Internet "đào mộ" nhiều ảnh cũ của Kim Kardashian: Nhan sắc bình thường đến mức gây sốc lại có sức ảnh hưởng tới cả một thế hệ
Những bức ảnh cũ đang lan truyền không chỉ cho thấy diện mạo khác biệt của Kim Kardashian, mà còn gợi nhắc về hành trình tạo nên một trong những biểu tượng định hình cho thẩm mỹ đương đại.
Những bức ảnh "thời chưa nổi" của Kim Kardashian luôn có một sức hút rất riêng. Và gần đây, loạt ảnh Kim Kardashian thời "còn phèn" trở nên viral trên mạng xã hội khiến netizen lại có một phen bàn tán sôi nổi. Càng nhìn lại quá khứ, công chúng càng bị ám ảnh bởi hành trình "lột xác" của Kim Kardashian.
Những khung hình đang viral được cho là chụp vào khoảng thập niên 90 và đầu thập niên 2000, khi Kim vẫn chưa nổi tiếng toàn cầu. Không còn lớp makeup contour sắc nét, không filter lẫn filler, không ánh sáng được set-up cầu kỳ, Kim xuất hiện với diện mạo rất chân thực: gương mặt gần như mộc, mái tóc đơn giản, phong cách mang đậm hơi thở Y2K với áo ôm, quần jeans cạp trễ và thần thái của một cô gái Los Angeles điển hình.
Điều thú vị là phản ứng của cộng đồng mạng không xoay quanh việc đẹp hay không đẹp. Thay vào đó, cảm giác của số đông là sự ngạc nhiên. Nhiều người nhận xét rằng Kim của thời điểm ấy "trông như bất kỳ cô gái nào ở Beverly Hills", một nhận định tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn khi đặt cạnh hình ảnh hiện tại: một nữ doanh nhân tỷ phú, biểu tượng sắc đẹp và người định hình tiêu chuẩn body của cả một thế hệ.
Sau thời điểm những bức ảnh này ra đời, Kim vẫn chủ yếu được biết đến với vai trò stylist và là bạn thân của Paris Hilton — một trong những "it girl" đình đám nhất đầu thập niên 2000. Cô xuất hiện bên cạnh Paris trong các bữa tiệc, sự kiện, đôi khi chỉ như một "nhân vật làm nền" trong thế giới của những Hollywood rich kids. Nhưng chính giai đoạn này lại là nền tảng quan trọng: Kim học cách vận hành truyền thông, cách tạo dựng hình ảnh, và quan trọng hơn hết là cách tận dụng sự chú ý.
Bước ngoặt đến vào năm 2007, khi show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians lên sóng. Từ đây, Kim không chỉ trở nên nổi tiếng mà còn bắt đầu kiểm soát câu chuyện của chính mình. Cô hiểu rằng trong thời đại mới, sự chú ý chính là tài sản và biết cách biến tài sản đó thành quyền lực. Từ việc tận dụng paparazzi, xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, đến phát triển các thương hiệu cá nhân, Kim Kardashian dần trở thành một case điển hình cho "celebrity-as-a-brand" (tạm dịch: sử dụng tên tuổi để tạo dựng một thương hiệu, signature) mà sau này trở thành "đường lối" cho rất nhiều ngôi sao khác.
Chính vì vậy, khi nhìn lại những bức ảnh cũ, cảm giác không chỉ đơn thuần là hoài niệm. Nó giống như đang xem lại câu chuyện gốc của một hiện tượng văn hóa đại chúng. Sự khác biệt giữa hai phiên bản "ngày ấy" - "bây giờ" càng lớn, sức hút của câu chuyện càng mạnh. Công chúng bị hấp dẫn không chỉ bởi sự thay đổi về ngoại hình, mà còn bởi hành trình biến đổi toàn diện: từ một cô gái đứng bên lề ánh hào quang trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở yếu tố ngoại hình, có lẽ câu chuyện của Kim Kardashian đã không kéo dài sức hút lâu đến vậy. Điều khiến cô trở thành một hiện tượng thực sự nằm ở khả năng kiểm soát và tái cấu trúc hình ảnh cá nhân. Kim không chỉ thay đổi cách mình trông như thế nào - cô thay đổi cách thế giới nhìn nhận mình.
Ở thời điểm hiện tại, Kim Kardashian là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong thời trang, cô gắn liền với những lựa chọn táo bạo, những khoảnh khắc gây bão tại Met Gala và mối quan hệ chặt chẽ với các nhà mốt lớn. Với thương hiệu cá nhân SKIMS, cô không chỉ tham gia mà còn định hình thị trường shapewear toàn cầu. Về nhan sắc, Kim là một trong những người góp phần tạo nên chuẩn mực thẩm mỹ mới của thế kỷ 21: làn da nâu, đường cong nổi bật, gương mặt sắc nét - một chuẩn mực đã được tái sản xuất và lan tỏa trên khắp mạng xã hội.
Và có lẽ, chính sự đối lập giữa hai phiên bản ấy mới là điều khiến internet không ngừng bị ám ảnh. Bởi trong câu chuyện của Kim Kardashian, người ta không chỉ nhìn thấy một cá nhân thay đổi mà còn nhìn thấy cách cả một thời đại được định hình bởi hình ảnh.