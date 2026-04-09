Điền Hi Vi không còn cố khoe vòng 1, chọn mặc đồ local brand Việt sau sự cố cắt sóng

Điền Hi Vi là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz nổi tiếng với hình tượng “mặt ngây thơ, body quyến rũ”. Sở hữu gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng làn da sáng mịn, cô dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhờ lợi thế hình thể với đường cong rõ nét, nữ diễn viên thường ưu ái những thiết kế váy ôm sát, khéo léo tôn lên vòng 1 “đốt mắt”. Dẫu vậy, sau sự cố livestream nhãn hàng bị gián đoạn vì trang phục có phần hở hang, nữ diễn viên dường như đã có sự tiết chế trong phong cách. Xuất hiện tại sự kiện mới đây, mỹ nhân sinh năm 1997 đã lựa chọn những outfit nữ tính, nhẹ nhàng và nhã nhặn hơn, vừa giữ được nét cuốn hút riêng, vừa ghi điểm bởi hình ảnh tinh tế, thanh lịch.

Điền Hi Vi nhận về nhiều tranh cãi khi diện váy o ép vòng 1 trên sóng livestream. (Ảnh: Weibo)

Điền Hi Vi thay đổi phong cách sau sự cố livetream trước đó. (Nguồn: Weibo)

Điền Hi Vi gây thương nhớ trong tạo hình mang đậm hơi thở Á Đông thanh tao và nữ tính với bộ váy đến từ local brand Việt DD ATELIER (by DINGDANG). Thiết kế với gam màu xanh ngọc dịu mắt, phần thân trên ôm nhẹ với họa tiết thêu tinh xảo, tạo cảm giác mong manh và trang nhã. Phần cổ yếm cách điệu giúp minh tinh Cbiz khoe trọn bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh thanh tú, trong khi chân váy phom phồng kết hợp xếp ly cùng độ rủ tự nhiên, mang lại vẻ thướt tha, uyển chuyển theo từng chuyển động. Điểm nhấn còn nằm ở cách cô kết hợp phụ kiện như trâm cài, khuyên tai lấp lánh, hoàn thiện diện mạo vừa cổ điển vừa mong manh.

Điền Hi Vi diện thiết kế nằm trong BST Hè 2024 của DD ATELIER. (Nguồn: Weibo)

Tất nhiên, không thể không dành lời khen cho visual đậm chất "ngọc nữ" của Điền Hi Vi. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn của cô sáng bừng trong mọi khung hình. Mái tóc dài được buộc lệch, điểm xuyết phụ kiện nhẹ nhàng càng tăng thêm nét dịu dàng, trong trẻo.

Nhan sắc tinh khôi, mong manh và rạng rỡ của Điền Hi Vi tại sự kiện. Dù không diện những bộ cánh khoe body bốc lửa, nữ diễn viên vẫn "đốn tim" mọi ánh nhìn. (Ảnh: Weibo)