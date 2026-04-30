Gợi ý trang phục ngày lễ Quốc tế Lao động: Diện đồ nhẹ tênh nhưng vẫn “đắt tiền” như quý cô đi nghỉ dưỡng

Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 luôn là thời điểm lý tưởng để tạm gác lại những bộ đồ công sở cứng nhắc, thay vào đó là những outfit nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế để “lên hình đẹp”. Từ loạt hình bạn gửi, có thể thấy một công thức chung đang lên ngôi: bảng màu trắng – kem – be, chất liệu mát nhẹ và phom dáng rộng rãi. Không cần cầu kỳ, chỉ cần chọn đúng món, bạn đã có ngay diện mạo vừa thư giãn vừa sang.

Quần trắng ống rộng – món đồ “chân ái” cho mọi chuyến đi

Không phải váy vóc cầu kỳ, quần ống rộng màu trắng mới là item xuất hiện dày đặc nhất. Dáng quần suông rộng giúp che khuyết điểm phần hông và chân, đồng thời tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát.

Bạn có thể kết hợp với:

+ Áo sơ mi mỏng khoác ngoài áo hai dây để vừa kín đáo vừa thoáng mát

+ Áo thun hoặc tank top đơn giản để tạo vibe năng động

+ Thêm thắt lưng để định hình vòng eo, giúp tổng thể gọn gàng hơn

Chỉ cần một chiếc quần trắng đẹp, bạn có thể biến hóa từ đi cà phê, dạo phố đến du lịch biển mà không cần suy nghĩ nhiều.

Chất liệu linen & cotton – “bí quyết” mặc mát mà vẫn sang

Những set đồ linen hoặc cotton chiếm trọn spotlight bởi sự thoáng nhẹ, đúng tinh thần mùa hè. Điều đáng nói là chất liệu này dù đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác rất “giàu ngầm” – kiểu sang trọng không cần phô trương.

Một chiếc áo khoác mỏng, áo gile hay sơ mi rộng bằng linen có thể:

+ Giúp outfit có layer nhưng không gây nóng

+ Tạo hiệu ứng “bay nhẹ” khi di chuyển

+ Làm tổng thể trông tinh tế hơn hẳn

Váy trắng & họa tiết hoa – khi nữ tính gặp đúng thời điểm

Nếu muốn “đổi gió”, những chiếc váy trắng hoặc váy in hoa nhẹ nhàng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Váy dáng dài, chất vải bay giúp tạo chuyển động mềm mại, cực kỳ ăn ảnh khi đi biển hoặc resort.

Điểm cộng của kiểu váy này:

+ Không cần mix-match phức tạp

+ Tạo vẻ ngoài dịu dàng, thư thái

+ Phù hợp với nhiều độ tuổi

Phụ kiện mũ cói – chiếc “chìa khóa” nâng tầm outfit

Gần như mọi outfit trong loạt ảnh đều có sự xuất hiện của mũ cói hoặc túi cói. Đây chính là chi tiết nhỏ nhưng quyết định “khí chất” tổng thể.

Một chiếc mũ cói:

+ Tăng cảm giác nghỉ dưỡng ngay lập tức

+ Giúp outfit bớt đơn điệu

+ Đồng thời bảo vệ khỏi nắng – rất thực tế

Trang phục cho kỳ nghỉ Quốc tế Lao động không cần quá nổi bật hay chạy theo xu hướng phức tạp. Đôi khi, chính những món đồ đơn giản như quần trắng, áo linen, váy nhẹ và phụ kiện cói lại tạo nên vẻ ngoài cuốn hút nhất.

Công thức dễ nhớ: màu sáng – phom rộng – chất liệu nhẹ – phụ kiện tự nhiên. Chỉ cần vậy thôi, bạn đã có thể bước ra ngoài với vẻ ngoài “không cố mà vẫn đẹp” – đúng tinh thần của một kỳ nghỉ trọn vẹn.







