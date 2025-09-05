4 mẫu giày cao gót hack dáng thần sầu, phối đồ gì cũng đẹp xuất sắc

Giày dép cao gót không chỉ để đi cho cao hơn, mà còn là "vũ khí" giúp chị em tỏa sáng trong mọi outfit. Từ công sở đến dạo phố, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng là tổng thể sẽ sang xịn hẳn lên. Trong số vô vàn thiết kế, có 4 mẫu cao gót đang được chị em săn lùng nhiều nhất vì vừa tôn dáng vừa dễ phối đồ. Cùng điểm qua để xem đâu là đôi hợp gu và đáng thêm vào tủ giày ngay hôm nay nhé!

1. Slingback

Slingback là kiểu giày hở gót với dây quai mảnh phía sau, vừa cổ điển vừa thanh lịch. Ưu điểm lớn nhất là giúp đôi chân trông thon gọn, kéo dài dáng một cách tự nhiên. Kiểu giày này phù hợp từ đi làm đến dự tiệc, kết hợp được cả quần âu, váy midi lẫn đầm ôm. Đặc biệt, slingback có nhiều biến tấu gót thấp đến cao, đều mang lại sự thoải mái cho người diện mà vẫn giữ nét sang trọng, tinh tế.

2. Mary Jane cao gót

Mary Jane nổi bật với quai ngang cố định trên mu bàn chân, vốn gắn liền với sự trẻ trung và nữ tính. Khi kết hợp cùng gót cao, thiết kế này trở nên tinh tế, giúp tôn dáng và tạo điểm nhấn thanh lịch cho bộ trang phục. Mary Jane cao gót dễ phối với váy chữ A, chân váy xếp ly hay quần ống đứng, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn các dịp hẹn hò. Với bảng màu từ pastel nhẹ nhàng đến đen cổ điển, đây là lựa chọn đáng có trong tủ giày.

3. Guốc hở mũi

Guốc hở mũi mang đến cảm giác vừa thoáng mát vừa gợi cảm nhờ thiết kế mở phần đầu ngón chân. Kiểu guốc này giúp chị em khéo khoe đôi chân nuột nà hoặc những bộ nail bắt mắt, đồng thời tạo điểm nhấn phóng khoáng cho trang phục. Guốc hở mũi thường đi cùng gót vuông hoặc gót nhọn, phù hợp từ dạo phố, đi cà phê đến dự tiệc nhẹ. Khi kết hợp cùng váy slip dress, quần jeans ống rộng hay jumpsuit, đôi guốc này mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và không kém phần sang trọng.

4. Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót quai mảnh là một trong những item ruột của những cô nàng mê phong cách nhẹ nhàng, sành điệu. Những đường quai mảnh ôm gọn bàn chân, vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác thanh thoát. Đi đôi này lên là auto chân dài miên man, lại còn toát lên vẻ gợi cảm mà chẳng hề phô trương. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho mọi outfit, từ váy maxi bay bổng đến quần jeans cá tính.

