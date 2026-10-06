Phát hiện sớm bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở trẻ

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh ghi nhận gần 50 trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị, chủ yếu ở mức độ 1 và 2a. Trẻ có thể xuất hiện tổn thương da ở tay, chân, miệng, sốt cao trên 39 độ C, giật mình, nôn và quấy khóc.

Đáng lưu ý, một số trẻ không có biểu hiện tổn thương da điển hình, gây khó khăn cho việc nhận biết bệnh. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi sát trẻ khi có sốt, quấy khóc hoặc các biểu hiện bất thường.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do các virus đường ruột (Enterovirus) gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi. Bệnh lây chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp, nước bọt, dịch từ các tổn thương trên da và phân của người bệnh, đồng thời có thể lây qua tay, đồ dùng hoặc bề mặt nhiễm virus.

Trong số các tác nhân gây bệnh, EV71 có thể liên quan đến những trường hợp diễn biến nặng với biến chứng thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc và kiểm soát triệu chứng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi thay tã; vệ sinh đồ chơi, dụng cụ và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Không dùng chung đồ dùng cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với trẻ mắc bệnh và cho trẻ nghỉ học trong thời gian bệnh.

Khi trẻ mắc tay chân miệng, cần theo dõi sát diễn biến. Nếu trẻ sốt cao kéo dài, giật mình nhiều, li bì, khó đánh thức, nôn nhiều, thở bất thường, yếu chi hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.