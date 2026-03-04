Paula's Choice, Lemonade đồng loạt phát thông báo khẩn

Hàng loạt thương hiệu bị gọi tên trong danh sách của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trước làn sóng hoang mang của người tiêu dùng, hai cái tên liên tục bị netizen réo gọi là Paula's Choice và Lemonade cũng đã phải tức tốc lên tiếng làm rõ ngay trong chiều tối 3/3.

Việc các thương hiệu mỹ phẩm đồng loạt lên tiếng cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các thông tin liên quan đến an toàn mỹ phẩm. Trong bối cảnh danh sách thu hồi được lan truyền rộng rãi, sự minh bạch và phản hồi kịp thời từ doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt giúp trấn an khách hàng và tránh những hiểu lầm không đáng có.

Theo đó, ngày 27/02/2026, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-QLD về việc thu hồi hồ sơ tiếp nhận Phiếu công bố, đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm SKU 3100 - Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover . Tuy nhiên, đại diện thương hiệu cho biết Paula's Choice Việt Nam đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm này từ ngày 01/05/2025, tức trước thời điểm quyết định thu hồi được công bố. Đồng thời, công ty cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan. Trong thông báo, Paula's Choice Việt Nam khẳng định các sản phẩm hiện đang được nhập khẩu và phân phối trên thị trường đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Thông báo chính thức từ phía Paula's Choice Việt Nam (Ảnh fanpage).

Tương tự, Lemonade cũng đăng tải thông báo chính thức nhằm giải thích việc tên thương hiệu xuất hiện trong danh sách thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm ngày 03/03/2026. Theo Lemonade , vào ngày 04/05/2021, hãng từng ra mắt ba sản phẩm phiên bản giới hạn gồm son Perfect Couple Lip - Fashionistar , son Perfect Couple Ver 2 và kem nền Perfect Couple Foundation . Các sản phẩm này chỉ được phân phối trong một giai đoạn nhất định và đã ngừng bán từ giữa năm 2023. Đến cuối năm 2023, toàn bộ sản phẩm đã không còn trên thị trường do được thu hồi theo hạn sử dụng.

Về hai thành phần Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, Lemonade cho biết tại thời điểm ba sản phẩm trên ra mắt và lưu hành (2021-2023), các thành phần này vẫn nằm trong danh mục được phép sử dụng theo quy định hiện hành. Chỉ đến kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN, hai chất này mới được cập nhật vào danh sách cấm tại các nước ASEAN. Thậm chí, theo thông tin hãng dẫn lại, một số thị trường như Mỹ và Nhật Bản hiện vẫn cho phép sử dụng hai chất này.

Thông báo chính thức từ phía Lemonade (Ảnh fanpage).

Lemonade giải thích việc tên ba sản phẩm xuất hiện trong danh sách thu hồi lần này là do công ty chưa thực hiện thủ tục thu hồi giấy công bố sau khi sản phẩm đã ngừng lưu hành. Vì vậy, khi cơ quan chức năng rà soát và rút số tiếp nhận, các sản phẩm cũ này vẫn nằm trong hệ thống dữ liệu.

Thương hiệu cam kết các sản phẩm hiện đang bày bán trên thị trường đều tuân thủ quy định hiện hành và không chứa các chất thuộc danh mục cấm. Đồng thời, Lemonade khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu từ cơ quan quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.