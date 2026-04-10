Park Bo Gum bịt kín 1 mắt vì tổn thương, thành ra lại nam tính hơn bình thường!

Trưa ngày 9/4, sự xuất hiện của Park Bo Gum tại sân bay Gimpo để khởi hành đi Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông và người hâm mộ. Dù xuất hiện với một diện mạo có phần "kín cổng cao tường" nam diễn viên vẫn chứng minh sức hút của một "đại nam thần" hàng đầu xứ Kim Chi.

Park Bo Gum diện cây Celine ra sân bay cùng với một bên mắt đang gặp vấn đề (Nguồn @dailyfashion_news)

Lên đường cho lịch trình nước ngoài lần này, Park Bo Gum chọn cho mình phong cách thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung trong bộ trang phục mang đậm tinh thần của nhà mốt Celine. Nam diễn viên diện áo sơ mi trắng tinh khôi phối cùng quần tây đen ống đứng, đi kèm đôi loafer cổ điển. Điểm nhấn đắt giá giúp hoàn thiện tổng thể chính là chiếc túi Celine Vertical Cabas Luggage bản lớn, mang đến vẻ ngoài sành điệu và phóng khoáng cho chàng đại sứ.

Mái tóc xoăn nhẹ đầy lãng tử của anh chàng cũng được cho là thành quả của kỹ thuật sấy tạo kiểu tỉ mỉ từ "tân đại sứ" nhà Dyson, giúp mái tóc có độ bồng bềnh tự nhiên, cực kỳ ăn rơ với phong cách lãng mạn mà anh đang theo đuổi.

Tuy nhiên, tâm điểm sự chú ý lại dồn vào chiếc băng che mắt và phần mái rũ che khuất một bên mặt của Park Bo Gum. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên đang bị lẹo ở mắt trái, dẫn đến việc phải băng kín để bảo vệ và tránh nhiễm trùng. Chính vì lý do sức khỏe, Park Bo Gum di chuyển khá nhanh và hạn chế quay chụp hơn bình thường.

Ban đầu, khi mới tiếp nhận netizen không khỏi lo lắng cho tình trạng của thần tượng. Thế nhưng, khi những khung hình cận cảnh được chia sẻ, phản ứng của dư luận lại xoay chuyển. Hình ảnh "độc nhãn" kết hợp cùng trang phục tối giản lại vô tình mang đến cho Park Bo Gum một vẻ ngoài phong trần, gai góc trông nam tính hơn hẳn.

Điều này đáng chú ý hơn trong bối cảnh nam diễn viên Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trong thời gian qua thường xuyên bị nhận xét là có phần "ẻo lả" hoặc quá dịu dàng, đặc biệt trong những tình huống được ống kính team qua đường vô tình ghi lại.

Trong cái rủi lại có cái may, sự cố miếng che mắt lần này lại như một cú "mở khóa" cho nét điển trai đầy bí ẩn và nam tính của Park Bo Gum, khẳng định đẳng cấp visual "cân" được mọi hoàn cảnh của nam thần sinh năm 1993.

Ảnh IMBS