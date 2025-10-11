Park Min Young lấy lại nhan sắc
Park Min Young có da có thịt đúng là xinh hơn hẳn.
Vóc dáng của Park Min Young trở thành chủ đề bàn tán trên MXH gần đây. Việc ép cân quá gầy khiến gương mặt cô trở nên hốc hác, thậm chí đôi lúc biến dạng khó nhận ra.
Một cảnh quay trong bộ phim Confidence Queen của Park Min Young đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. (Nguồn: journeyofmypark)
Park Min Young được ví như "như công chúa" với mái tóc hồng pastel nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Sắc tóc này không chỉ tôn trọn làn da trắng mịn đặc trưng của nữ diễn viên mà còn giúp cô trông trẻ trung hơn hẳn, rạng rỡ và đầy tươi tắn. Khuôn mặt Park Min Young cũng rất cân đối, có da có thịt, từng đường nét trở nên mềm mại và căng tràn sức sống. Ánh mắt long lanh, làn da căng bóng và nụ cười nhẹ nhàng giúp "nữ hoàng dao kéo" xứ Hàn ghi điểm nhan sắc. Đáng chú ý, đây cũng là màu tóc nổi hiếm thấy trong "kho tàng" phim ảnh của Park Min Young nhưng lại mang đến diện mạo mới mẻ, và hơn hết rất hợp với visual nữ diễn viên.
Visual của Park Min Young thêm phần thăng hạng với mái tóc hồng. Lối trang điểm tông hồng trong trẻo giúp nữ diễn viên thêm phần ngọt ngào, hút mắt.
Netizen Việt và quốc tế dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Park Min Young, cho rằng màu tóc này rất hợp với cô.
Các vai diễn của Park Min Young thường gắn với kiểu tóc tối màu, mang vẻ nữ tính, nhẹ nhàng. Hiếm thấy cô xuất hiện với mái tóc tẩy nổi bật.
Nhiều người hâm mộ cũng mong Park Min Young sớm tăng cân trở lại để có thể quay về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.