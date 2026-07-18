Omakase cùng Maison Kitsuné: Nhà cáo ra mắt BST mới cùng dàn KOLs đình đám

Ngày 13/7, Maison Kitsuné đã tổ chức sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Thu-Đông 2026 (FW26) cùng City Fox tại nhà hàng Omakase Tiger, TP.HCM. Công ty Quốc tế Tam Sơn - nhà phân phối chính thức của thương hiệu tại Việt Nam - đã tinh ý lựa chọn không gian mang đậm tinh thần Nhật Bản cho buổi ra mắt, phần nào phản ánh nguồn cảm hứng xuyên suốt của mùa mốt mới, nơi những giá trị nguyên bản của "Nhà Cáo" và phong cách đô thị hiện đại giao thoa trong cùng một câu chuyện.

Buổi ra mắt BST Thu - Đông 2026 và City Fox thu hút sự tham dự của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, giải trí như Quỳnh Anh Shyn, Nam Phùng, Quang Hùng MasterD, Thái Lê Minh Hiếu, JSOL, Orange, Huy Ka, An Phương, Huang Long, Công Dương và Yeolan.

Cặp vợ chồng fashionista Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng diện các thiết kế từ BST Thu - Đông 2026 và City Fox mang đậm âm hưởng đường phố. Loạt trang phục được xây dựng từ những chất liệu và đường nét gợi liên tưởng đến đá, gỗ và đồng thau, chịu ảnh hưởng từ tư duy điêu khắc của Constantin Brancusi và Isamu Noguchi.

Quang Hùng MasterD xuất hiện tại sự kiện với trang phục mang tinh thần preppy hiện đại: Cardigan đen phối cùng áo polo và quần in họa tiết, làm nổi bật hình ảnh "người lữ hành đương đại" giữa không gian giao thoa kiến trúc cổ kính và tinh thần streetwear hối hả của Nhà Cáo.

Kết hợp áo thun graphic Maison Kitsuné, quần cargo cá tính và boots multi lace hầm hố, Thái Lê Minh Hiếu mang đến diện mạo trẻ trung đậm chất grunge tại sự kiện ra mắt BST Thu-Đông 2026 và City Fox. Bản phối cân bằng giữa tinh thần streetwear và tính ứng dụng phản ánh rõ triết lý của bộ sưu tập: tạo nên tủ đồ linh hoạt và đẹp mắt cho người lữ hành hiện đại.

JSOL lựa chọn bảng màu trắng kem cùng cardigan dệt kim tại sự kiện ra mắt Maison Kitsuné FW26 và City Fox. Thiết kế mang đúng tinh thần của bộ sưu tập Thu-Đông 2026: đề cao chất liệu, sự thoải mái và tính ứng dụng, với những món đồ có thể đồng hành từ nhịp sống đô thị đến những hành trình khám phá muôn phương.

Orange khoác áo cardigan Maison Kitsuné điểm họa tiết đầu Cáo đặc trưng trên ngực áo, ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào. Nữ ca sĩ cũng chuộng outfit tối giản, dễ dàng ghi điểm cùng tinh thần của Thu-Đông 2026 - nơi những món đồ dệt kim mềm mại, chất liệu cao cấp và tính ứng dụng được đặt làm trọng tâm.

Võ Điền Gia Huy phối áo phông trắng cùng sơ-mi xanh dương tạo phong thái trang nhã, thư sinh; kết hợp cùng quần denim để cân bằng sự thể thao, trẻ trung. Chi tiết đồng hồ tạo điểm nhấn khéo léo cho tổng thể trang phục.

An Phương đụng hàng món phụ kiện xinh xắn với Công Dương, ghi điểm với áo thun trắng oversized điểm họa tiết nổi bật, kết hợp chân váy xếp ly nhiều tầng màu hồng pastel điệu đà.

Người mẫu Huang Long xuất hiện tại sự kiện Maison Kitsuné FW26 & City Fox với bản phối tối giản, tôn lên tinh thần hiện đại và thanh lịch đặc trưng của thương hiệu. Outfit sử dụng phom dáng gọn gàng, kết hợp phụ kiện kính mát để hoàn thiện diện mạo nam tính, bảnh bao.

Trong không gian Omakase Tiger, Công Dương mang đến hình ảnh hiện đại với bảng màu be chủ đạo, kết hợp phom dáng utility đặc trưng của Maison Kitsuné. Chiếc quạt City Fox trở thành điểm nhấn hoàn thiện tổng thể, phản chiếu tinh thần giao thoa giữa Paris và Nhật Bản của thương hiệu.

Thần sắc ngọt ngào của Yeolan được tô điểm bởi áo sơ-mi xanh dương thanh nhãm phối bên trong là áo tank-top trắng. Bộ trang phục thoát lên sự trẻ trung, năng động cho các cô gái trong dịp hè năm nay.

Không chỉ được chiêu đãi tiệc ngon, dàn KOLs cũng được Nhà Cáo mời tham gia những trò chơi thú vị như Bingo, hay bóc bánh Fortune Cookie để đoán bắt vận may sắp xảy tới.

Tham dự bữa tối Omakase đậm phong cách Nhật Bản tại không gian kiến trúc Huế giữa lòng thành phố phương Nam, dàn tín đồ thời trang đã có một đêm thật đáng nhớ: Tất cả đều mặc đẹp, cười tươi và trở về với nhiều kỷ niệm cùng Maison Kitsuné Việt Nam.

Tại Việt Nam, thương hiệu Maison Kitsuné được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG Maison Kitsuné HÀ NỘI 58 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 9:00 - 20:00 Tel: +84 24 3203 9569 Email: maisonkitsune.trangtien@tamsonfashion.com Maison Kitsuné Takashimaya L2-207 Takashimaya, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 9:30 - 21:30 (ngày thường) / 22:00 (cuối tuần, lễ tết) Tel: +84 28 3535 6958 Email: maisonkitsune.taka@tamsonfashion.com



