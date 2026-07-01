BST Maison Kitsuné Xuân Hè 2027: Dạo bước phố hè

Khởi nguồn của tủ đồ Xuân- Hè 2027 bắt rễ từ thực tế khắc nghiệt của mùa hè Nhật Bản, khi tiết trời trở nên nóng bức tới mức mọi người phải trú chân vào các nhà tắm công cộng và tự thưởng những chai nước mát lạnh sau mỗi ngày lao động vất vả. Cụ thể hơn, qua lớp trang phục bảo hộ của công nhân xây dựng Tokyo, Abigail Smiley-Smith đã tinh lọc 3 ý tưởng cốt lõi thành những cấu trúc cản nhiệt siêu nhẹ, duy trì độ thoáng khí tuyệt đối.



Không gian khu vườn Hôtel de Rohan trở thành bối cảnh hoàn hảo để phô diễn cá tính đương đại của mùa mốt năm nay. Nương mình dưới bóng các tác phẩm điêu khắc khổng lồ, âm hưởng văn hóa câu lạc bộ được tái hiện sắc nét qua dàn đồng ca thể hiện những bản phối nhạc điện tử kinh điển - nét tri ân trân trọng đến di sản âm nhạc Kitsuné Musique.

Điểm xuyết cùng các món trang sức mang cấu trúc mượt mà từ Louis Abel, Maison Kitsuné Xuân Hè 2027 vạch ra giải pháp hoàn thiện cho tủ đồ mùa nóng, cân bằng giữa kỹ thuật tân tiến và sự thanh lịch nguyên bản. Bố cục lớp lang, tính xuyên thấu và sự uyển chuyển được truyền cảm hứng từ kỹ thuật bao bọc không gian của hai nghệ sĩ Christo và Do Ho Suh.





Bằng cách sử dụng các chất liệu kỹ thuật và phom dáng rộng rãi, thương hiệu tạo nên vùng an toàn bao quanh cơ thể, chủ động xóa nhòa lằn ranh giới hạn giữa thời trang, kiến trúc và không gian cá nhân.

Linh hồn của bộ sưu tập xoay quanh nguyên tố nước - một "hành thuỷ" dịu dàng và khoáng đạt mời mọc người ta nương mình để tránh nắng hè gay gắt. Dải màu linh hoạt chuyển mình từ xanh đại dương tỏa sáng, xám khoáng chất đến tông cát ấm khắc họa độ tương phản giữa bóng râm thành thị và cái nóng rực rỡ ngoài bờ biển.

Hiệu ứng chuyển màu gradient cùng kỹ thuật xử lý bạc màu tinh tế mô phỏng trực diện dấu vết của ánh nắng và dòng chảy thời gian. Tính công năng vươn lên tầm cao mới khi những chi tiết kỹ thuật từ lưới đánh bắt tôm hùm, vải buồm hay đồ lướt sóng được tái cấu trúc thành thiết kế ứng dụng. Điểm nhấn mang tính đột phá xuất hiện trên áo khoác cản gió và túi Triangle Tote sử dụng chất liệu phản ứng nhiệt, có khả năng biến đổi bề mặt theo nhiệt độ môi trường.

Mùa mốt này đánh dấu những điểm chạm nghệ thuật phong phú, mở rộng thế giới quan Paris-Tokyo đặc trưng. Nghệ sĩ Nhật Bản En Iwamura tái hiện biểu tượng chú cáo dưới hình hài điêu khắc mới lạ, xuất hiện xuyên suốt từ ready-to-wear đến không gian trình diễn. Vòng cổ hình con cá gợi nhớ tới món vật dụng bắc bếp truyền thống của người Nhật, cũng gợi nhắc tới mặt nước dịu dàng giữa ngày Hè nóng nực.









Cùng lúc, nền tảng chế tác ngoài trời từ thương hiệu danh tiếng Snow Peak được tích hợp vào bộ sưu tập mở rộng, đưa độ bền bỉ của trang phục dã ngoại vào bối cảnh di chuyển thường nhật giữa lòng đô thị. ATP Atelier cùng thiết kế giày mang cảm hứng chân trần của LONO, đáp ứng trọn vẹn tính linh hoạt trong từng nhịp bước.