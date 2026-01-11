Ông bố điển trai làm "chao đảo" MXH, nhìn con gái ai cũng phải thốt lên "gen này mạnh"

Mới đây, một mẹ bỉm chia sẻ hình ảnh của gia đình nhỏ trong tiệc đầy tháng con gái. Ngay lập tức, nhan sắc của cả gia đình khiến nhiều người xuýt xoa. Được biết, mẹ bỉm trong ảnh là Hà Vy (24 tuổi, sống tại TP.HCM).

Vy tâm sự hai vợ chồng cô gặp và quen nhau đầu năm 2025, chỉ vài tháng sau là nên vợ nên chồng, chuyện tình nhanh nhưng trọn vẹn, nhiều người hay đùa rằng hai vợ chồng có "tướng phu thê" từ trong ánh mắt.

Đặc biệt là nhan sắc cực phẩm của ông bố điển trai, thư sinh khiến dân tình "chao đảo", ai cũng nhận xét gia đình này đúng là cực phẩm từ bố mẹ đến con cái.

Nhan sắc cực phẩm của cả gia đình

Niềm hạnh phúc của Vy và chồng được nhân đôi khi bé Han ra đời. Chỉ mới vài tháng tuổi, bé đã khiến cộng đồng mạng chú ý nhờ vẻ đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười tinh nghịch. Không ít người trầm trồ khen Han "đúng là con nhà nòi" khi thừa hưởng nét điển trai của bố, và ngay cả Hà Vy cũng phải công nhận con đáng yêu vượt mong đợi.

Vy tâm sự cuộc sống với một em bé sơ sinh không hề đơn giản. Thức đêm liên tục là chuyện thường ngày, nhưng may mắn là cả hai vợ chồng đều cố gắng giữ hòa khí, không để mệt mỏi ảnh hưởng đến nhau.

Em bé cũng vô cùng xinh xắn

"Mình chăm sóc bé, còn chồng vẫn đều đặn đi làm và tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để giúp vợ, từ pha sữa, thay tã đến ru con ngủ. Những khoảnh khắc giản dị ấy lại trở thành niềm vui nhỏ bé, nhưng quý giá trong đời sống gia đình", Vy tâm sự.

Dù có những ngày bé quấy khóc liên tục, Hà Vy và chồng vẫn tìm cách "chia ca" chăm con, vừa giữ được sức khỏe, vừa tạo không gian thoải mái cho nhau. Nhìn hai bố con chơi đùa, những tiếng cười ngây thơ của bé Han chính là liều thuốc xua tan mọi mệt nhọc sau một ngày dài.

Ai cũng đoán sau này lớn lên em bé chắc chắn rất xinh đẹp

Ngoài chuyện chăm con, hai vợ chồng vẫn biết cách giữ lửa cho gia đình. Những buổi tối sau khi bé ngủ, họ cùng nhau trò chuyện, xem phim hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, chia sẻ chuyện trong ngày. Những khoảnh khắc tưởng nhỏ nhặt ấy lại giúp cả hai gần gũi hơn và thêm trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.