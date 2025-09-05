Lễ diễn binh diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã kết thúc nhưng dư âm của ngày đại lễ trong lòng người dân vẫn vô cùng sục sôi. Nhớ lại không khí thiêng liêng của ngày đại lễ, cùng với các khối tham gia diễn binh diễu hành, dàn sao Việt cũng vô cùng duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa thể hiện được tinh thần dân tộc.

Những tà áo dài trang trọng, duyên dáng góp phần tô điểm thêm cho không khí ngày đại lễ càng thêm rực rỡ. Có những mẫu áo là thiết kế riêng nhưng cũng có mẫu đến từ local brand Việt nên gần gũi, thân thuộc với mọi người.

Không chỉ tham gia đoàn diễu hành, Hòa Minzy còn cất cao giọng hát giữa Quảng trường Ba Đình trong tà áo dài đỏ nổi bật ngôi sao vàng rực rỡ. Thiết kế đến từ thương hiệu áo dài Quyên Nguyễn, không chỉ nổi bật với sắc đỏ và ngôi sao vàng 5 cánh mà còn ẩn hiện những hoa văn thêu chìm gắn liền với nét văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Cũng khoác lên người tà áo dài của NTK Quyên Nguyễn, Hoa hậu Tiểu Vy chọn một thiết kế áo dài đỏ thêu hoa sen trước ngực. Mái tóc dài để xõa tự nhiên, cách trang điểm nhẹ nhàng, nàng Hậu ghi điểm tuyệt đối trong đoàn diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao.

Nổi tiếng với nhan sắc kiều diễm và khả năng diễn xuất ấn tượng diễn viên Việt Hoa cũng góp mặt trong đoàn diễu hành A80. Cô chọn cho mình thiết kế áo dài lấp lánh đến từ thương hiệu Xéo Xọ. Mẫu áo dài Huỳnh Sa này có giá 4.980.000 VNĐ.

Hoàng Thùy Linh duyên dáng trong tà áo dài đỏ cách điệu phần cổ áo. Thiếu kế có hai tà tạo độ thướt tha bay bổng cho người mặc, nữ ca sĩ kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn, nhấn nhà thêm cài tóc đồng điệu để tham gia cùng đoàn diễu hành A80. Mẫu áo dài mà Hoàng Thùy Linh mặc có giá 5.550.000 VNĐ.

Một thiết kế khác, Hoàng Thùy Linh mặc khi viếng Lăng Bác trước ngày đại lễ. Mẫu áo mà cô chọn là áo lụa với hoa văn chìm sắc nét kết hợp cùng quần lụa hồng mềm mại. Thiết kế đến từ thương hiệu Xéo xọ, giá 4.000.000 VNĐ và đang được sale 50%.

Dù bước vào tuổi 40+, Hồng Diễm vẫn khiến công chúng bát ngờ trước nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của cô. Nữ diễn viên chọn một tà áo dài hồng nhẹ nhàng kết hợp cùng quần lụa, hoa văn sắc nét càng giúp mẫu áo thêm phần sang trọng. Thiết kế đến từ thương hiệu Lalin, có giá 3.350.000 VNĐ.

Ca nương Kiều Anh lại chọn một mẫu áo dài xanh ngọc điểm xuyết hoa văn nhẹ nhàng tinh tế của thương hiệu áo dài Hà Cúc. Gam màu nhẹ nhàng, thanh tao càng giúp ca nương thêm trẻ trung, duyên dáng.

Salim cũng khiến dân tình mãn nhãn trước lựa chọn của mình. Tà áo dài mang sắc đỏ trầm cổ điển càng tô điểm thêm nhan sắc của mẹ 1 con.

Riêng Trang Pháp chọn một thiết kế áo dài cách tân với hoa văn ren nhẹ nhàng mà không kém phần nổi bật, nữ ca sĩ không quên tạo điểm nhấn bằng phụ kiện tóc, rất hợp với vẻ ngoài điệu đà, nữ tính của cô. Thiết kế mà Trang Pháp diện là một mẫu áo dài của NTK Cao Minh Tiến

Diễn viên Minh Thu diện áo dài trắng nhưng vẫn điểm xuyết thêm hoa văn thêu mô phỏng dáng hình đất nước. Thiết kế đến từ NTK Quyên Nguyễn.

Nếu thích những mẫu áo dài trơn màu, phái đẹp có thể tham khảo mẫu áo mà diễn viên Lương Thu Trang đã diện trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua. Thiết kế mang sắc vàng tươi rực rỡ đến từ thương hiệu áo dài thêu tay Tulip và càng nổi hơn khi kết hợp cùng khăn cờ đỏ sao vàng.