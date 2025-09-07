Phải thừa nhận: Tank top là item đỉnh nhất trong tủ đồ lúc này!

Không phải ngẫu nhiên mà từ gái châu Âu đến châu Á đều "nghiện" áo tank top. Item này nhỏ gọn nhưng cực kỳ đa năng vì vừa mát mẻ, thoải mái cho mùa hè, vừa dễ layer khi sang thu. Quan trọng hơn, tank top còn giúp tôn dáng, khoe khéo bờ vai và xương quai xanh - bộ phận đầy nữ tính của con gái cực hút mắt mà không hề phô trương.

Và đây là 6 cách mix tank top chuẩn bài, giúp bạn nâng tầm style trong chớp mắt.

1. Tank top phối cùng quần jeans

Đây là công thức dễ áp dụng nhất, hợp cho mọi hoàn cảnh từ đi cà phê đến dạo phố. Tank top ôm nhẹ tạo đường cong cơ thể, trong khi quần jeans cạp cao giúp hack chân dài và mang lại vẻ ngoài cân đối.

Điểm hay là combo này vừa năng động, vừa giữ được nét quyến rũ tinh tế. Nếu muốn nâng level, bạn có thể chọn quần jeans ống rộng mix thêm thắt lưng bản to và một chiếc blazer mỏng khoác ngoài. Đảm bảo outfit sẽ trông vừa hiện đại vừa thanh lịch, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi.

2. Tank top phối cùng chân váy midi

Sự kết hợp này mang đến vibe sành điệu, nữ tính nhưng không hề "bánh bèo". Tank top vốn tối giản, khi đi cùng chân váy midi, đặc biệt là váy lụa hoặc váy xếp ly sẽ tạo cảm giác mềm mại, bay bổng nhưng vẫn có chút cá tính nhờ sự phóng khoáng mà chiếc áo mang lại.

Ngoài ra, cách mix này còn tôn dáng cực khéo khi phần ôm của tank top cân bằng với độ bồng bềnh của váy tạo nên tổng thể hài hoà. Vào mùa hè, bạn có thể mix cùng sandals hoặc giày búp bê ballet để trông nhẹ nhàng. Còn khi sang thu, chỉ cần khoác thêm áo khoác mỏng nhẹ là đủ giữ ấm mà vẫn trendy.

3. Tank top phối cùng quần ống rộng

Đây là combo dành cho những cô nàng mê phong cách thoải mái, năng động mà vẫn muốn giữ được phong thái thời thượng. Một chiếc tank top gọn gàng đi cùng quần ống rộng sẽ tạo sự cân bằng tuyệt đối cho outfit khi phần trên tối giản, phần dưới phóng khoáng.

Bí quyết để look này ăn điểm chính là chọn quần có chất liệu đẹp (linen, khaki hoặc denim mềm). Kết hợp với giày sneaker chunky sẽ cho vibe năng động, còn nếu đi cùng sandal cao gót thì outfit lại lập tức trở nên thanh lịch, sang xịn. Đặc biệt, kiểu mix này cực hợp cho mùa thu vì bạn chỉ cần khoác thêm trench coat hay áo khoác da là auto sang chảnh.

4. Tank top phối cùng suit

Nếu bạn nghĩ tank top chỉ dành cho phong cách casual thì hoàn toàn sai. Khi kết hợp với nguyên set suit (blazer + quần tây), chiếc tank top giúp tạo nên một outfit vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái. Thay vì sơ mi truyền thống, cảm giác mà tank top mang lại sẽ trẻ trung, phóng khoáng hơn, rất hợp với hội chị em văn phòng muốn đổi gió. Chọn thêm đôi loafer hoặc sandal cao gót là có ngay outfit đi làm mà vẫn cực trendy.

5. Tank top phối cùng sơ mi khoác ngoài

Đây là cách layer siêu dễ ứng dụng, an toàn mà vẫn trendy. Bạn có thể để sơ mi mở hết cúc để tạo vibe phóng khoáng hoặc buộc vạt ngang eo cho thêm phần trẻ trung đều xinh. Điểm cộng của combo này là tính linh hoạt cao, mix với quần short hay quần dài đều có thể mặc đi học, đi làm hoặc đi chơi. Sang thu, chỉ cần đổi sang sơ mi dài tay chất liệu dày hơn là đủ giữ ấm mà vẫn mặc đẹp.

6. Tank top phối cùng chân váy mini

Nếu midi skirt mang lại vibe nữ tính thanh lịch thì mini skirt khi kết hợp với tank top lại cho cảm giác trẻ trung, ngọt ngào và gợi cảm. Đây là combo "hack tuổi" mà hội gái xinh diện liên tục mỗi ngày. Bạn có thể mix với sneaker để tạo tổng thể năng động, xinh xắn. Còn muốn "bùng nổ visual" hơn thì hãy đi cùng boots cao hoặc giày cao gót mũi nhọn.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: BOO OFFICIAL STORE

Nơi mua: Choobe Official Store

Nơi mua: GUMAC