Gia đình chỉ sinh một con gái, 20 năm sau liệu có hối hận?

Nhiều người thuộc thế hệ trước vẫn cho rằng có con trai thì tuổi già mới có chỗ dựa, gia đình mới có người nối dõi. Còn nếu chỉ có một con gái, đến lúc già đi, bố mẹ sẽ chẳng biết trông cậy vào ai. Ở quê tôi, không ít gia đình cố sinh cho bằng được một cậu con trai. Trong làng còn có nhà sinh bảy cô con gái, đến người con thứ tám mới là con trai.

Theo quan niệm ấy, gia đình không có con trai dường như sẽ phải đối diện với một tuổi già hiu quạnh. Nhưng khi tiếp xúc với những gia đình chỉ có một con gái, tôi mới hiểu rằng nhiều bố mẹ chẳng hề hối tiếc. Ngược lại, họ đang sống khá thoải mái và hạnh phúc.

1. Cuộc sống ấm hay lạnh, người trong cuộc mới hiểu rõ

Một lần đưa con đi dạo, tôi gặp mấy bác gái trong khu dân cư đang ngồi trò chuyện. Một người thuận miệng hỏi:

“Bà Trần này, nhà bà chỉ có một cô con gái, sau này già rồi thì làm sao? Trong nhà còn chẳng có đàn ông đứng ra gánh vác”.

Bác Trần mỉm cười, khẽ đưa cổ tay đeo chiếc vòng vàng lên:

“Con gái tôi cuối tuần nào cũng về. Điện nước trong nhà có vấn đề, nó tìm người đến sửa. Tôi đi khám hay nằm viện, nó đều ở bên chăm sóc. Ăn mặc, đi lại, chuyện gì nó cũng nghĩ cho tôi chu đáo. Trong khi có nhà có con trai, con cưới vợ rồi chỉ lo cho gia đình nhỏ, cả năm chẳng về được mấy lần. Sống thế nào, cứ nhìn thực tế là biết”.

Chiếc vòng trên tay bác là món con gái vừa đưa mẹ đi mua mấy hôm trước. Nghe bác nói, người kia không biết đáp lại thế nào.

Ngoài đời, những lời nhận xét như vậy chẳng hiếm. Nhà có con trai thì bị bảo bố mẹ phải vất vả cả đời, lo nhà cửa, xe cộ, tiền cưới hỏi cho con. Nhà chỉ có con gái lại bị đoán rằng tuổi già sẽ cô đơn, không nơi nương tựa.

Người ngoài thường thuận miệng bình luận bằng những quan niệm cũ, nhưng chưa chắc đã biết gia đình ấy thực sự sống ra sao.

2. Dành trọn tâm sức nuôi con gái trưởng thành

Chị Tô, một người bạn của tôi, năm nay 47 tuổi. Chị có một cô con gái duy nhất, hiện làm thiết kế tại một thành phố lớn.

Vài năm trước, khi chính sách cho phép sinh con thứ hai được nới lỏng, họ hàng, bạn bè khuyên chị tranh thủ lúc sức khỏe còn tốt để sinh thêm, biết đâu sẽ có con trai.

Chị từ chối thẳng. Chị nghĩ sinh và nuôi con là chuyện của vợ chồng mình, không cần miễn cưỡng chỉ để vừa lòng người khác.

Ngay từ lần mang thai đầu tiên, từng có người họ hàng kín đáo xúi chị: Nếu biết là con gái thì đừng giữ, phải sinh con trai để nối dõi. Chị lập tức mời người ấy ra khỏi nhà, từ đó không qua lại nữa.

Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có người nói: “Ngày trước sinh thêm được một cậu con trai nữa thì trọn vẹn quá”.

Chị chỉ cười, nhưng trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Vì sao cuộc sống yên ổn của mình, người khác cứ nhất định cho rằng còn thiếu một điều gì đó? Hai vợ chồng chị đều thấy có một cô con gái là đủ hạnh phúc.

Họ dành tâm sức chăm sóc, nuôi dạy con. Lớn lên, cô gái có tính cách vui vẻ, biết cảm thông với những vất vả của bố mẹ. Những dịp lễ, Tết, cô đều về nhà. Khi có thời gian, cô đưa bố mẹ lái xe đi chơi các vùng lân cận, thưởng thức món ăn địa phương.

