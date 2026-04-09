Internet "đào mộ" nhiều ảnh cũ của Kim Kardashian: Nhan sắc bình thường đến mức gây sốc lại có sức ảnh hưởng tới cả một thế hệ

Những bức ảnh "thời chưa nổi" của Kim Kardashian luôn có một sức hút rất riêng. Và gần đây, loạt ảnh Kim Kardashian thời "còn phèn" trở nên viral trên mạng xã hội khiến netizen lại có một phen bàn tán sôi nổi. Càng nhìn lại quá khứ, công chúng càng bị ám ảnh bởi hành trình "lột xác" của Kim Kardashian.

Kim và Kourtney Kardashian thời chưa nổi tiếng. Ảnh: Instagram.

Những khung hình đang viral được cho là chụp vào khoảng thập niên 90 và đầu thập niên 2000, khi Kim vẫn chưa nổi tiếng toàn cầu. Không còn lớp makeup contour sắc nét, không filter lẫn filler, không ánh sáng được set-up cầu kỳ, Kim xuất hiện với diện mạo rất chân thực: gương mặt gần như mộc, mái tóc đơn giản, phong cách mang đậm hơi thở Y2K với áo ôm, quần jeans cạp trễ và thần thái của một cô gái Los Angeles điển hình.

Một phiên bản vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta khó rời mắt bởi nó quá khác so với hình ảnh Kim Kardashian mà công chúng đã quen thuộc suốt gần hai thập kỷ qua.

Điều thú vị là phản ứng của cộng đồng mạng không xoay quanh việc đẹp hay không đẹp. Thay vào đó, cảm giác của số đông là sự ngạc nhiên. Nhiều người nhận xét rằng Kim của thời điểm ấy "trông như bất kỳ cô gái nào ở Beverly Hills", một nhận định tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn khi đặt cạnh hình ảnh hiện tại: một nữ doanh nhân tỷ phú, biểu tượng sắc đẹp và người định hình tiêu chuẩn body của cả một thế hệ.

Chính sự "bình thường" trong quá khứ của Kim đã vô tình trở thành yếu tố khiến loạt ảnh này trở nên cuốn hút.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ảnh cũ của Kim Kardashian gây bão. Mỗi lần những hình ảnh chưa qua "branding" được đào lại, internet lại bước vào một vòng lặp quen thuộc: so sánh, tranh luận, rồi cuối cùng là bị cuốn vào câu chuyện lột xác của cô.

Nếu có một nhân vật nào đại diện cho khả năng tái định nghĩa bản thân trong thời đại hình ảnh, thì Kim Kardashian chính là ví dụ điển hình.