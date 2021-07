Ông bố trông con nhưng chỉ mải cắm mặt vào điện thoại và cái kết khiến cộng đồng mạng vừa trách vừa thương

Từ lâu chuyện bố trông con luôn là một trong những chủ đề thu hút rất nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội. Sẽ chẳng sao nếu các bố chuyên tâm trông con, nhưng hầu hết họ đều có những đam mê riêng, mặc con tự chơi một mình, dẫn đến nhiều tình huống hài hước có, bất ngờ có mà nguy hiểm cũng không ít.



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip được ghi lại bằng camera của gia đình. Cụ thể là hình ảnh một ông bố đang trông con trong phòng. Ông bố này nằm dài ra đệm rồi cắm mặt vào chiếc smart phone rất say mê, chẳng mảy may quan tâm đến cậu con trai ở phía sau đang lật ngược chiếc cầu trượt đồ chơi to gấp 3 - 4 lần cậu bé.

Kết cục là chiếc cầu trượt to chình ình dần nghiêng và đổ ập lên người bố. Đáng chú ý, một phần khung của chiếc cầu trượt rơi trúng vào đầu bố một cái khá mạnh, khiến ngay cả người xem cũng thấy đau giùm cho khổ chủ.

Ông bố trông con nhưng mải xem điện thoại và cái kết

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho cú bị đập bất ngờ của ông bố. Nhưng cũng có không ít ý kiến chỉ trích ông bố quá mải mê nghịch điện thoại, không chú ý đến con nhỏ mới xảy ra cơ sự này.

Trước đó cũng có rất nhiều clip “bóc phốt” hình ảnh các ông bố ở nhà giúp vợ trông con nhưng không hề để ý đến con đang làm gì hay trong tình trạng như thế nào, mà chỉ mải mê xem bóng đá, chơi điện thoại,… dẫn đến nhiều tình huống cười ra nước mắt.

Tuy nhiên, đây không hẳn chỉ là clip mua vui, mà nó còn phần nào cảnh báo các bậc phụ huynh khi nhà có con nhỏ cần phải trông nom cẩn thận. Vì trẻ nhỏ sẽ không ý thức được rất nhiều tai nạn nguy hiểm có thể xảy đến xung quanh mình, kể cả là đang ở trong nhà, hay thậm chí là với nhiều đồ vật nhỏ bé và thân quen của chúng.

Vậy nên, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần chú ý cẩn thận đến vấn đề an toàn hơn nữa khi ở nhà trông trẻ. Tránh những tình huống xấu, đáng tiếc có thể xảy ra với con em của mình.