Maison Kitsuné được bắt đầu bằng một ý tưởng - một phép thử ra đời sau chuyến đi đến Nhật Bản của hai chàng trai trẻ Gildas Loaëc và Masaya Kuroki, rằng: "Kitsuné là nghệ thuật sống của chúng tôi, là câu chuyện đầy cảm xúc và khát vọng khởi nghiệp cháy bỏng". Nhà Cáo do đó hoạt động với tôn chỉ nhà mốt độc lập, kết hợp may đo thủ công vào thời trang đường phố. Nhờ cách tiếp cận lấy chất lượng làm tôn chỉ ấy, Maison Kitsuné dễ dàng chuyển mình giữa nhiều phong cách ăn mặc khác nhau. Đó là lý do trong 20 năm qua, thương hiệu 'Nhà Cáo' đã càn quét khắp thế giới, truyền cảm hứng ăn mặc cho vô số tín đồ thời trang. Tủ đồ của Maison Kitsuné, nhưng phong cách là của bạn - đúng với hình tượng uyển chuyển của linh vật thương hiệu.

Anh Tú xuất hiện trong một sự kiện đầu năm nay, với kiểu mặc layer đậm chất đường phố: Áo nỉ cổ rùa kéo khóa, phối cùng áo gile chần bông không tay cá tính.

CongB diện trọn cây đồ dạo phố Maison Kitsuné tông xanh trẻ trung, khỏe khoắn. Áo khoác varsity cách điệu tối giản kết hợp khéo léo cùng sơ mi và quần cargo denim ở 3 sắc độ xanh hoà hợp, đẹp mắt.

Á hậu Dương Tú Anh khiến người đi đường phải ngoái nhìn với nét duyên ngầm kiểu Cáo. Cô diện áo cardigan mang logo Cáo nhỏ tông hồng cam dịu dàng để xuống phố cùng váy trắng và giày bệt.

Hà Trúc chọn diện mạo cá tính với sơ mi và chân váy jupe denim, phối cùng kính mát gài nơi cổ áo và túi xách phảng phất âm hưởng Y2K.

Phạm Bảo Luận chọn áo cardigan len mỏng nhẹ để phối cùng áo tanktop, cân bằng giữa nét khỏe khoắn, nam tính với lịch sự, chỉn chu.

Trịnh Thu Hường mix chân váy với áo pull kẻ sọc ngang mang âm hưởng đồ thủy thủ - xu hướng đang lên Hè này. Cô cũng chọn mẫu vòng được Maison Kitsuné hợp tác sản xuất cùng thương hiệu sơn mài Việt Hanoia, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Cơn sốt Maison Kitsuné trên thực tế tràn qua nhiều quốc gia toàn cầu, không chỉ Việt Nam. Ở thủ phủ của văn hóa Hallyu - Hàn Quốc - những ngôi sao hạng A cũng tìm thấy niềm vui khi diện những món đồ mang dấu ấn của chú cáo nhỏ tinh ranh. GISELLE - thành viên của nhóm nhạc aespa - là một trong số đó.