3 món chăm tóc "made in Vietnam" khiến tóc tôi mọc ra tua tủa và ngày một bóng mướt

Chăm sóc tóc với tôi chưa bao giờ chỉ là chuyện "gội đầu cho sạch". Một mái tóc khỏe, bóng mượt và có độ dày tự nhiên luôn cần được chăm chút cẩn thận như chăm da vậy. Sau nhiều năm thử đủ loại dầu gội và tinh dầu nhập ngoại, tôi nhận ra rằng đôi khi, những sản phẩm "made in Vietnam" từ nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc lại đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc.

Trong hành trình tìm lại mái tóc chắc khỏe, tôi đã gắn bó và thực sự "nghiện" 3 món chăm tóc đến từ thương hiệu Việt - vừa lành tính, vừa giúp tóc mọc nhanh, bóng mượt và giảm gãy rụng thấy rõ. Phần chân tóc cũng có độ phồng giúp gương mặt trông thanh thoát hơn. Dưới đây là 3 món chăm sóc tóc "made in Vietnam" mà tôi đã dùng và sẽ còn gắn bó lâu dài vì chất lượng ổn áp.

1. Tẩy tế bào chết da đầu bưởi non COCOHER - Bước khởi đầu cho da đầu sạch khỏe

Da đầu cũng giống như da mặt, cần được làm sạch sâu và loại bỏ tế bào chết thường xuyên để nang tóc "thở" và hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Trước đây, tôi thường chỉ gội đầu thông thường, nhưng từ khi dùng tẩy tế bào chết da đầu bưởi non COCOHER, mái tóc tôi thực sự thay đổi.

Sản phẩm có hạt muối nhỏ mịn, khi massage nhẹ nhàng không gây rát hay đau. Hương bưởi non dịu nhẹ, dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn như đang ở spa. Tôi dùng sản phẩm này 1 lần/tuần, trước bước gội đầu, để làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn sản phẩm tích tụ. Nhờ đó, tóc đỡ bết hơn hẳn, chân tóc tơi và khỏe hơn, da đầu cũng ít ngứa và bí. Dù tạo bọt ít nhưng khả năng làm sạch cực tốt, giúp những sản phẩm sau đó như dầu gội và xịt mọc tóc phát huy tối đa công dụng.

Nơi mua: COCOHER

2. Dầu gội vỏ bưởi và bồ kết Herbario - Dưỡng tóc chắc khỏe, giảm rụng hiệu quả

Nếu ai hỏi tôi loại dầu gội Việt nào đáng mua nhất hiện nay, tôi sẽ không ngần ngại gọi tên Herbario. Đây đã là chai thứ 3 mà tôi sử dụng. Dầu gội vỏ bưởi và bồ kết của thương hiệu này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu truyền thống đã được phụ nữ Việt tin dùng từ bao đời: bưởi giúp tóc mọc nhanh, còn bồ kết làm tóc đen bóng và chắc khỏe.

Mùi hương bưởi tự nhiên, thoang thoảng, không nồng gắt như nhiều loại dầu gội công nghiệp. Sản phẩm tạo bọt vừa phải, đủ để làm sạch nhưng vẫn giữ được độ ẩm cho tóc. Tôi dùng em nó 2-3 lần/tuần, sau khi dùng tẩy da chết cho tóc. Tóc sau khi gội mềm mượt, dễ chải và đặc biệt ít rụng hơn rõ rệt.

Điểm tôi thích là Herbario có thể dùng độc lập, không cần thêm dầu xả vẫn mượt. Nhưng vào những ngày tóc khô hoặc phải sấy nhiều, tôi thường ủ thêm kem dưỡng tóc để tăng độ bóng. Sau khoảng 1 tháng, tóc con mọc tua tủa ở đường ngôi và quanh trán - minh chứng rõ ràng nhất cho việc da đầu đã thực sự khỏe mạnh hơn.

Nơi mua: Herbario

3. Xịt tóc kích mọc tóc MAKYN - "Bảo bối" cho tóc con mọc nhanh và chắc khỏe

Bước cuối cùng trong chu trình chăm tóc của tôi chính là xịt kích mọc tóc MAKYN. Với thiết kế dạng vòi phun tiện lợi, tôi dễ dàng xịt trực tiếp vào những khu vực thưa tóc hoặc chân tóc yếu.

Sản phẩm có chiết xuất từ vỏ bưởi và thảo dược tự nhiên, giúp kích thích nang tóc phát triển, đồng thời nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Tôi xịt đều vào buổi sáng và tối, sau khi gội đầu hoặc khi tóc khô, kết hợp massage nhẹ 2-3 phút để tinh chất thấm sâu.

Hương bưởi của MAKYN nhẹ nhàng, dễ chịu và bám thoang thoảng cả ngày. Sau khoảng 3-4 tuần, tôi nhận thấy tóc con mọc dày hơn, sợi tóc mới khỏe và bóng hơn, không còn yếu, xơ hay gãy như trước.

Nơi mua: MAKYN

Tôi từng nghĩ rằng muốn có mái tóc đẹp phải dùng sản phẩm ngoại đắt tiền, nhưng 3 món chăm tóc "made in Vietnam" này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm đó. Từ tẩy tế bào chết da đầu COCOHER, dầu gội Herbario, đến xịt kích mọc tóc MAKYN, tất cả đều có điểm chung là thành phần thiên nhiên lành tính, mùi hương dễ chịu, và đặc biệt hiệu quả thực sự rõ rệt sau một thời gian ngắn kiên trì.

Giờ đây, tóc tôi không chỉ mọc ra tua tủa mà còn bóng mượt, dày dặn và tràn đầy sức sống. Nếu bạn đang tìm kiếm một chu trình chăm tóc đơn giản, an toàn nhưng mang lại kết quả rõ ràng - hãy thử "bộ ba quyền lực" made in Vietnam này, tôi tin bạn cũng sẽ bất ngờ như tôi!