentials là thương hiệu gần nhất có video try on xuất hiện trên TikTok của Lê Hà Trúc 2 ngày trước, cùng lúc các bài viết chỉ trích thương hiệu 5 năm tuổi này cũng bắt đầu nhen nhóm trên Threads.

Trong một bài viết điển hình của chủ đề này đang thu về hàng nghìn tương tác, cư dân mạng tag tên, khẳng định 1 số local brand trong đó có Mel Essentials đang book Lê Hà Trúc review sản phẩm, và đánh giá đây là hành động coi thường người tiêu dùng.

Bài đăng chỉ trích Mel Essentials coi thường khách hàng vì dung thứ cho Lê Hà Trúc (Ảnh chụp màn hình).

Trong phần bình luận nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm trên, kêu gọi tẩy chay thương hiệu vì phớt lờ và dung túng cho những cáo buộc của Lê Hà Trúc trong quá khứ. Ngoài ra cũng có nhiều đánh giá tiêu cực về hình ảnh sản phẩm khi được cô mặc lên người.

Ở một góc nhìn khác, có netizen nêu lên quan điểm nghi ngờ: Liệu đây có phải là sản phẩm do Lê Hà Trúc tự mua và quay clip try on hay không? Vì người xem không tin rằng thương hiệu lại có quyết định như trên. Tuy nhiên suy nghĩ đã lập tức được cắt ngang bởi tài khoản đăng bài, với lý lẽ: Dành hẳn 1 clip riêng để review thế này rất có thể là booking.



Chung quy lại, mọi suy đoán và hiểu lầm đang đến từ việc trong video, Lê Hà Trúc không nói rõ sản phẩm này được tài trợ hay do cô tự mua.

Nhiều quan điểm cáo buộc nghiêm trọng các thương hiệu có liên quan đến KOL Lê Hà Trúc dù chưa biết rõ thực hư (Ảnh chụp màn hình).

Nghi vấn Hà Trúc tự mua hàng và quay clip bị một bình luận gạt phăng, đổ tội cho brand (Ảnh chụp màn hình)

Với những tranh cãi không hồi kết, chúng tôi đã có liên hệ trực tiếp với Mel Essentials để tìm hiểu nguyên nhân và nhận được những phản hồi chi tiết từ phía thương hiệu.

Đầu tiên, đại diện Mel Essentials khẳng định brand không có quan hệ hợp tác PR với Lê Hà Trúc ở thời điểm hiện tại dù trước đây đã từng gửi tặng sản phẩm cho cô. Tuy nhiên, thương hiệu nhấn mạnh rằng, một vài năm qua họ đã không còn sử dụng hình thức KOL Marketing. Mãi đến đầu năm nay Lê Hà Trúc mới chủ động liên hệ đặt may váy theo số đo, do đó các sản phẩm trong video clip vừa được Hà Trúc đăng tải là do chính cô chi trả và lên clip review.

Lê Hà Trúc không nói rõ sản phẩm do tài trợ hay tự sắm (Ảnh Lê Hà Trúc)

Giải thích cho việc fanpage của Mel Essentials có xuất hiện hình ảnh của Lê Hà Trúc, thương hiệu cho biết đây là hành động tôn trọng khách hàng. Thương hiệu vẫn luôn làm điều này từ nhiều năm qua nhằm giúp số đông người tiêu dùng có cái nhìn rõ nét hơn về sản phẩm thông qua một người mua hàng tự nguyện.

Mel Essentials khẳng định họ không biết rõ về những câu chuyện drama liên quan đến Lê Hà Trúc, chỉ đến khi làn sóng mới đây trở nên rầm rộ, thương hiệu mới hình dung được mức độ căng thẳng của sự việc.

Nhận thấy phản ứng lan rộng, phía này đã có động thái gỡ bỏ tất cả nội dung về Lê Hà Trúc vì không muốn câu chuyện đi xa hơn, nhưng không tránh khỏi việc bị cư dân mạng tấn công bằng hình thức thả phẫn nộ trên fanpage. Ngoài ra đại diện nhãn hàng cho biết còn có những bình luận chỉ trích trực tiếp như: "Trang này có phải lừa đảo không?", "Hàng không chất lượng", "Hết người rồi hay sao lại lựa chọn Lê Hà Trúc..."

Thương hiệu cho biết điều này khiến họ đang rất hoang mang, e ngại hình ảnh brand sẽ bị ảnh hưởng xấu, vì đây là lần đầu tiên trong suốt 5-6 năm kinh doanh quan minh chính đại, Mel Essentials phải đối diện với áp lực và những cáo buộc từ cộng đồng mạng.

Sản phẩm cũng bị các netizen đánh giá thấp khi lên người Hà Trúc (Ảnh Lê Hà Trúc)

Khi được hỏi liệu thương hiệu và Lê Hà Trúc đã có liên lạc, trao đổi với nhau sau khi phản ứng nổ ra hay không? Mel Essentials chia sẻ: Vì Lê Hà Trúc sử dụng sản phẩm với tư cách một người mua hàng, do đó brand không có cơ sở để yêu cầu Hà Trúc gỡ bài, vì đó là quyền tự do cá nhân của khách hàng. Thương hiệu cho biết không có dự định lên tiếng chính thức vì muốn chuyên tâm vào kinh doanh và chăm sóc khách hàng thay vì quan tâm đến những khách hàng khác.