4 kiểu tóc ngắn dễ áp dụng nhất, khuôn mặt nào cắt cũng rất xinh

Tóc ngắn chưa bao giờ hết "hot", đặc biệt trong những năm gần đây khi xu hướng làm đẹp hướng tới sự đơn giản, tiện lợi nhưng vẫn phải thật cuốn hút. Không cần quá cầu kỳ hay tạo kiểu phức tạp, chỉ với một vài biến tấu nhẹ nhàng, tóc ngắn có thể giúp bạn thay đổi diện mạo một cách rõ rệt. Dưới đây là 4 kiểu tóc ngắn dễ áp dụng nhất, phù hợp với nhiều khuôn mặt và phong cách khác nhau.

Tóc bob đuôi cụp nhẹ

Tóc bob đuôi cụp nhẹ là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Kiểu tóc này thường có độ dài ngang cằm hoặc chạm vai, phần đuôi được uốn cụp nhẹ vào trong để ôm lấy khuôn mặt. Chính chi tiết nhỏ này lại tạo nên hiệu ứng giúp gương mặt trông thon gọn và mềm mại hơn.

Điểm mạnh của tóc bob cụp là tính linh hoạt. Dù bạn theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch hay năng động, kiểu tóc này đều có thể "cân" được. Đặc biệt, với những ai có mái tóc thẳng tự nhiên, việc giữ nếp cũng khá dễ dàng, chỉ cần sấy nhẹ là đã vào form. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể nhuộm các gam màu nhẹ như nâu lạnh, nâu socola hoặc thêm highlight tinh tế.

Ngoài ra, tóc bob cụp còn rất phù hợp với môi trường công sở bởi sự gọn gàng, chỉn chu. Đây là kiểu tóc lý tưởng cho những ai muốn thay đổi diện mạo nhưng vẫn giữ nét an toàn, không quá phá cách.

Tóc layer ngang vai

Tóc layer ngang vai là kiểu tóc phổ biến, được nhiều người yêu thích nhờ khả năng phù hợp với hầu hết mọi khuôn mặt. Với kỹ thuật cắt tỉa thành nhiều lớp, mái tóc trở nên bồng bềnh và có độ chuyển động tự nhiên hơn.

Ưu điểm lớn nhất của tóc layer là giúp mái tóc trông dày và có sức sống hơn, đặc biệt phù hợp với những người có tóc mỏng. Độ dài ngang vai cũng vừa đủ để tạo kiểu linh hoạt: bạn có thể uốn nhẹ, duỗi thẳng hoặc buộc nửa đầu đều đẹp.

Kiểu tóc này cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc. Chỉ cần dùng một chút sản phẩm tạo kiểu hoặc sấy phồng nhẹ ở phần chân tóc là đã có thể giữ được độ bồng bềnh suốt cả ngày. Nếu bạn muốn trông trẻ trung hơn, có thể kết hợp với mái bay hoặc mái thưa để tăng thêm nét mềm mại.

Tóc ngắn mái thưa

Cắt mái thưa là tuyệt chiêu hack tuổi cực kỳ hiệu quả, và khi kết hợp với tóc ngắn, hiệu ứng này càng rõ rệt hơn. Tóc ngắn mái thưa thường có độ dài ngang cằm hoặc ngang vai, phần mái được cắt mỏng, thưa và hơi cong nhẹ.

Điểm đặc biệt của kiểu tóc này là khả năng làm mềm các đường nét trên khuôn mặt. Những ai có trán cao hoặc gương mặt hơi góc cạnh sẽ thấy rõ sự khác biệt khi để mái thưa. Nó giúp tổng thể trở nên hài hòa và dễ gần hơn.

Tóc ngắn mái thưa cũng rất dễ tạo kiểu. Bạn có thể để thẳng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi hoặc kết hợp với sóng nhẹ để tăng độ nữ tính. Tuy nhiên, phần mái cần được chăm sóc kỹ hơn một chút để tránh bị bết hoặc mất form, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.

Tóc ngắn uốn sóng

Nếu bạn muốn một kiểu tóc mang lại cảm giác bồng bềnh và quyến rũ hơn, tóc ngắn uốn sóng là lựa chọn đáng thử. Kiểu tóc này thường có độ dài ngang vai hoặc ngắn hơn một chút, được uốn thành những lọn sóng nhẹ hoặc sóng lơi.

Điểm thu hút của tóc uốn sóng nằm ở sự mềm mại và nữ tính. Những lọn sóng giúp mái tóc trông dày hơn, đồng thời tạo hiệu ứng chuyển động rất tự nhiên. Dù bạn diện trang phục đơn giản, kiểu tóc này vẫn đủ để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Tóc ngắn uốn sóng cũng khá linh hoạt trong việc biến tấu. Bạn có thể chọn sóng to để trông trưởng thành, sang trọng hoặc sóng nhỏ để tăng vẻ ngọt ngào, trẻ trung. Ngoài ra, việc kết hợp với các màu nhuộm sáng hoặc balayage sẽ giúp mái tóc thêm phần nổi bật.

Tuy nhiên, kiểu tóc này cần được chăm sóc kỹ hơn so với tóc thẳng. Việc sử dụng dưỡng tóc, giữ nếp và hạn chế nhiệt độ cao là điều cần thiết để duy trì độ đẹp của các lọn sóng. Dù vậy, nếu bạn sẵn sàng đầu tư một chút thời gian, đây chắc chắn là kiểu tóc mang lại hiệu quả "lột xác" rõ rệt.

Ảnh: Instagram