Cuộc sống của vợ chồng chị Tô cũng thong thả, dễ chịu. Con gái thường mua quần áo mới cho bố mẹ, chủ động thu xếp nhiều việc trong nhà. Với chị, được sống như vậy đã rất mãn nguyện, chẳng có gì phải tiếc nuối.

3. Điều bố mẹ lo là con sẽ cô đơn

Có lần trò chuyện với một đồng nghiệp đã nghỉ hưu, tôi nhắc đến chuyện gia đình ông chỉ có một cô con gái. Ông khẽ thở dài. Tôi tưởng ông vẫn giữ quan niệm cũ, tiếc vì không có con trai.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Ông nói điều hai vợ chồng lo nhất là sau khi mình qua đời, con gái sẽ không còn bố mẹ hay anh chị em ruột để nương tựa.

Nếu sau này con gặp khó khăn, liệu có ai để ngồi xuống bàn bạc, sẻ chia? Hay chuyện gì cũng phải tự mình gánh lấy? Nghĩ đến đó, ông bà thấy thương con.

Hóa ra, nỗi băn khoăn của một số bố mẹ không xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Họ chỉ lo đứa con duy nhất sẽ thiếu đi một người thân có thể đồng hành trong những lúc khó khăn.

Trong khi ấy, nhiều người ngoài lại cứ lo hộ rằng không có con trai là điều đáng tiếc. Nhưng đó có thể chỉ là suy đoán của họ. Hai mươi năm sau, những gia đình chỉ có một con gái vẫn có thể sống hạnh phúc theo cách riêng.

4. Sự xa cách giữa bố mẹ và con không bắt nguồn từ giới tính

Bác Chu, người hàng xóm ở quê tôi, từ trẻ đã một lòng mong có con trai. Khi đứa con đầu lòng chào đời là con gái, bác thất vọng ra mặt.

Suốt những năm con lớn lên, bác ít quan tâm đến cuộc sống của cô bé. Con xin chút tiền tiêu vặt, bác cũng không muốn cho. Trong lòng bác lúc nào cũng nghĩ rồi mình sẽ sinh thêm một cậu con trai.

Bác còn cho rằng con gái học nhiều chẳng có ích gì. Vì vậy, học hết cấp ba, con gái bác ra ngoài làm thuê. Mối quan hệ giữa hai bố con luôn lạnh nhạt. Sau khi kết hôn, cô càng ít liên lạc với gia đình.

Đến tuổi già, vợ mất, bác Chu sống một mình. Bác thường than thở rằng hối hận vì chỉ có một cô con gái, cho rằng con gái không hiếu thảo bằng con trai.

Nhưng căn nguyên của sự xa cách ấy là bác chưa từng dành cho con gái sự yêu thương và quan tâm đúng nghĩa. Ngay cả nếu có con trai như mong muốn, cách nuôi dạy lạnh nhạt ấy cũng khó tạo nên một mối quan hệ gần gũi.

Tình thân cũng cần được vun đắp từ cả hai phía. Khi bố mẹ không dành cho con sự ấm áp, khó có thể mặc nhiên mong con sẽ luôn ở bên chăm sóc mình lúc tuổi già. Điều đó không được quyết định bởi việc con là trai hay gái.

Trong thực tế, có những người con trai trưởng thành vẫn liên tục dựa vào tiền bạc của bố mẹ. Cũng có những người con gái thường xuyên về thăm, đảm nhận việc chăm sóc người thân. Vì vậy, giới tính không thể là thước đo cho sự hiếu thảo hay chỗ dựa lúc về già.

Làm cha mẹ, mong mỏi lớn nhất vẫn là con được bình an, hạnh phúc và mình có một tuổi già yên ổn. Con trai hay con gái đều đáng được yêu thương như nhau.

Đừng để những lời bàn tán của người ngoài khiến mình nghi ngờ hạnh phúc đang có. Cuộc sống là để chính gia đình mình trải qua, không phải để trình diễn cho người khác xem. Buông bớt nỗi ám ảnh phải có người nối dõi, dành thời gian đồng hành cùng con, để các thành viên biết yêu thương và nâng đỡ nhau - đó đã là một cuộc sống đáng quý.

Nguồn: Sohu