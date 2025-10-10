Vì sao hội phú bà Trung Quốc không đeo vòng phỉ thúy ở tay phải?

1. Không đeo vòng cả hai tay

Nhiều người nghĩ đeo vòng phỉ thúy ở cả hai tay sẽ tăng phần sang trọng, nhưng thực tế lại phản tác dụng. Đeo cả hai bên nhìn dễ bị “thô”, giống như đang đeo còng tay, làm mất đi sự thanh thoát và tinh tế vốn có của vòng ngọc.

2. Không đeo vòng ở tay phải

Theo quan niệm phong thủy, tay trái tượng trưng cho “thu vào”, tay phải là “xuất ra”. Đeo vòng ở tay trái sẽ giúp giữ gìn tài lộc, trong khi tay phải lại mang ý nghĩa hao tán. Chưa kể, tay phải thường hoạt động nhiều hơn, dễ va đập, làm vòng nứt hoặc vỡ.

3. Không đeo chồng cùng vàng, bạc hay đá quý khác

Vòng phỉ thúy vốn cần được tôn lên sự tinh khiết. Khi đeo chung với vòng vàng, bạc hoặc các loại đá khác, không chỉ dễ xảy ra va chạm, trầy xước mà còn làm giảm vẻ đẹp và khí chất thanh nhã của phỉ thúy.

Box Tips – Cách bảo quản vòng phỉ thúy bền đẹp lâu dài

Tránh va chạm mạnh hoặc làm rơi vòng xuống nền cứng.

Khi rửa tay bằng xà phòng hay hóa chất, nên tháo vòng để tránh ngấm vào kẽ đá.

Lau nhẹ nhàng bằng khăn mềm, định kỳ ngâm nước sạch để giữ độ sáng bóng.

Khi không sử dụng, bảo quản vòng trong hộp riêng, lót vải mềm để tránh trầy xước.

Đeo vòng phỉ thúy không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà còn liên quan đến phong thủy và sự bền đẹp của trang sức. Chỉ cần nhớ 3 điều cấm kỵ trên, kèm theo một chút chăm sóc đúng cách, bạn sẽ vừa giữ được vẻ đẹp tinh tế, vừa bảo vệ chiếc vòng quý giá của mình theo thời gian.